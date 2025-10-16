Sheeva.AI、GMOペイメントゲートウェイ の技術を車載決済に活用し日本のコネクテッドカー機能を強化
戦略的連携により、高精度位置情報に基づく車載技術へGMOペイメントゲートウェイのオンライン総合決済サービスを連携し、シームレスな車載決済を実現TOKYO, JAPAN, October 16, 2025 /EINPresswire.com/ -- 東京、2025年[日付] - 高精度位置情報に基づく車載決済サービスのパイオニアであるSheeva.AIは、総合的な決済関連サービス及び金融関連サービスを展開するGMOペイメントゲートウェイ株式会社（以下GMO-PG）と連携することを発表します。これにより、日本市場で次世代車載決済サービスの提供が可能となります。
この連携は日本国内のコネクテッドカー向けサービスを拡大するもので、消費者はSheeva.AIの「SheevaConnect™」プラットフォームを通して、給油、EV充電、駐車場、小売店等のサービスでの支払いを車内のカーナビ画面から直接、安全かつシームレスに行うことができるようになります。
本連携により、Sheeva.AIの高精度位置情報技術とGMO-PGの堅牢なオンライン総合決済サービスを組み合わせることで、シームレスな決済体験を生み出すことができます。ドライバーは車を降りたり物理的に支払ったりすることなく決済完了することができ、PCI DSS準拠の強固なセキュリティ環境を維持しつつ、利便性を飛躍的に高めることが可能になります。
Sheeva.AIの創業者兼CEOであり、Sheeva Japan株式会社の代表取締役であるエヴゲニー・クロチヒンは次のように述べています。「当社が日本での事業を立ち上げて1年が経ちますが、この連携はコネクテッドカーを日本の消費者にとって安全なデジタルウォレットへと転換するための重要な節目です。当社の高精度位置情報技術とGMO-PGの日本市場における専門知識を組み合わせることで、ドライバーと事業者の双方に利益をもたらすエコシステムを共創でき、顧客に最高の決済体験を提供することにつながります」
この連携によりGMO-PGのオンライン総合決済サービスを活用し、将来的に日本全国数千もの加盟店で車両内でのリアルタイム決済処理を可能にします。Sheeva.AIの技術は、車両がガソリンスタンドや駐車場などの特定エリアに入ったことを認識し、車両のカーナビまたはアプリを通じて安全な支払いを行い、車内からガソリン給油機、EV充電器、パーキングメーター等を起動するものです。
この発表は、Sheeva.AIと萩原エレクトロニクス株式会社が2024年に立ち上げた「SheevaConnect™」を活用した日本国内の車載決済マーケットプレイスにおいて重要なマイルストーンとなります。Sheeva.AIは複数の自動車パートナーと協力し、2025年末までに全世界で100万台以上の車両にこの技術を実装することを目指しています。
SheevaConnect™プラットフォームの詳細やデモの予約は、ウェブサイトよりご確認ください。 https://www.sheeva.ai/book-a-demo
Sheeva.AIについて
Sheeva.AIの車載決済・コマースソリューションは、車両の位置情報を活用したサービスを導入することで新たな決済シーンを創出します。特許取得済みの高精度な位置情報技術を用い、ドライバーは車内のカーナビ画面から給油、EV充電、駐車、駐車場受取、ドライブスルーなどの利用や支払いをシームレスに行うことができます。
同社の「SheevaConnect™」製品群には、車両位置を誤差2m以内の高精度で特定する組み込みソフトウェア「SheevaLocate™」、個別の給油機やEV充電スポット、駐車スペースなど、サービス地点の独自のジオフェンシング／マッピングを可能にする「SheevaFence™」、クラウドベースの非接触決済プラットフォーム「SheevaPay™」、そして給油機、EV充電ステーション、駐車場利用といった近くのサービスを起動するクラウドベースのプラットフォーム「SheevaServ™」が含まれます。詳細はこちらをご確認ください。 https://www.sheeva.ai/
GMOペイメントゲートウェイ株式会社について
オンライン化・キャッシュレス化・DXなどを支援する決済を起点としたサービスを提供しています。年間決済処理金額は21兆円を超えており、オンライン総合決済サービスはEC事業者やNHK・国税庁等の公的機関など15万店舗以上の加盟店に導入されています。
決済業界のリーディングカンパニーとして、オンライン総合決済サービス、対面領域での決済サービス、後払い・BNPL（Buy Now Pay Later）、金融機関・事業会社へのBaaS支援、海外の先端FinTech企業への戦略的投融資など、決済・金融技術で社会イノベーションを牽引し、持続可能な社会の実現と社会の進歩発展に貢献してまいります。（2025年6月末時点、連結数値）
詳細はこちらをご確認ください。 https://www.gmo-pg.com/
