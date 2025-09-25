El premio GOOD DESIGN® honra al sistema de lavabo integrado D|13 con secador de manos XLERATORsync®

The D|13 Integrated Sink System Featuring the XLERATORsync® Hand Dryer

El programa de diseño más respetado celebra el enfoque sostenible y sin contacto del sistema integrado, que eleva la experiencia y la estética en baños públicos

Al asociarnos con D|13, hemos entregado un sistema que no solo mejora la experiencia del usuario, sino que también establece un nuevo estándar en eficiencia y responsabilidad ambiental.” — William Gagnon, director de operaciones de Excel Dryer

EAST LONGMEADOW, MA, UNITED STATES, September 25, 2025 / EINPresswire.com / -- Excel Dryer, Inc. , inventor del secador de manos XLERATORde alta velocidad y sin contacto, se enorgullece en anunciar que el sistema de lavabo integrado D|13 con el secador de manos XLERATORsyncha sido galardonado con el premio GOOD DESIGN2024 otorgado por The Chicago Athenaeum: Museum of Architecture and Design y The European Centre for Architecture Art Design and Urban Studies. Como el programa más antiguo y prestigioso del mundo en excelencia de diseño, los premios GOOD DESIGN reconocen productos que encarnan innovación, sostenibilidad e impacto transformador.Fundado por diseñadores y reconocido por crear accesorios de baño comerciales de alta gama en estrecha colaboración con arquitectos, ingenieros y clientes, D|13 Group se asoció con Excel Dryer para dar vida a este sistema galardonado. Este honor consolida a los fabricantes D|13 Group y Excel Dryer como líderes en el diseño moderno de baños.Una fusión perfecta de forma y función, el sistema de lavabo integrado D|13 incorpora accesorios de alta eficiencia que permiten lavar, enjuagar y secar en la misma encimera, eliminando el agua en los pisos de los baños y ofreciendo una experiencia de usuario sin contacto e higiénica. Con acabados, formas y dimensiones personalizables, el sistema puede adaptarse para complementar el diseño y la estética de cualquier instalación, convirtiéndolo en la opción preferida para establecimientos de alta gama y baños comerciales sostenibles.“Este reconocimiento de GOOD DESIGN valida nuestro compromiso de crear soluciones innovadoras para baños que combinan sostenibilidad, rendimiento y diseño”, dijo William Gagnon, vicepresidente ejecutivo y director de operaciones de Excel Dryer. “Al asociarnos con D|13, hemos entregado un sistema que no solo mejora la experiencia del usuario, sino que también establece un nuevo estándar en eficiencia y responsabilidad ambiental.”El secador de manos XLERATORsync fue diseñado para integrarse directamente en el sistema de lavabo, permitiendo a los usuarios secarse las manos en el propio lavabo. Esta colaboración demuestra cómo dos líderes de la industria pueden unirse para resolver desafíos tradicionales en baños con un diseño y tecnología visionarios.Acerca de Excel Dryer, Inc.Excel Dryer es una empresa de propiedad y gestión familiar que revolucionó la industria con la invención del secador de manos XLERATOR, el cual estableció un nuevo estándar en rendimiento, fiabilidad y satisfacción del cliente. Durante más de 50 años, Excel ha fabricado en Estados Unidos soluciones de secado de manos confiables, rentables, seguras y sostenibles. Con el respaldo del mejor servicio al cliente, los productos de Excel Dryer pueden adquirirse a través de una red consolidada de representantes de ventas y distribuidores a nivel mundial. Obtenga más información sobre Excel Dryer en exceldryer.com ###

