Sheeva.AI、GMOペイメントゲートウェイ の技術を車載決済に活用し日本のコネクテッドカー機能を強化

Transactions via one touch of the infotainment screen with SheevaConnect™ Sheeva.AI's top use cases

戦略的連携により、高精度位置情報に基づく車載技術へGMOペイメントゲートウェイのオンライン総合決済サービスを連携し、シームレスな車載決済を実現

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.