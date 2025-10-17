GEO : La plateforme Geometrika mesure la visibilité de marque en recherche IA

Geometrika Launches a Powerful New AI & LLM Search Platform

La plateforme GEO d'analyse de la recherche par IA. Mesurez et optimisez la visibilité de votre marque dans les réponses de l'IA pour accélérer votre croissance

La façon dont les gens trouvent l'information change fondamentalement. Le GEO est un nouveau canal marketing non négociable pour la croissance. Mais on ne peut pas gérer ce qu'on ne peut pas mesurer.” — Alena Belova, CMO & R&D chez Geometrika

TORONTO, CANADA, October 17, 2025 / EINPresswire.com / -- Face à la redéfinition du parcours client par l'IA générative, les entreprises sont confrontées à un défi majeur : un manque critique de visibilité là où des millions de décisions d'achat sont désormais prises. Pour y répondre, Geometrika lance sa puissante plateforme d'Optimisation pour les Moteurs Génératifs (GEO), une suite logicielle complète conçue pour permettre aux entreprises de mesurer, analyser et améliorer stratégiquement la présence de leur marque dans les réponses générées par l'IA.Le marketing digital connaît sa plus grande transformation depuis une décennie. Une part croissante de consommateurs se tourne directement vers des systèmes d'IA tels que ChatGPT, Google AI Overviews ou Perplexity pour leurs recherches de produits et recommandations. Ces plateformes fournissent des réponses synthétisées, et non de simples listes de liens. Par conséquent, les marques qui ne sont pas citées directement dans ces réponses deviennent invisibles pour les clients potentiels, contournant entièrement les tunnels de marketing traditionnels.« Les entreprises naviguent à l'aveugle dans la plus grande mutation du marché », déclare Sergey Rabusov, PDG de Geometrika. « Le suivi des classements SEO est devenu insuffisant. Si votre marque n'est pas dans la réponse générée par l'IA, vous perdez le client avant même qu'il ne connaisse votre existence. Un bon GEO, c'est comme le SEO sous stéroïdes : il influence stratégiquement les décisions à la toute première étape du nouveau parcours client. »Pourquoi le SEO traditionnel ne suffit plusL'essor des « recherches zéro-clic », où les utilisateurs obtiennent leurs réponses directement sur la page de résultats, est accéléré par l'IA, dévalorisant les investissements massifs en contenu. Le GEO répond à ce changement de paradigme en déplaçant l'attention du classement à la citation. Le nouvel objectif est de devenir une source d'autorité que les modèles d'IA utilisent pour formuler leurs réponses.Créer une valeur commerciale tangible grâce à l'analyse de la recherche par IAGeometrika transforme la visibilité dans l'IA générative, de la "boîte noire" inconnue à un canal marketing gérable et rentable. La plateforme offre une mesure complète de la marque dans l'IA et une analyse de la recherche LLM, permettant aux entreprises de :- Prendre un avantage concurrentiel décisif : Analysez avec précision votre positionnement et celui de vos concurrents dans le nouveau paysage de la recherche par IA pour dominer le discours.- Générer un trafic qualifié à forte intention : En étant cité comme une autorité dans les réponses de l'IA, vous influencez les clients au sommet de leur phase de considération, ce qui augmente le trafic direct et de marque.- Prendre des décisions stratégiques basées sur les données : Remplacez les conjectures par des informations exploitables. Les robustes analyses de recherche par IA de Geometrika permettent d'affiner les stratégies marketing et de contenu sur la base de ce qui fonctionne réellement.- Gérer pro-activement la réputation de la marque : Suivez le sentiment, le contexte et la fréquence des mentions de votre marque sur toutes les plateformes d'IA pour gérer activement sa perception et atténuer les risques.Comment fonctionnent Geometrika et le GEOLa plateforme Geometrika permet aux entreprises de télécharger leur cœur sémantique (mots-clés, sujets) et de mener un audit continu de leur visibilité. Le système fournit des tableaux de bord stratégiques et une analyse concurrentielle pour guider l'optimisation du contenu.La stratégie GEO elle-même exige une nouvelle approche de la création de contenu. La qualité reste primordiale, mais un nouveau critère émerge : la lisibilité et la fiabilité pour les machines. Le contenu doit être méticuleusement structuré (titres, listes, contexte sémantique riche) pour être facilement compris et jugé digne de confiance par les grands modèles de langage, afin que l'IA s'y réfère comme à une source définitive.« La façon dont les gens trouvent l'information change fondamentalement », affirme Alena Belova, CMO & R&D chez Geometrika. « Le GEO est un nouveau canal marketing non négociable pour la croissance. Mais on ne peut pas gérer ce qu'on ne peut pas mesurer. Geometrika transforme la boîte noire de l'IA en un système prédictible, aidant les entreprises à prendre les bonnes décisions pour gagner dans la prochaine décennie du numérique. »Geometrika est disponible dès maintenant, avec des offres conçues pour les entreprises de toutes tailles.Construit par des partenaires, pour l'avenir de l'entrepriseGeometrika est une plateforme avancée d'analyse de la recherche par IA et de GEO. Elle a été conçue et développée par l'équipe d'experts de BARS Agency , une agence digitale qui crée des applications web modernes et automatise les processus métier grâce à l'intelligence artificielle. L'agence se définit par sa philosophie fondamentale : « Nous apportons des solutions, nous ne vendons pas des services. »Ce principe signifie devenir un véritable partenaire, en diagnostiquant d'abord le problème commercial, puis en concevant une solution technologique. L'expertise de BARS Agency consiste à transformer les défis commerciaux en opportunités de croissance grâce à l'automatisation par l'IA et au développement web. Geometrika est le produit direct de cet ADN axé sur la résolution de problèmes. L'équipe a identifié le défi de la visibilité dans la recherche par IA et a construit l'outil dont les entreprises ont besoin pour naviguer et gagner dans ce nouveau paysage. C'est une solution née d'une compréhension pratique de la manière dont la technologie peut être exploitée pour obtenir un avantage concurrentiel.En transformant la présence dans l'IA en un atout transparent, Geometrika aide les entreprises à s'adapter à la nouvelle ère du commerce piloté par l'IA et à assurer leur pertinence future. Pour plus d'informations, visitez https://geometrika.dev/fr

