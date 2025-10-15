Early detection starts with a mammogram

Breast Cancer Awareness Month is a reminder to get screened

Denver (Oct.14, 2025) - In support of Breast Cancer Awareness Month, the Colorado Department of Public Health and Environment is urging Coloradans to take a life-saving step: schedule a mammogram.

According to the American Cancer Society, breast cancer accounts for about 30% (or 1 in 3) of all new cancers among women each year in the United States, and more than 42,000 women are expected to die from it this year.

When breast cancer is detected early, the chances of successful treatment and survival improve significantly.

“A mammogram can detect breast cancer early, and it can be completed at a low or no cost,” said Ian Kahn, CDPHE cancer program manager and co-chair of the Colorado Cancer Coalition. “This Breast Cancer Awareness Month, we encourage women 40 and older to get screened annually; or however frequently your doctor recommends; to help detect this disease early.”

A mammogram is an important, routine breast screening that can detect abnormal breast tissue and determine breast tissue density. Follow-up testing, like a biopsy, may be needed with an abnormal mammogram result. Consult your provider to get connected with follow-up testing and treatment should a cancer diagnosis be made. Nearly 100% of women who find breast cancer early survive for at least five years. Breast cancer death rates in the United States have dropped by 44% since 1989, according to the National Breast Cancer Foundation, with much of that decrease due to increased screenings.

El Mes de la Concientización sobre el Cáncer de Mama es un recordatorio para hacerse la prueba de detección

Denver (14 de octubre de 2025) - En apoyo al Mes de Concientización sobre el Cáncer de Mama, el Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado insta a los habitantes de Colorado a tomar una medida que puede salvar vidas: programar una mamografía.

Según la Sociedad Americana del Cáncer, el cáncer de mama representa aproximadamente el 30% (o 1 de cada 3) de todos los cánceres nuevos entre las mujeres cada año en los Estados Unidos, y se estima que más de 42.000 mujeres mueran a causa de esta enfermedad este año.

Cuando el cáncer de mama se detecta a tiempo, las posibilidades de éxito del tratamiento y de supervivencia mejoran significativamente.

“Una mamografía puede detectar el cáncer de mama en sus etapas iniciales y puede realizarse a bajo costo o sin costo alguno”, afirmó Ian Kahn, gerente del programa de cáncer del Departamento de Salud y Medio Ambiente de Colorado y copresidente de la Coalición contra el Cáncer de Colorado. “En este Mes de Concientización sobre el Cáncer de Mama, animamos a las mujeres de 40 años o más a hacerse la prueba anualmente o con la frecuencia que recomiende su médico para ayudar a detectar esta enfermedad a tiempo”.

Una mamografía es una prueba de detección mamaria importante y de rutina que permite detectar tejido mamario anormal y determinar su densidad. Si la mamografía presenta un resultado anormal, podrían ser necesarias pruebas de seguimiento, como una biopsia. Consulte con su médico para que le indiquen las pruebas de seguimiento y el tratamiento en caso de diagnóstico de cáncer. Casi el 100 % de las mujeres que detectan el cáncer de mama en sus etapas iniciales sobreviven al menos cinco años. Según la Fundación Nacional del Cáncer de Mama, las tasas de mortalidad por cáncer de mama en Estados Unidos han disminuido un 44 % desde 1989, debido en gran medida al aumento de las pruebas de detección.

