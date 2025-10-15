"كيتا" تختتم رعايتها للملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026 وتحتفي بتأهل المنتخب السعودي رسميًا

Keeta X AFC Asian Qualifiers

RIYADH, SAUDI ARABIA, October 15, 2025 /EINPresswire.com/ -- أعلنت "كيتا"، الشركة الدولية التابعة لـ"ميتوان"، عن اختتام رعايتها للملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026، وذلك احتفالًا بتأهل المنتخب السعودي إلى نهائيات كأس العالم، وتعزيزًا لروابطها المتنامية مع جماهير كرة القدم في مختلف مناطق المملكة.

وقالت آشلي وانغ، المدير العام لشركة "كيتا الشرق الأوسط": "جسّد الملحق الآسيوي الطاقة والوحدة التي تجلبها كرة القدم إلى المجتمعات. نحن فخورون بكوننا جزءًا من هذه الرحلة، وبأننا استطعنا التواصل مع الجماهير بطريقة تعكس قيم كيتا في التلاحم المجتمعي، وهدفنا المستمر في تقديم لحظات من السعادة والتواصل في حياة الناس اليومية."

ضمن إطار الرعاية، ظهرت العلامة التجارية لـ"كيتا" بشكل بارز في أنحاء الملعب خلال مباريات التصفيات الآسيوية في مدينة جدة، مما يعكس الارتباط المتنامي للعلامة بالمشهد الرياضي في المملكة. كما تولت "كيتا" مهمة تسليم كرة المباراة الرسمية إلى أرضية الملعب، لتكون من أبرز لحظات كل مباراة.

ولتمديد تجربة المشجعين إلى ما هو أبعد من حدود الملعب، فعّلت "كيتا" تطبيقها لدعم الشغف الرياضي على مستوى المملكة، إلى جانب الهدايا الميدانية والتفاعلات المباشرة مع الجماهير في جدة، والتي جمعت أكثر من 100,000 مشجع خلال المباراتين – السعودية ضد إندونيسيا (8 أكتوبر) والسعودية ضد العراق (14 أكتوبر) – لتشاركهم الإثارة والفرحة.

وتؤكد المشاركة المستمرة لـ"كيتا" في الفعاليات الرياضية السعودية التزامها المتزايد بالمشهدين الرياضي والثقافي، وانسجامها مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تعزيز أنماط الحياة الصحية، وتمكين الابتكار، وتعميق التفاعل المجتمعي.

– انتهى –

