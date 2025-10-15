Printful dévoile DTFlex : le nouveau standard haut de gamme de l’impression directe sur film pour les entreprises

DTFLex, impression DTF haut de gamme Impression directe sur film de qualité supérieure Produits d'impression DTF

DTFlex : des détails précis, des couleurs éclatantes et une finition haut de gamme – l’évolution de l’impression directe sur film par Printful.

« DTFlex est bien plus qu’une méthode d’impression : c’est l’aboutissement de plusieurs années d’innovation »” — Chris Ozols, Directeur du Développement et de l’Innovation des Opérations

FRANCE, October 15, 2025 / EINPresswire.com / -- Printful, la plus grande entreprise d’impression à la demande au monde, annonce le lancement de DTFlex , sa technologie exclusive d’impression directe sur film (DTF). Fruit de plusieurs années de tests et d’optimisations, DTFlex devient la nouvelle référence de l’excellence dans le monde du print on demand : détails plus précis, couleurs plus intenses, bords nets et une finition parfaite sans résidu de colle, y compris pour de petites séries.« DTFlex est bien plus qu’une méthode d’impression : c’est l’aboutissement de plusieurs années d’innovation », explique Chris Ozols, Directeur du Développement et de l’Innovation des Opérations chez Printful. « Nous avons mis en place un procédé qui permet aux marques de proposer des produits au rendu digne de la vente au détail haut de gamme, tout en conservant la flexibilité de la production à la demande . »Qu’est-ce qui rend DTFlex unique ?Pensé pour offrir une qualité haut de gamme et des résultats fiables en production à la demande, DTFlex permet aux commerçants d’élargir leurs collections et ce, sans investissement matériel ni gestion de stock.Ses atouts :- Une qualité d’impression supérieure : détails nets, couleurs fidèles, contours précis.- Durabilité : impressions éclatantes qui résistent aux lavages répétés et à l’usure.- Polyvalence : excellentes performances sur une grande variété de tissus et de produits, y compris pour les matières synthétiques.DTFlex garantit un rendu impeccable et haut de gamme, avec des détails ultra-précis et une finition parfaite prête pour la vente en boutique.Cas d’utilisation idéauxLa technique d’impression DTFlex est la solution parfaite pour tous les produits où la qualité d’impression est essentielle :- Les marques de streetwear et de lifestyle qui exigent des finitions audacieuses et prêtes pour la vente au détail.- Le merchandising pour une communauté de fans, où la vivacité des couleurs et la précision des détails sont essentielles.- Les vêtements de sport, d’extérieur, sacs et casquettes, où la résistance et la polyvalence sont des priorités lors d’un usage intensif.- Les créations artistiques détaillées et riches en couleurs qui nécessitent une reproduction fidèle et éclatante.- Les tissus techniques comme le polyester, pour les collections de vêtements de sport et d’extérieur.Grâce à ses excellentes performances sur le polyester et les autres textiles synthétiques, DTFlex est l’allié des marques qui veulent enrichir leur collection. Sa qualité haut de gamme renforce votre image et incite vos clients.es à revenir.Un complément des autres méthodes d’impressionPrintful rappelle que chaque technique d’impression possède ses propres avantages. DTFlex vient compléter des options existantes, telles que le DTG (direct to garment) et la broderie, en offrant aux commerçants plus de latitude créative :- Impression DTG : elle est idéale pour les photographies, elle offre un fini doux et respirant sur coton.- Broderie : elle apporte de la texture au vêtement et un aspect luxueux, elle est idéale pour le branding et les logos.- Impression DTFlex (direct-to-film) : elle garantit des visuels nets, éclatants et durables pour un large éventail de textiles.Ces techniques offrent aux commerçants une liberté totale pour choisir le style de personnalisation qui valorise le mieux leur marque et booste leurs ventes.Sans coût supplémentaire et avec une disponibilité croissanteTous les produits Printful utilisant l’impression directe sur film (DTF) sont désormais fabriqués avec DTFlex, sans coût additionnel. À mesure que Printful étend ce procédé à l’ensemble de son catalogue, les commerçants disposeront de plus d’opportunités pour bénéficier de ce nouveau standard haut de gamme.À propos de PrintfulPrintful est la plus grande entreprise mondiale d’impression à la demande et de gestion des commandes. Elle permet aux créateurs, entrepreneurs et marques internationales de donner vie à leurs idées. Avec des centres de production répartis dans le monde entier et possédant plus de dix ans d’expérience, Printful propose des solutions haut de gamme d’impression, de stockage et de livraison, conçues pour aider les entreprises à se développer sans compromis.

