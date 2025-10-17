Generative Engine Optimization (GEO): Die Plattform Geometrika misst jetzt die Markensichtbarkeit in der KI-Suche

Geometrika Launches a Powerful New AI & LLM Search Platform

Geometrika: Die GEO-Plattform für KI-Suchanalytik. Messen und optimieren Sie die Sichtbarkeit Ihrer Marke in KI-Antworten und steigern Sie Ihr Wachstum.

Die Art, wie Menschen Informationen suchen und verarbeiten, erlebt einen fundamentalen und unumkehrbaren Wandel. GEO ist der neue, steuerbare Marketingkanal, der über zukünftigen Erfolg entscheidet.” — Alena Belova, CMO & R&D bei Geometrika

BERLIN, GERMANY, October 17, 2025 / EINPresswire.com / -- Die Art, wie Kunden Entscheidungen treffen, wird durch generative KI neu definiert. Dies stellt Unternehmen vor eine völlig neue Problemstellung: einen kritischen Mangel an Sichtbarkeit in einem Umfeld, in dem bereits heute Millionen von Kaufentscheidungen fallen. Als Antwort darauf gibt Geometrika den Startschuss für seine leistungsstarke neue Plattform für Generative Engine Optimization (GEO). Es ist eine ganzheitliche Software-Suite, die entwickelt wurde, um Unternehmen die Kontrolle über die Messung, Analyse und strategische Optimierung ihrer Markenpräsenz in KI-generierten Suchergebnissen zu geben.Wir erleben die größte Umwälzung im digitalen Marketing seit einem Jahrzehnt. Während Marketingexperten Jahre in die Perfektionierung der traditionellen SEO investiert haben, nutzen immer mehr Verbraucher KI-Systeme wie ChatGPT, Google AI Overviews, Perplexity und Gemini als primäre Quelle für Produktrecherchen, detaillierte Vergleiche und Kaufempfehlungen. Diese Systeme liefern fertige, dialogbasierte Antworten statt einfacher Linklisten. Die Konsequenz: Marken, die in diesen Antworten keine Erwähnung finden, verlieren für potenzielle Kunden jegliche Sichtbarkeit und werden aus dem Entscheidungsprozess ausgeschlossen.„Unternehmen stehen vor dem größten Umbruch seit dem Aufkommen von Social Media und agieren im Blindflug“, erklärt Sergey Rabusov, CEO von Geometrika. „Sie optimieren weiterhin SEO-Rankings und PPC-Kampagnen, doch diese Kennzahlen erzählen nur noch die halbe Geschichte. Wenn Ihre Marke nicht in der KI-generierten Antwort vorkommt, verlieren Sie nicht nur einen potenziellen Klick – Sie verlieren den Kunden, bevor er überhaupt von Ihrer Existenz erfährt. Erfolgreiches GEO ist wie SEO auf Steroiden: Es geht darum, Kaufentscheidungen in der frühesten Phase der neuen, KI-gesteuerten Customer Journey zu beeinflussen.“Warum klassische SEO an ihre Grenzen stößtDas Phänomen der „Zero-Click-Suchen“, bei denen Nutzer ihre Antwort direkt auf der Suchergebnisseite erhalten, stellt den Wert traditioneller Top-Rankings bereits massiv infrage. KI-Overviews und integrierte Chatbots beschleunigen diesen Trend exponentiell und entwerten damit milliardenschwere Investitionen in Inhalte, die nur darauf abzielen, Klicks zu generieren. GEO reagiert auf diesen Paradigmenwechsel: Der Fokus verschiebt sich weg vom reinen Ranking hin zur strategischen Platzierung in KI-Antworten. Das Ziel ist es, zur vertrauenswürdigen Autorität zu werden, auf deren Basis KI-Modelle ihre Antworten formulieren.Mit KI-Suchanalyse messbaren Geschäftserfolg erzielenGeometrika liefert eine umfassende Tool-Suite, um die „Blackbox“ der KI-Sichtbarkeit in einen transparenten, steuerbaren und umsatzsteigernden Kanal zu verwandeln. Die Plattform ermöglicht eine tiefgehende KI-Markenmessung und LLM-Suchanalyse, mit denen Unternehmen:- Einen klaren Wettbewerbsvorteil sichern: Verschaffen Sie sich einen klaren Überblick darüber, wie Ihre Marke, Produkte und Wettbewerber in der neuen KI-Suchlandschaft wahrgenommen werden. Dies ermöglicht es, Strategien proaktiv anzupassen und die Markenerzählung zu dominieren.- Qualifizierten Traffic mit hoher Kaufabsicht steigern: Durch die gezielte Platzierung Ihrer Marke in KI-Antworten erreichen Sie Kunden genau dann, wenn ihre Kaufbereitschaft am höchsten ist. Das Ergebnis ist ein messbarer Anstieg des direkten und markenbezogenen Traffics.