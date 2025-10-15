Printful stellt DTFlex vor: Der Premium-Standard im Direct-to-Film-Druck für On-Demand-Marken

Premium-Direktdruck auf Film Premium-DTF-Druck DTF-Druckprodukte

Schärfere Details, kräftigere Farben und ein makelloses Finish – wir präsentieren DTFlex, die Premium-Weiterentwicklung des Direct-to-Film-Drucks von Printful.

DTFlex ist nicht einfach eine Drucktechnik – es ist das Ergebnis langjähriger Entwicklung und Innovationsarbeit” — Chris Ozols, Director of Operations Development & Innovation bei Printful

GERMANY, October 15, 2025 / EINPresswire.com / -- Printful, das weltweit größte Print-on-Demand-Unternehmen, kündigte heute die Einführung von DTFlex an, einer exklusiven Premiumtechnik für den Direct-to-Film-(DTF)-Druck. Nach jahrelangen Tests und Verfeinerungen setzt DTFlex einen neuen Goldstandard im Print-on-Demand: mit schärferen Details, kräftigeren Farben, extrem sauberen Kanten und einem makellosen, klebstofffreien Finish – selbst bei kleinen, individuell gefertigten Aufträgen.“DTFlex ist nicht einfach eine Drucktechnik – es ist das Ergebnis langjähriger Entwicklung und Innovationsarbeit”, sagte Chris Ozols, Director of Operations Development & Innovation bei Printful. “Wir haben eine Lösung entwickelt, mit der Marken Produkte anbieten können, die wie hochwertige Artikel aus dem Laden wirken – und dabei die volle Flexibilität der On-Demand-Produktion bieten.”Was macht DTFlex einzigartig?DTFlex wurde von Grund auf für konstante Qualität und Zuverlässigkeit im On-Demand-Bereich entwickelt. So können Händler ihre Produktlinien aufwerten, ohne in Maschinen zu investieren oder Ware auf Lager zu halten. Die Vorteile:- Überragende Druckqualität: gestochen scharfe Details, realistischere Farben, perfekte Kanten.- Langlebigkeit: brillante Drucke, die wiederholtem Waschen und Tragen standhalten.- Anwendungsvielfalt: ausgezeichnete Ergebnisse auf verschiedenen Stoffen und Produkten, einschließlich synthetischer Materialien.DTFlex sorgt für ein sauberes, nahtloses Finish mit extrem scharfen Details und einem hochwertigen, verkaufsfertigen Look.Wo DTFlex seine Stärken ausspieltDTFlex ist die richtige Wahl für Produkte, bei denen es auf gestochen scharfe Details, kräftige Farben und langlebige Qualität ankommt. Besonders geeignet für:- Streetwear- und Lifestyle-Marken, die auffällige und professionelle Ergebnisse verlangen.- Fan-Merch, der durch starke Farben und feine Details überzeugt.- Sportbekleidung, Outdoor-Mode, Taschen und Caps, die strapazierfähig und hochwertig bedruckt sein müssen.- Künstlerische Designs und Illustrationen, die eine gestochen scharfe und brillante Reproduktion erfordern.- Anspruchsvolle Materialien wie Polyester, Sportbekleidung und Outdoor-Materialien.Da DTFlex auf synthetischen Stoffen wie Polyester hervorragend funktioniert, ist es eine zuverlässige Lösung für Händler, die ihr Produktsortiment erweitern möchten. Durch die Anhebung des Qualitätsstandards hilft DTFlex Marken, ihren Markenwert zu steigern und Wiederholungskäufe zu fördern.Eine Ergänzung zu anderen DruckmethodenPrintful betont, dass jede Druckmethode ihre eigenen Stärken hat. DTFlex ergänzt bestehende Optionen wie DTG und Stickerei und bietet Händlern noch mehr Möglichkeiten, ihre Visionen umzusetzen:- DTG (Direct-to-Garment): ideal für fotorealistische Bilder und ein weiches, atmungsaktives Finish auf Baumwolle.- Stickerei: verleiht Logos und Branding eine haptische, strukturierte Wirkung.- DTFlex (Direct-to-Film): sorgt für Premium-Schärfe, Leuchtkraft und Haltbarkeit auf einer größeren Bandbreite von Stoffen.So können Händler flexibel entscheiden, welche Technik am besten zu ihrem Produkt und ihrer Marke passt.Ohne Zusatzkosten und mit wachsender VerfügbarkeitAlle Direct-to-Film-Produkte von Printful werden ab sofort standardmäßig mit DTFlex produziert – ohne zusätzliche Kosten. Während Printful diese Technik auf weitere Produktkategorien ausweitet, können Händler mit noch mehr Möglichkeiten rechnen, von diesem Premium-Standard zu profitieren.Über PrintfulPrintful ist das weltweit größte Print-on-Demand- und Fulfillment-Unternehmen und unterstützt Kreative, Unternehmer und globale Marken dabei, ihre Ideen zum Leben zu erwecken. Mit Produktionszentren weltweit und über zehn Jahren Erfahrung bietet Printful hochwertige Lösungen für Druck, Lagerhaltung und Versand – entwickelt, um Unternehmen ein kompromissloses Wachstum zu ermöglichen.

