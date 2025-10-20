Atlas Renewable Energy garante US$475 milhões para projeto solar que levará energia limpa ao setor de mineração

Atlas Renewable Energy Projeto renovável na região de Atacama transforma o Chile

Atlas trabalhou com líderes financeiros: BBVA, BCI, CACIB, Natixis CIB, SMBC e Société Générale para fechar o acordo.

MIAMI, FL, UNITED STATES, October 20, 2025 / EINPresswire.com / -- A Atlas Renewable Energy (“Atlas”), líder internacional em soluções de energia renovável e armazenamento de energia em bateria, concluiu com sucesso um financiamento de 475 milhões de dólares para o projeto Copiapó Solar, um sistema híbrido de energia solar fotovoltaica e armazenamento de energia em bateria (BESS). Localizada na região do Atacama, no Chile, a Copiapó Solar fornecerá 450 GWh de energia limpa por ano ao CAP Group, o principal conglomerado de mineração e siderurgia do país, por meio de contratos de compra e venda de energia de 15 anos com suas subsidiárias Compañía Minera del Pacífico (CMP) e Aguas CAP. Por meio delas, suas operações nas regiões de Coquimbo e Atacama serão abastecidas inteiramente com energia limpa.A Atlas trabalhou com instituições financeiras nacionais e internacionais de prestígio, como BBVA, Banco de Crédito e Inversiones (BCI), Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (CACIB), Natixis CIB, SMBC e Société Générale, para garantir o financiamento, que foi estruturado com termos altamente competitivos.“Na SMBC, é motivo de orgulho trabalhar com a Atlas Renewable Energy neste processo tão importante”, disse David González, diretor geral e chefe do grupo de projetos e financiamento estruturado para a América Latina da SMBC. “Este acordo reflete nosso compromisso de longo prazo com a transição energética da América Latina e com o desenvolvimento de infraestrutura sustentável que impulsiona o crescimento, a competitividade e os benefícios ambientais para a nossa região.”“Estamos honrados com a confiança que a Atlas depositou mais uma vez na CACIB para atuar como sua coordenadora global neste grande projeto de energia fotovoltaica e BESS que fornecerá energia limpa para o setor de mineração do Chile”, acrescentou Mathieu Rousson, Chefe do Grupo de Energia e Infraestrutura da América Latina CACIB.A Copiapó Solar será um sistema híbrido composto por uma usina solar fotovoltaica com capacidade instalada de 357 MWp e um BESS de 320 MW por 4 horas, equivalente a cerca de quatro horas de geração de energia. Com previsão de gerar cerca de 750 GWh por ano, este projeto representa um marco na transição energética do país.Inovação e flexibilidade para o futuroA Atlas estruturou o pacote de financiamento pensando em maximizar a flexibilidade e a escalabilidade do projeto, incluindo mecanismos que permitem a contração de capacidade adicional no futuro. A empresa utilizará estrategicamente a Acierta, sua unidade de negócios de fornecimento de curto prazo para clientes independentes, para comercializar parte da energia gerada e reforçar a diversificação comercial da Atlas.A Copiapó Solar se tornará um modelo replicável para indústrias de uso intensivo de energia, graças à sua integração de energia solar e armazenamento, permitindo o fornecimento de energia limpa e confiável 24 horas por dia, 7 dias por semana. A abordagem inovadora da Atlas, associada à atratividade do Chile como polo de investimentos em energias renováveis, garantiu a confiança internacional, com a participação de bancos da França, do Japão, da Espanha e do Chile no financiamento.“O financiamento do projeto Copiapó representa um novo marco em um ano recorde para a Atlas no Chile”, disse Alfredo Solar, gerente regional da Atlas Renewable Energy para o Chile e o Cone Sul. Com este acordo, fechamos mais de 1,2 bilhão em financiamento de projetos nos últimos 13 meses, reforçando a nossa capacidade de desenvolver projetos complexos e altamente financiáveis. A Copiapó Solar não apenas abastecerá a indústria de mineração do Chile com energia renovável confiável, mas também se tornará uma referência para o futuro do setor energético do país, consolidando a Atlas como uma aliada estratégica para grandes indústrias.”O financiamento da Copiapó Solar é o mais recente de um ano de conquistas significativas para a Atlas. A empresa garantiu o maior financiamento da sua história – 510 milhões de dólares – para o projeto híbrido Estepa e assinou um acordo de compra e venda de energia com a Colbún para um BESS inovador, capaz de fornecer até 335 GWh por ano. A Atlas também inaugurou o BESS del Desierto, o primeiro BESS autônomo de grande escala no Chile e região, com capacidade instalada de 200 MW e capacidade de armazenamento de 800 MWh.Em reconhecimento a essas conquistas, a LatinFinance concedeu à Atlas três prêmios de grande prestígio: Patrocinador de Projeto do Ano, Financiamento de Armazenamento de Energia do Ano pelo financiamento de 510 milhões de dólares do projeto Estepa I e II no Chile, e Financiamento de Energia Renovável do Ano (Energia) pelo financiamento de R$ 1,5 bilhão do Complexo Solar Luiz Carlos no Brasil.SOBRE A ATLAS RENEWABLE ENERGYA Atlas Renewable Energy é uma empresa internacional de geração de energia 100% renovável que desenvolve, constrói, financia e opera projetos de energia limpa na América Latina. Seu portfólio apresenta mais de 8,4 GW em ativos em vários estágios de desenvolvimento, construção e operação.No Chile, a empresa possui 1,5 GW em projetos contratados e atualmente opera três usinas solares de grande porte: Javiera, no Atacama; Quilapilún, na Região Metropolitana; e Sol del Desierto, em Antofagasta. Além dessas, a empresa opera a usina BESS del Desierto.Veja mais informações em www.AtlasRenewableEnergy.com