- Auf Basis von Fakten statt Vermutungen handeln: Treffen Sie fundierte strategische Entscheidungen. Die robusten KI-Suchanalysen von Geometrika liefern präzise Leistungsdaten und ermöglichen es, Marketing-, PR- und Content-Maßnahmen auf der Grundlage valider Erkenntnisse zu optimieren.- Die eigene Markenreputation aktiv steuern: Überwachen Sie die Wahrnehmung Ihrer Marke, indem Sie Tonalität, Kontext und Frequenz von Erwähnungen über alle wichtigen KI-Plattformen hinweg analysieren. So können Sie Reputationsrisiken frühzeitig erkennen und positive Botschaften gezielt verstärken.Die Funktionsweise von Geometrika und GEODie Geometrika-Plattform ermöglicht es, den gesamten semantischen Kern eines Unternehmens – also alle relevanten Keywords, Themen und Nutzeranfragen – zu hinterlegen und eine kontinuierliche, tiefgehende Analyse der eigenen Sichtbarkeit durchzuführen. Strategische Dashboards, Share-of-Voice-Analysen und detaillierte Wettbewerbsvergleiche liefern die Datengrundlage für eine gezielte Optimierung von Inhalten für KI-Antworten.Eine GEO-Strategie erfordert dabei einen neuen Ansatz bei der Erstellung von Inhalten. Qualität und Einzigartigkeit bleiben entscheidend, doch ein neues Kriterium kommt hinzu: Maschinenlesbarkeit und Vertrauenswürdigkeit. Inhalte müssen perfekt strukturiert sein – mit klaren Überschriften, Listen, semantischen Auszeichnungen und kontextueller Tiefe –, damit sie von Sprachmodellen als verlässliche Quelle eingestuft und verarbeitet werden können. Nur so wird sichergestellt, dass die KI auf die Informationen der Marke als maßgebliche Referenz zurückgreift.„Die Art, wie Menschen Informationen suchen und verarbeiten, erlebt einen fundamentalen und unumkehrbaren Wandel“, so Alena Belova, CMO & R&D bei Geometrika. „GEO ist der neue, steuerbare Marketingkanal, der über zukünftigen Erfolg entscheidet. Doch man kann nur steuern, was man auch messen kann. Geometrika ist das Werkzeug, das die KI-Blackbox in ein berechenbares, datengestütztes System verwandelt und Unternehmen dabei hilft, die richtigen strategischen Entscheidungen für den Erfolg im nächsten digitalen Jahrzehnt zu treffen.“Geometrika ist ab sofort verfügbar und bietet Pakete für Unternehmen jeder Größe, von aufstrebenden Start-ups bis zu etablierten Großunternehmen.Entwickelt von Partnern für die Zukunft der WirtschaftGeometrika ist eine fortschrittliche Plattform für KI-Suchanalytik und Generative Engine Optimization (GEO). Sie wurde vom Expertenteam der BARS Agency konzipiert und entwickelt, einer Digitalagentur, die sich auf die Entwicklung moderner Webanwendungen und die Automatisierung von Geschäftsprozessen durch künstliche Intelligenz spezialisiert hat. Die Agentur handelt nach ihrer Kernphilosophie: „Wir lösen Probleme, statt Dienstleistungen zu verkaufen.“Diese Philosophie spiegelt sich in ihrem Ansatz wider, als echter Partner für ihre Kunden zu agieren, indem zunächst die geschäftliche Herausforderung analysiert und anschließend eine passende technologische Lösung konzipiert wird. Die Expertise von BARS Agency liegt darin, unternehmerische Probleme – von manueller Buchhaltung bis zum Reputationsmanagement – durch KI-Automatisierung, moderne Webentwicklung und SERM in Wachstumspotenziale umzuwandeln. Geometrika ist das direkte Ergebnis dieser auf Problemlösung ausgerichteten DNA. Das Team erkannte die immense Herausforderung, die generative KI für die Sichtbarkeit von Unternehmen darstellt, und entwickelte genau das Werkzeug, das notwendig ist, um in dieser neuen digitalen Landschaft zu bestehen und zu gewinnen.Indem Geometrika die KI-Präsenz in einen transparenten, messbaren Wert verwandelt, unterstützt es Unternehmen dabei, sich an die neue Ära des KI-gesteuerten Handels anzupassen und ihre Zukunftsfähigkeit zu sichern. Weitere Informationen finden Sie unter https://geometrika.dev/de

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.