Printful presenta DTFlex: El estándar premium en Impresión directa a film para marcas bajo demanda

Detalles más nítidos, colores más intensos y un acabado impecable: presentamos DTFlex, la evolución premium de Printful en impresión directa a film.

"DTFlex es más que un método de impresión: es la culminación de años de innovación” ” — Chris Ozols, Director de Desarrollo e Innovación de Operaciones en Printful

BARCELONA, CATALUñA, SPAIN, October 15, 2025 / EINPresswire.com / -- Printful, la empresa de impresión bajo demanda más grande del mundo, anunció hoy el lanzamiento de DTFlex , su exclusiva técnica premium de impresión directa a film (DTF). Perfeccionada tras años de pruebas y mejoras, DTFlex establece un nuevo estándar de excelencia en la impresión bajo demanda, ofreciendo detalles más nítidos, colores más intensos, bordes ultra definidos y un acabado impecable sin pegamento, incluso en producciones pequeñas y personalizadas.“DTFlex es más que un método de impresión: es la culminación de años de innovación”, dijo Chris Ozols, Director de Desarrollo e Innovación de Operaciones en Printful. “Hemos diseñado una técnica que ayuda a las marcas a ofrecer productos que se ven y se sienten como artículos de retail premium, mientras mantienen la flexibilidad de la producción bajo demanda.”¿Qué hace único a DTFlex?DTFlex ha sido diseñado desde cero para garantizar consistencia y calidad en la impresión bajo demanda, ofreciendo a los comerciantes la posibilidad de elevar sus líneas de productos sin necesidad de invertir en equipos ni mantener inventario.Sus ventajas incluyen:- Calidad de impresión superior: detalles definidos, colores más fieles, bordes perfectos.- Durabilidad: impresiones vibrantes que resisten lavados y uso continuo.- Flexibilidad de decoración: excelente rendimiento en una amplia variedad de telas y productos, incluidas las fibras sintéticas.DTFlex está diseñado para lograr un acabado limpio, sin costuras, con detalles ultranítidos y una apariencia premium lista para retail.Casos de uso idealesDTFlex está pensado para productos donde la calidad de impresión es crítica, lo que lo convierte en la opción perfecta para:- Marcas de streetwear y lifestyle que requieren acabados audaces y listos para retail.- Merchandising de fans donde los colores vivos y los detalles marcan la diferencia.- Ropa deportiva, exterior, bolsos y gorras, donde la durabilidad y versatilidad son esenciales.- Obras de arte detalladas y a todo color que necesitan una reproducción precisa y vibrante.- Telas desafiantes como poliéster, ropa deportiva y de exterior.Su capacidad para destacar en telas sintéticas como el poliéster convierte a DTFlex en una solución confiable para comerciantes que buscan ampliar su catálogo. Al elevar el estándar de calidad, DTFlex ayuda a las marcas a fortalecer su valor y fomentar compras recurrentes.Un complemento a otros métodos de impresiónPrintful enfatiza que cada técnica de impresión tiene sus propias fortalezas. DTFlex complementa opciones existentes como DTG y bordado, brindando a los comerciantes más herramientas para dar vida a sus ideas:- DTG (directo a prenda): ideal para imágenes fotográficas y acabados suaves y transpirables en algodón.- Bordado: ofrece un look texturizado y táctil para logotipos y branding.- DTFlex (directo a film): aporta nitidez premium, colores vibrantes y durabilidad en una gama más amplia de telas.En conjunto, estas técnicas brindan la flexibilidad de elegir el método decorativo que mejor se ajuste a los objetivos de marca y producto.Sin coste adicional y con disponibilidad en expansiónTodos los productos de Printful con impresión directa a film ahora se producen con DTFlex sin coste adicional. A medida que Printful amplía esta técnica en su catálogo, los comerciantes tendrán más oportunidades de aprovechar este estándar premium.Acerca de PrintfulPrintful es la empresa de impresión bajo demanda más grande del mundo, que empodera a creadores, emprendedores y marcas globales para hacer realidad sus ideas. Con centros de gestión en todo el mundo y más de una década de experiencia, Printful ofrece soluciones premium de impresión, almacenamiento y envío diseñadas para ayudar a las empresas a escalar sin compromisos.

