The Log Cabin eleva la experiencia gastronómica de sus invitados con mejoras higiénicas en los baños

EAST LONGMEADOW, MA, UNITED STATES, October 16, 2025 / EINPresswire.com / -- The Log Cabin, uno de los destinos más reconocidos del oeste de Massachusetts para bodas y eventos, ha elevado la experiencia de sus invitados al instalar los secadores de manos XLERATORde Excel Dryer . Con entre 60,000 y 70,000 invitados al año, el lugar buscaba una solución para los baños que ofreciera higiene y eficiencia, al mismo tiempo que redujera los residuos.La decisión responde a las crecientes expectativas de los consumidores. Una reciente encuesta global con 4,000 participantes de Estados Unidos, Europa y Asia, realizada por Excel Dryer y MetrixLab, reveló:• El 100% de los encuestados coincidió en que un baño sucio afecta negativamente la percepción del establecimiento.• El 80% dijo que no volvería, o podría no volver, a un restaurante con un baño sucio.• Las toallas de papel en el suelo o los contenedores desbordados fueron citados como la principal causa de baños “sucios”.Al eliminar por completo las toallas de papel, XLERATOR aborda directamente estas preocupaciones, al tiempo que reduce la necesidad de retirar basura y limpiar los baños.“Nos enorgullece nuestro compromiso con el reciclaje, por lo que realmente nos gusta que con esta máquina nada termine en el basurero”, afirmó Mick Corduff, chef ejecutivo de The Log Cabin. “Es difícil calcular cuántas veces el personal se lava las manos cada día, pero probablemente sean miles, así que esto es fenomenal para agilizar el proceso.”La limpieza no se trata solo de la apariencia; también está vinculada a la seguridad. Investigaciones de la Universidad de Auckland demuestran que las manos húmedas son 1,000 veces más propensas a propagar gérmenes que las manos secas. El secado de alta velocidad y sin contacto de XLERATOR ofrece una solución higiénica tanto para invitados como para el personal, al tiempo que respalda los objetivos de sostenibilidad del lugar.“Lo que aprendimos de nuestra reciente encuesta global es que las condiciones de los baños juegan un papel fundamental en la percepción de cualquier instalación comercial, especialmente en los restaurantes”, señaló William Gagnon, director de operaciones y vicepresidente ejecutivo de Excel Dryer. “Los invitados ahora esperan que los baños sean limpios, higiénicos y sin contacto, y los secadores de manos XLERATOR cumplen con los tres requisitos, reducen los residuos y apoyan la sostenibilidad.”La sostenibilidad influye cada vez más en la elección de lugares para eventos, y actualmente entre el 18% y el 30% de las parejas buscan locaciones de bodas con conciencia ecológica, según Coolest GadgetsGitnux. La adopción de los secadores de manos XLERATOR por parte de The Log Cabin demuestra su compromiso tanto con la satisfacción de los invitados como con la responsabilidad ambiental.Acerca de Excel Dryer, Inc.Excel Dryer es una empresa familiar que revolucionó la industria con la invención del secador de manos XLERATOR, que marcó un nuevo estándar en rendimiento, confiabilidad y satisfacción del cliente. Durante más de 50 años, Excel ha fabricado en Estados Unidos soluciones de secado de manos que son confiables, rentables, seguras y sostenibles. Respaldados por el mejor servicio al cliente, los productos de Excel Dryer pueden adquirirse a través de una red global de representantes de ventas y distribuidores. Más información en exceldryer.com.

Log Cabin: Cómo Excel Dryer transformó la experiencia en un baño concurrido

