Les géants miniers d’Afrique de l’Ouest participeront au SIM Sénégal 2025, le plus grand événement minier régional

8e conférence et exposition minières internationales du Sénégal- 04-06 novembre, République du Sénégal

SIM Sénégal 2025, le plus grand événement minier d’Afrique de l’Ouest, se tiendra du 4 au 6 nov sous le patronage du Président Faye.

DAKAR, DIAMNIADIO, SENEGAL, October 16, 2025 / EINPresswire.com / -- SIM Sénégal 2025, le plus grand événement minier d'Afrique de l'Ouest, se tiendra du 4 au 6 novembre 2025 sous le patronage de Son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République du Sénégal. Organisé tous les deux ans depuis 2009, cet événement en est à sa 8e édition et est organisé par le ministère de l'Énergie, du Pétrole et des Mines en partenariat avec AME Trade Senegal.Événement véritablement régional, SIM Sénégal accueillera des délégations ministérielles et de haut niveau venues du Burkina Faso, du Congo, de Côte d'Ivoire, du Ghana, de Guinée, de Guinée-Bissau, du Mali, de Mauritanie et du Niger, faisant de cet événement le lieu incontournable pour faire des affaires dans le secteur minier en Afrique occidentale et centrale.Les leaders industriels qui parrainent l'événement sont notamment : SOMISEN, Endeavour Mining, Eramet Grand Cote, TotalEnergies, ICS-Indorama, CORICA, Vivo Energy, Managem Group, Resolute Mining, Carmeuse Senegal, Bernabe, Neemba, IDC Drilling Company, SOCOCIM, Dangote, AGL, SOMIVA, BOYA, Elton, CIMAF, MCI Contracting & Infrastructure, Star Energy, CFAO Equipment, EPC Mineex et Mann & Hummel. Nos sponsors représentent l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement de l'industrie minière, de l'exploration à la production, en passant par l'énergie, les services miniers et les machines.Le salon SIM Sénégal a battu tous les records précédents avec 150 exposants confirmés à ce jour, offrant ainsi un vaste réseau minier à tous les participants. Les partenaires officiels de l'événement sont : Business France, EUROCHAM, la Commission canadienne du commerce, Advantage Austria et la Chambre de commerce Sénégal-Royaume-Uni.Parmi les nouveautés du SIM Sénégal, citons un salon de recrutement dans le secteur minier organisé par l'ADEMIG et AME Trade Sénégal avec le soutien de SOMISEN, qui vise à mettre en relation les entreprises minières et les étudiants récemment diplômés ou à la recherche d'un emploi. Plus de 1 000 candidatures ont été reçues et, après une première sélection, une centaine de candidats ont été retenus pour participer.Parmi les autres événements parallèles organisés dans le cadre du SIM Sénégal, citons un atelier organisé par la Commission canadienne du commerce sur la bonne gouvernance, un événement spécial organisé par la Chambre des mines du Sénégal sur les impacts socio-économiques et les répercussions des activités minières, pétrolières et gazières sur les communautés d'accueil, ainsi qu'un atelier consacré à l'exploitation minière responsable, organisé par Eramet. Un programme de conférences de trois jours sera également organisé en parallèle, sur le thème principal « Les ressources minérales : un levier pour la souveraineté économique ».Le Sénégal a l'ambition et le projet de devenir le centre minier de l'Afrique de l'Ouest, créant ainsi des milliers d'emplois tout en contribuant à l'industrialisation et à la diversification économique du pays. Le public varié et international du SIM Sénégal témoigne de l'attractivité du pays en tant que porte d'entrée régionale vers l'industrie minière de l'Afrique de l'Ouest et reflète son ambition de devenir l'une des portes d'entrée minières les plus importantes d'Afrique.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.