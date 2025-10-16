NedGraphics, 2026 Yazılım Güncellemesini Tanıttı: Tekstil Tasarımında Yeni Bir Standart Belirliyor

Yeni sürüm; yapay zekâ, 3D simülasyon ve akıllı dosya yönetimiyle tasarım ve üretim süreçlerine yeni bir boyut kazandırıyor.

NEW YORK, NY, UNITED STATES, October 16, 2025 /EINPresswire.com/ -- Tekstil ve moda tasarımı yazılımlarında küresel lider olan NedGraphics, bugün NedGraphics 2026 adlı devrim niteliğindeki yazılım sürümünü resmi olarak duyurdu. Bu yeni sürüm, yapay zekâ, 3D simülasyon ve akıllı dosya yönetimi özelliklerini tekstil tasarımı ve üretim süreçlerine entegre ederek sektöre yepyeni bir boyut kazandırıyor.

NedGraphics 2026 güncellemesi, yalnızca bir yazılım yükseltmesi değil — aynı zamanda sektörde yeni bir ölçüt oluşturuyor. Bu sürüm, hem tasarım hem de üretim süreçlerine yeni nesil araçları entegre ederek profesyonellerin tasarıma güvenle yaklaşmasını, onay süreçlerini hızlandırmasını ve her aşamada karmaşıklığı azaltmasını sağlıyor.

Yapay zekâ destekli renk varyasyonu asistanlarından, gelişmiş U3M tabanlı 3D simülasyonlara ve daha akıllı dosya yönetimi için geliştirilen NEDTag özelliğine kadar, NedGraphics 2026 kullanıcılarına yaratıcılığı güçlendiren, süreci hızlandıran ve verimliliği artıran araçlar sunuyor.

Easy Coloring Premium ve NedGraphics for Adobe® Photoshop® uygulamaları artık yapay zekâ destekli Renk Varyasyonu Asistanları içeriyor. Bu araçlar, tasarımcıların basit metin komutlarından üretime hazır renk paletleri oluşturmasını sağlıyor. Böylece ilham aramak için harcanan zamanı azaltıyor ve yaratıcı süreci önemli ölçüde hızlandırıyor.

Yeni U3M tabanlı 3D görüntüleyiciler, Tuft Premium ve Jacquard Premium modüllerine entegre edildi. Böylelikle Tuft zemin tasarımlarını bir rulo gibi açılmış şekilde ve 3D olarak görselleştirmek artık mümkün. Ayrıca Jacquard kumaşları bir küre üzerine sararak kumaşın dökümünü, dokusunu ve malzeme davranışını gerçekçi biçimde görselleştiriyor. Bu etkileyici görselleştirmeler, tasarımcıların ve müşterilerin üretim öncesi karar alma süreçlerinde daha fazla güven duymasını sağlayacak.

NedGraphics, tüm Premium Design Portfolio uygulamalarıyla birlikte NEDTag özelliğini tanıtıyor.

NEDTag, dosyalara otomatik meta veri etiketleri ekler, varlık organizasyonunu kolaylaştırır ve yapay zekâ destekli önerilerle dosya aramalarını hızlandırır.

NEDKey tabanlı yönetim ile birlikte çalışan bu yenilik, geniş tasarım kütüphanelerinin düzenli, aranabilir ve yönetimi kolay kalmasını sağlar.

Bu başlıca yeniliklerin yanı sıra, NedGraphics 2026 yazılım portföyünün tamamında iş akışlarını optimize ediyor: Dobby, tüm makine dönüşümlerini artık ek ücret olmadan içeriyor ve Picanol DES tezgâhı dönüşümlerinde birden fazla atkı ekleme desteği sunuyor. Tuft, NedLink ile pilot entegrasyon ekleyerek tasarım verilerini ERP ve PLM sistemleriyle doğrudan bağlamayı mümkün kılıyor. Easy Coloring Premium, çevrimiçi renk değişimleri için NEDRecolor Cloud’a doğrudan bağlanıyor; böylece masaüstü araçları web tabanlı görselleştirmeyle buluşturuyor.

Bu yeniliklerin birçoğu, NedGraphics’in güvenli bulut tabanlı lisanslama sistemi olan NEDKey ile kullanılabiliyor. NEDKey, merkezi yönetim, yapay zekâ devre dışı bırakma seçenekleri ve tüm NedGraphics uygulamaları arasında kesintisiz erişim sağlar.

NedGraphics 2026 Sürümü hakkında “NedGraphics 2026 ile yalnızca özellikleri güncellemiyoruz; tekstil tasarım yazılımlarında mükemmeliyetin yeni standardını tanımlıyoruz,” diye belirten NedGraphics ve Optitex Başkanı Frank Maeder, sözlerine şunları ekledi: “Yapay zekâ, 3D simülasyon ve akıllı varlık yönetimi artık opsiyonel değil — bunlar, gelecekte sektörün çalışma biçiminin temelini oluşturacak. Bu sürüm, yeni bir çağın başlangıcı.”

NedGraphics 2026 Yazılım Güncellemesi artık NedGraphics Müşteri Portalı üzerinden indirilebilir durumda.

Müşteriler, portala giriş yaparak güncellemeye erişebilirler.

Daha fazla bilgi veya bir demo planlamak için lütfen www.nedgraphics.com adresini ziyaret edin veya support@nedgraphics.com adresinden iletişime geçin.

NedGraphics Hakkında

NedGraphics™, giyim, ev tekstili, zemin kaplamaları ve genel tekstil endüstrileri için tasarım ve CAD/CAM yazılım çözümlerinde lider sağlayıcıdır. Şirketin misyonu, yaratıcılığı teknolojiyle kusursuz bir şekilde birleştiren yenilikçi araçlarla tasarımcıları güçlendirmektir. NedGraphics çözümleri, kullanıcıların üretime hazır tasarımları daha hızlı, daha doğru ve daha verimli bir şekilde geliştirmesine olanak tanır. Tasarım ve geliştirme süreçlerinin dijitalleştirilmesi, hataları azaltır, iş akışlarını kolaylaştırır ve numune maliyetlerini düşürür — böylece hem üretkenliği hem de sürdürülebilirliği destekler. NedGraphics, FOG Software Group’un bir parçasıdır ve Constellation Software Inc. (TSX: CSU) bünyesinde faaliyet göstermektedir. Daha fazla bilgi için nedgraphics.com adresini ziyaret edin.



