Colección Tropicalia Abre su Primera Convocatoria para Artistas del Caribe

MIAMI, FL, UNITED STATES, October 20, 2025 / EINPresswire.com / -- Colección Tropicalia, una nueva iniciativa cultural de Tropicalia, anuncia hoy el lanzamiento de su primera convocatoria abierta para artistas, artesanos y diseñadores del Caribe y sus diásporas. Tropicalia es un destino pionero en el lujo sostenible que está transformando la oferta turística del Caribe. La convocatoria seleccionará obras que formen parte de series o ediciones limitadas, las cuales serán exhibidas en los espacios de la primera fase de Tropicalia, el Four Seasons Resort and Residences Dominican Republic at Tropicalia. La inscripción estará abierta desde el 20 de octubre, hasta el 20 de noviembre de 2025.La Colección Tropicalia nace para destacar la riqueza y diversidad artística del Caribe, incluyendo las islas, así como las zonas continentales y las comunidades de creadores de origen caribeño en todo el mundo. Las obras seleccionadas se incorporarán a la Colección Tropicalia, que pone en el centro las múltiples formas de ver y pensar el Caribe. “Mi objetivo es que Colección Tropicalia se convierta en una celebración de la creatividad caribeña y que contribuya a las conversaciones en curso sobre arte, lugar y memoria, tanto en la República Dominicana como en todo el Caribe”, explica Adriana Cisneros, CEO de Cisneros y fundadora de Colección Tropicalia.“Colección Tropicalia también refleja el legado de mis padres: la pasión por el arte y la educación que me transmitió mi madre, Patricia, y el compromiso con el desarrollo sostenible de la República Dominicana que heredé de mi padre, Gustavo”, afirma Adriana Cisneros. “Queremos que los huéspedes y visitantes se encuentren con una colección que refleje la complejidad e interconexión de la cultura caribeña, y que ese encuentro contribuya a una experiencia más profunda y conectada con la diversidad cultural de la región, vivida desde Tropicalia.”Con esta convocatoria, Colección Tropicalia reafirma su compromiso con las prácticas artísticas y culturales del Caribe y miembros de sus diásporas, y con el fortalecimiento de una red cultural activa en la región. Invitamos a creadores a participar en esta primera etapa del proyecto, contribuyendo a una colección en desarrollo desde Miches, en la costa sur de la Bahía de Samaná, que forma parte del contexto cultural de Tropicalia.Detalles de la convocatoria:- Fechas: 20 de octubre – 20 de noviembre de 2025- Quiénes pueden participar: Artistas, artesanos y diseñadores de la República Dominicana, del Caribe insular y continental, creadores indígenas vinculados a estas regiones y miembros de sus diásporas.- Tipo de obras: Piezas ya terminadas, listas para instalación en pared y capaces de resistir condiciones tropicales. No se aceptan propuestas, nuevas comisiones ni obras en proceso.- Materiales aceptados: Fibras naturales, cerámica, madera, lienzo, metal, vidrio, resina, textiles, técnicas mixtas, entre otros. Se podrán considerar otros materiales siempre que cumplan con los mismos estándares de durabilidad.- Tamaño de las obras: Entre 50 × 50 cm y 100 × 175 cm, aptas para interiores y exteriores. Las postulaciones pueden variar dentro de estos parámetros siempre que respeten estas proporciones generales.- Ediciones y series: Esta convocatoria está dirigida a obras que formen parte de una edición limitada o de una serie más amplia.Cómo postularse:Las personas interesadas deben enviar un único archivo PDF (máximo 20 MB) que incluya: declaración del artista, CV (opcional), portafolio de obras e información de contacto. El archivo debe nombrarse: Nombre_Apellido_CT2025.pdf.Las postulaciones pueden enviarse a través del formulario en www.colecciontropicalia.org Acerca de Colección Tropicalia:Colección Tropicalia es una iniciativa cultural en evolución que reúne arte, diseño y artesanía para celebrar la riqueza y la complejidad de la expresión artística caribeña. Como parte de Tropicalia, un destino turístico sostenible a orillas de la bahía de Samaná en la República Dominicana, la colección promueve el diálogo entre el patrimonio artístico de la región y sus expresiones contemporáneas. A través de obras de artistas, diseñadores y artesanos afrocaribeños, indígenas, dominicanos, de otros orígenes caribeños y de sus respectivas diásporas, Colección Tropicalia invita a nuevas formas de ver y experimentar la región como un paisaje cultural vibrante e interconectado.Basada en el compromiso de larga trayectoria de Gustavo y Patricia Cisneros con el arte y la educación, esta iniciativa cultural independiente, dirigida por Adriana Cisneros, sostiene la expresión creativa como un componente vital del compromiso comunitario y el desarrollo sostenible. En consonancia con la visión de Tropicalia que combina lujo responsable y gestión ambiental, la colección enriquece la experiencia de los visitantes al mismo tiempo que brinda a los artistas y creadores una plataforma para explorar, crear y contribuir al tejido cultural de la República Dominicana y el Caribe.Acerca de Tropicalia:Tropicalia, concebido y desarrollado por Cisneros, es un destino que define el futuro del turismo de lujo sostenible en el Caribe, ubicado en Playa Esmeralda, Miches, República Dominicana. Su primera fase está centrada en el Four Seasons Resort and Residences Dominican Republic at Tropicalia, una experiencia de hospitalidad de clase mundial diseñada para operar en perfecta armonía con su entorno natural y la comunidad local.El compromiso de Tropicalia con su comunidad se materializa a través de la Fundación Tropicalia, que desde hace casi 15 años promueve el desarrollo socioeconómico y ambiental de Miches. Esta visión integral se expande al ámbito cultural con la Colección Tropicalia, una iniciativa que celebra la expresión artística caribeña para enriquecer el diálogo cultural de la región y la experiencia del destino.

