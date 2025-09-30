State health department and Southern Colorado nonprofit partner to nourish and empower families recovering from domestic violence
Denver (September 30, 2025) – The Colorado Department of Public Health and Environment has partnered with Advocates Against Domestic Assault, a domestic violence shelter serving Southern Colorado for over 40 years, to raise awareness of the Colorado Food Program, a resource available to shelters that provide nutritious meals to children and older adults.
Advocates Against Domestic Assault has participated in the Colorado Food Program for nearly 20 years to ensure that families, especially those with children, have consistent access to balanced, healthy meals. This partnership plays an important role in the shelter’s mission to help survivors regain a sense of control and dignity while rebuilding safe and stable lives.
“The Colorado Food Program has been vital to the work we do,” said Charlene Tortorice, executive director of Advocates Against Domestic Assault. “Not only does the program help us better afford food for the families we serve, it allows us to empower parents – especially mothers – to prepare meals, learn about nutrition, and pass those skills on to their children. Through this partnership, we also introduce kids to fruits and vegetables they may never have tasted before. It’s one more way we help them discover what safety, health, and hope can look like.”
Under the Colorado Food Program, shelters like Advocates Against Domestic Assault receive federal reimbursement for the meals they serve to children under 18, allowing them to stretch limited resources and provide high-quality, nutritious food. Meals served through the Colorado Food Program meet U.S. Department of Agriculture guidelines and help ensure that children in emergency situations get the nourishment they need to thrive.
“Shelters are doing heroic work, and the Colorado Food Program is here to support them,” said Naomi Steenson, Colorado Food Program director. “We invite others operating emergency shelters in the state to consider applying.”
Emergency shelters serving children and families may be eligible to participate in the Colorado Food Program. To learn more, visit cdphe.colorado.gov/COFoodProgram.
###
The Colorado Food Program, known nationally as the Child and Adult Care Food Program, provides reimbursement for healthy meals and snacks served to Colorado’s children and adults in: child care centers and homes; afterschool programs; emergency and homeless shelters; Head Start; Early Head Start; outside-school-hours programs; and adult day care centers. The United States Department of Agriculture funds the Colorado Food Program, and the Colorado Department of Public Health and Environment administers the program.
Advocates Against Domestic Assault provides a comprehensive range of immediate and ongoing services to individuals and families who are experiencing domestic violence and/or sexual violence.
The National Domestic Violence Hotline is available 24/7 at 800-799-7233 or online at thehotline.org.
###
Denver (30 de septiembre de 2025) – El Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado se asoció con Advocates Against Domestic Assault, un refugio para víctimas de violencia doméstica que presta servicios en el sur de Colorado desde hace más de 40 años, para generar conciencia sobre el Programa de Alimentos de Colorado, un recurso disponible para los refugios que brindan comidas nutritivas a niños y adultos mayores.
Advocates Against Domestic Assault ha participado en el Programa de Alimentos de Colorado durante casi 20 años para garantizar que las familias, especialmente aquellas con niños, tengan acceso constante a comidas equilibradas y saludables. Esta colaboración desempeña un papel fundamental en la misión del refugio: ayudar a los sobrevivientes a recuperar el control y la dignidad mientras reconstruyen vidas seguras y estables.
“El Programa de Alimentos de Colorado ha sido vital para nuestra labor”, afirmó Charlene Tortorice, directora ejecutiva de Advocates Against Domestic Assault. “El programa no solo nos ayuda a facilitar el acceso a los alimentos para las familias a las que servimos, sino que también nos permite empoderar a los padres, especialmente a las madres, para que preparen comidas, aprendan sobre nutrición y transmitan estas habilidades a sus hijos. A través de esta colaboración, también les presentamos a los niños frutas y verduras que quizás nunca antes habían probado. Es una forma más de ayudarles a descubrir cómo es la seguridad, la salud y la esperanza”.
Bajo el Programa de Alimentos de Colorado, albergues como Advocates Against Domestic Assault reciben reembolsos federales por las comidas que sirven a menores de 18 años, lo que les permite aprovechar al máximo sus recursos limitados y ofrecer alimentos nutritivos y de alta calidad. Las comidas servidas a través del Programa de Alimentos de Colorado cumplen con las directrices del Departamento de Agricultura de EE. UU. y ayudan a garantizar que los niños en situaciones de emergencia reciban la nutrición que necesitan para prosperar.
“Los albergues están realizando una labor heroica, y el Programa de Alimentos de Colorado está aquí para apoyarlos”, dijo Naomi Steenson, directora del Programa de Alimentos de Colorado. “Invitamos a quienes operan albergues de emergencia en el estado a que consideren solicitar ayuda”.
Los albergues de emergencia que atienden a niños y familias podrían ser elegibles para participar en el Programa de Alimentos de Colorado. Para obtener más información, visite cdphe.colorado.gov/COFoodProgram.
###
El Programa de Alimentos de Colorado, conocido a nivel nacional como el Programa de Alimentos para el Cuidado de Niños y Adultos, ofrece reembolsos por comidas y refrigerios saludables que se sirven a niños y adultos de Colorado. Estos son centros y hogares de cuidado infantil, programas extraescolares, albergues de emergencia y para personas sin hogar, Head Start, Early Head Start, programas fuera del horario escolar y centros de cuidado diurno para adultos. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos financia el Programa de Alimentos de Colorado y el Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado lo administra.
Advocates Against Domestic Assault proporciona una gama integral de servicios inmediatos y continuos a personas y familias que sufren violencia doméstica y/o violencia sexual.
La Línea Nacional de Atención contra la Violencia Doméstica está disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, llamando al 800-799-7233 o en línea en thehotline.org.
###
