NedGraphics lanza la actualización de software 2026, estableciendo un nuevo estándar para el diseño textil

NEW YORK, NY, UNITED STATES, October 16, 2025 /EINPresswire.com/ -- NedGraphics, líder mundial en software de diseño textil y de confección, anunció hoy el lanzamiento oficial de NedGraphics 2026, una versión revolucionaria que incorpora inteligencia artificial, simulación 3D inmersiva y gestión inteligente de archivos en los flujos de trabajo de diseño y producción textil.

La actualización NedGraphics 2026 representa mucho más que una simple mejora de software: establece un nuevo punto de referencia para la industria al integrar herramientas de próxima generación en todas las etapas del diseño y la producción.

Desde los asistentes de color impulsados por IA hasta las simulaciones 3D avanzadas en formato U3M, pasando por la introducción de NEDTag para una gestión más inteligente de archivos, NedGraphics 2026 permite a los profesionales diseñar con confianza, acelerar las aprobaciones y simplificar la complejidad en cada fase del desarrollo.

Un gran avance en creatividad: Easy Coloring Premium y NedGraphics for Adobe® Photoshop® ahora incorporan asistentes de color basados en IA.

Estas herramientas permiten a los diseñadores generar al instante paletas listas para producción a partir de simples descripciones de texto, reduciendo el tiempo dedicado a buscar inspiración y acelerando el proceso creativo.

La simulación también alcanza un nuevo nivel de realismo con la introducción de los visualizadores 3D basados en U3M en Tuft Premium y Jacquard Premium.

Tuft permite visualizar los revestimientos de suelos como si se desenrollaran de un rollo, mientras que Jacquard muestra los tejidos envueltos sobre una esfera para resaltar el drapeado, la textura y el comportamiento del material.

Estas visualizaciones inmersivas ofrecen a los diseñadores y clientes una mayor confianza en la toma de decisiones antes de pasar a la producción.

En cuanto a la gestión de archivos, NedGraphics presenta NEDTag, incluido en todas las aplicaciones del Premium Design Portfolio.

NEDTag automatiza el etiquetado de metadatos, optimiza la organización de los recursos y acelera la búsqueda de archivos mediante sugerencias impulsadas por IA y una administración habilitada por NEDKey.

Esta innovación garantiza que las amplias bibliotecas de activos de diseño permanezcan estructuradas, fáciles de buscar y de gestionar.

Junto con estos avances principales, NedGraphics 2026 también perfecciona los flujos de trabajo en toda su cartera de productos.

Dobby ahora incluye todas las conversiones de máquinas sin costo adicional y ofrece soporte para inserciones múltiples de tramas en las conversiones de telares Picanol DES, eliminando la necesidad de ajustes en el Pattern Editor.

Tuft incorpora una integración piloto con NedLink, conectando los datos de diseño con los sistemas ERP y PLM para un intercambio de información más rápido y preciso.

Easy Coloring Premium se vincula directamente con NEDRecolor Cloud para recoloraciones en línea, uniendo las herramientas de escritorio con la visualización de diseño basada en la web.

Muchas de estas innovaciones están disponibles exclusivamente mediante la licencia NEDKey, el sistema seguro basado en la nube de NedGraphics.

NEDKey proporciona una administración centralizada, controles de exclusión de IA (AI opt-out) y acceso fluido a todas las aplicaciones de NedGraphics.

“Con NedGraphics 2026, no solo estamos actualizando funciones; estamos definiendo el nuevo estándar de excelencia para el software de diseño textil”, declaró Frank Maeder, Presidente de NedGraphics y Optitex.

“La inteligencia artificial, la simulación 3D y la gestión inteligente de activos ya no son opcionales: son la base de cómo funcionará la industria en el futuro. Esta versión marca el comienzo de una nueva era.”

La actualización de software NedGraphics 2026 ya está disponible a través del Portal de Clientes NedGraphics.

Los clientes pueden iniciar sesión hoy para descargar la actualización.

Para obtener más información o programar una demostración, visite www.nedgraphics.com o escriba a support@nedgraphics.com .

Acerca de NedGraphics

NedGraphics™ es el proveedor líder de soluciones de software CAD/CAM y de diseño para los sectores de la confección, la decoración del hogar, los revestimientos de suelos y la industria textil en general.

La misión de la empresa es potenciar la creatividad de los diseñadores mediante herramientas innovadoras que integran la creatividad con la tecnología.

Las soluciones de NedGraphics permiten a los usuarios desarrollar diseños listos para producción con mayor velocidad, precisión y eficiencia.

Al digitalizar los procesos de diseño y desarrollo, el software ayuda a reducir errores, optimizar los flujos de trabajo y disminuir los costos de muestreo, apoyando así los objetivos de productividad y sostenibilidad.

NedGraphics forma parte de FOG Software Group, una división de Constellation Software Inc. (TSX: CSU).

Para más información, visite nedgraphics.com.

