C&M Executive llega a México para eliminar la fragmentación en los sistemas de comunicación corporativa
Ciudad de México, 20 de octubre de 2025 – C&M Executive, empresa brasileña reconocida por sus soluciones de comunicación unificada, está expandiendo sus operaciones a México con el propósito de resolver uno de los mayores desafíos de las empresas locales: la falta de integración entre canales de atención, sistemas de gestión y consultoría especializada en telecomunicaciones.
En el mercado mexicano, la mayoría de las operadoras ofrecen únicamente servicios técnicos, sin brindar soporte estratégico ni acompañamiento personalizado. Al mismo tiempo, existen consultoras en telecomunicaciones, pero que no cuentan con infraestructura propia de comunicación. C&M Executive reúne todo esto en un solo ecosistema: tecnología de punta, consultoría especializada y soporte personalizado, asumiendo los roles de operadora, consultora e integradora.
La empresa propone un nuevo estándar de comunicación corporativa, en el que las llamadas, videoconferencias, WhatsApp, redes sociales y chats se integran con CRMs y sistemas internos, ofreciendo una visión unificada y un control total de la relación con el cliente.
“Nuestro propósito es simplificar. Mientras el mercado está acostumbrado a contratar varios proveedores para cada etapa de la comunicación, C&M hace todo: desde la conectividad hasta la estrategia. Ofrecemos una plataforma única, inteligente y con atención consultiva, para que las empresas puedan enfocarse en lo que realmente importa: el cliente”, afirma Emerson Carrijo, CEO de C&M Executive.
Con el apoyo de la inteligencia artificial (IA), el sistema de C&M automatiza tareas repetitivas, clasifica atenciones, analiza datos y genera reportes en tiempo real, ayudando a los gerentes a tomar decisiones más rápidas y fundamentadas. Además, la integración con redes sociales y WhatsApp garantiza que ningún mensaje se pierda, fortaleciendo la experiencia del cliente y aumentando la eficiencia de los equipos.
La llegada de C&M Executive a México marca una nueva era para la comunicación corporativa, uniendo tecnología, inteligencia y atención humana de alto nivel. El modelo consultivo y unificado de la empresa elimina las barreras entre sistemas, optimiza flujos y crea una jornada fluida entre las empresas y sus públicos.
Sobre C&M Executive
Fundada en 2012, C&M Executive es una empresa de referencia en la comercialización de soluciones de telefonía en la nube y comunicación unificada, que conecta llamadas, videoconferencias, WhatsApp, redes sociales y chat en un solo sistema inteligente. Ofrece tecnología de vanguardia, IA, automatización y consultoría estratégica para optimizar procesos, reducir costos y mejorar la experiencia de comunicación de las empresas.
