Lanzamiento de Geometrika, la nueva plataforma GEO que mide el rendimiento de marca en la búsqueda con IA

Geometrika Launches a Powerful New AI & LLM Search Platform

Geometrika: La plataforma GEO para análisis de búsqueda por IA. Mide y optimiza la visibilidad de tu marca en respuestas de IA para impulsar tu crecimiento.

La forma en que la gente encuentra información está cambiando de manera fundamental. El GEO es un nuevo canal de marketing no negociable para el crecimiento futuro.” — Alena Belova, CMO y R&D de Geometrika

MADRID, SPAIN, October 17, 2025 / EINPresswire.com / -- La IA generativa está redefiniendo por completo el recorrido del cliente, presentando a las empresas un desafío sin precedentes: una falta crítica de visibilidad en el entorno donde se toman millones de decisiones de compra. Para hacer frente a esta situación, Geometrika lanza oficialmente su nueva y potente plataforma de Optimización para Motores Generativos (GEO), una suite de software integral diseñada para que las empresas puedan medir, analizar y mejorar estratégicamente la presencia de su marca en los resultados de búsqueda y las respuestas generadas por IA.El marketing digital está experimentando la transformación más importante de la última década. Mientras los especialistas han dedicado años a dominar el SEO tradicional, un segmento creciente de consumidores recurre ahora directamente a sistemas de IA como ChatGPT, Google AI Overviews, Perplexity y Gemini para investigar productos, realizar comparativas complejas y obtener recomendaciones fiables. Estas plataformas ofrecen respuestas sintetizadas y conversacionales, no simples listas de enlaces. Como resultado, las marcas que no son citadas de forma directa y positiva en estas respuestas se vuelven invisibles para los clientes potenciales, eludiendo por completo los embudos de marketing tradicionales."Las empresas navegan a ciegas en el mayor cambio de mercado desde el auge de las redes sociales", afirma Sergey Rabusov, CEO de Geometrika. "Siguen monitorizando meticulosamente sus rankings de SEO y campañas de PPC, pero esos datos ya son insuficientes. Si tu marca no forma parte de la respuesta generada por la IA, no solo pierdes un clic; pierdes al cliente antes de que sepa que existes. Un buen GEO es como un SEO con esteroides: influye estratégicamente en las decisiones en la etapa más temprana del nuevo viaje del cliente".Por qué el SEO tradicional ya no es suficienteEl auge de las "búsquedas de cero clics", en las que los usuarios obtienen su respuesta directamente en la página de resultados, ya ha puesto en jaque el valor de las primeras posiciones orgánicas. Los AI Overviews y los chatbots integrados están acelerando esta tendencia a un ritmo exponencial, devaluando las enormes inversiones en contenido. GEO aborda este cambio de paradigma desplazando el enfoque desde el ranking a la citación. El nuevo objetivo es convertirse en una fuente autorizada y fiable que los modelos de IA utilicen para formular sus respuestas.Generando valor de negocio tangible con el análisis de búsqueda por IAGeometrika proporciona un robusto conjunto de herramientas para transformar la visibilidad en la IA generativa, de una "caja negra" desconocida a un canal de marketing gestionable y rentable. La plataforma ofrece una medición completa de la marca en IA y un análisis de búsqueda en LLM, permitiendo a las empresas:- Lograr una ventaja competitiva decisiva: Observa con total claridad cómo se representa tu marca, tus productos y tus competidores en el nuevo panorama de la búsqueda con IA para dominar la narrativa.- Generar tráfico cualificado y con alta intención: Al ser citado como una autoridad en las respuestas de la IA, influyes en los clientes en la cima de su fase de consideración, lo que se traduce en un aumento del tráfico directo y de marca.- Tomar decisiones estratégicas basadas en datos: Sustituye las conjeturas por información procesable. Los sólidos análisis de búsqueda por IA de Geometrika permiten perfeccionar las estrategias de marketing, relaciones públicas y contenido basándose en lo que realmente funciona.- Gestionar proactivamente la reputación de marca: Monitoriza el sentimiento, el contexto y la frecuencia de las menciones de tu marca en todas las plataformas de IA para gestionar activamente su percepción y mitigar riesgos.Cómo funcionan Geometrika y el GEOLa plataforma Geometrika permite a las empresas cargar su núcleo semántico (palabras clave, temas) y realizar una auditoría continua de su visibilidad. El sistema proporciona paneles estratégicos y análisis de la competencia para guiar la optimización del contenido.La estrategia GEO en sí misma exige un nuevo enfoque en la creación de contenido. La calidad sigue siendo primordial, pero surge un nuevo criterio: la legibilidad y fiabilidad para las máquinas. El contenido debe estar meticulosamente estructurado (encabezados, listas, contexto semántico enriquecido) para ser fácilmente comprendido y considerado fiable por los grandes modelos de lenguaje, asegurando que la IA se refiera a él como una fuente definitiva."La forma en que la gente encuentra información está cambiando de manera fundamental", asegura Alena Belova, CMO y R&D de Geometrika. "El GEO es un nuevo canal de marketing no negociable para el crecimiento futuro. Pero no se puede gestionar lo que no se puede medir. Geometrika transforma la caja negra de la IA en un sistema predecible, ayudando a las empresas a tomar las decisiones correctas para ganar en la próxima década digital".Geometrika ya está disponible, con planes diseñados para empresas de todos los tamaños.Construido por socios, para el futuro de los negociosGeometrika es una plataforma avanzada de análisis de búsqueda por IA y GEO. Fue concebida y desarrollada por el equipo de expertos de BARS Agency , una agencia digital que crea aplicaciones web modernas y automatiza procesos de negocio mediante inteligencia artificial. La agencia se define por su filosofía central: "Solucionamos, no vendemos".Este principio implica convertirse en un verdadero socio para los clientes, diagnosticando primero el problema de negocio principal para luego diseñar una solución tecnológica. La experiencia de BARS Agency radica en transformar los desafíos empresariales en oportunidades de crecimiento a través de la automatización con IA y el desarrollo web. Geometrika es el producto directo de este ADN resolutivo. El equipo identificó el reto de la visibilidad en la búsqueda con IA y construyó la herramienta exacta que las empresas necesitan para navegar y triunfar en este nuevo panorama. Es una solución que nace de una comprensión práctica de cómo la tecnología puede ser aprovechada para obtener una ventaja competitiva.Al convertir la presencia en la IA en un activo transparente, Geometrika ayuda a las empresas a adaptarse a la nueva era del comercio impulsado por la IA y a asegurar su relevancia futura. Para más información, visite https://geometrika.dev/es

