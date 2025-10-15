Star Micronics présente ses dernières Solutions Cloud d'impression de reçus, de commandes et d'étiquettes, Serbotel 2025

Star Micronics et LANDI Global - Serbotel 2025

HIGH WYCOMBE, UNITED KINGDOM, October 15, 2025 / EINPresswire.com / -- Le fabricant international de solutions pour point de vente Star Micronics sera présent au salon Serbotel 2025 (19 - 22 octobre, Parc des Expositions de la Beaujoire, Nantes) pour présenter ses dernières solutions omnicanales dédiées au secteur de l’hôtellerie-restauration. Ces solutions portent notamment sur les systèmes de point de vente (POS), la commande mobile, l’étiquetage alimentaire et les bornes en libre-service. Star sera présent avec LANDI Global qui présentera ses terminaux mobiles ainsi que ses caisses Windows & Android compatibles avec le matériel Star (Hall 1, Stand D111).Acteur incontournable de l’expérience omnicanale dans l’hôtellerie/restauration et la vente de produits alimentaires, Star propose une gamme polyvalente de produits et d’utilitaires permettant aux entreprises de répondre à la demande croissante de processus de commande flexibles, tout en respectant les obligations d’étiquetage alimentaire précises. Avec une offre complète couvrant la restauration rapide (QSR), ainsi que les bornes en libre-service, Star réaffirme son engagement à fournir des solutions adaptées aussi bien aux grandes enseignes qu’aux indépendants.La multiplication des canaux de commande en restaurant, borne/libre-service, drive, ainsi que le click and collect et les livraisons génère une forte demande en processus efficaces et précis, conformes à la législation sur l’étiquetage alimentaire, la gestion des allergènes et le traitement des commandes particulières.Les nombreuses options de connectivité des appareils Star s’adaptent aux environnements fixes, mobiles et cloud tout en offrant l’intégration multiplateforme sur iOS, Android, Windows, Mac, Linux et ChromeOS/Web. La technologie Star CloudPRNT™, intégrée à toutes les dernières imprimantes thermiques d’étiquettes et de reçus de Star, permet d’imprimer directement en salle ou en cuisine les commandes ou les étiquettes générées depuis des applications Web ou cloud. Ce fonctionnement supprime la nécessité d’une tablette ou un appareil supplémentaire pour saisir la commande et offre un gain de temps et de précision.En complément de la technologie CloudPRNT, le service géré StarIO.Online de Star permet aux entreprises d’imprimer sur tout appareil compatible CloudPRNT tout en bénéficiant d’un contrôle centralisé et en temps réel. Exécuté sur des serveurs cloud sécurisés, ce service offre un suivi precis des travaux d’impression, des lectures de codes-barres, des connexions de nouveaux appareils, ainsi que du statut des imprimantes, lecteurs et tiroirs-caisses connectés sur un site unique ou sur plusieurs installations. Cette flexibilité simplifie le déploiement, la mise à jour et la gestion des périphériques, permettant ainsi de gagner du temps et de réduire les coûts.Aux côtés de son imprimante économique d'étiquettes linerless TSP143IV SK réputée pour sa rapidité, son alimentation intégrée et sa garantie de 4 ans, Star a considérablement enrichi sa gamme d’imprimantes d'étiquettes connectées au cloud. Ces solutions répondent aux nouvelles exigences d’étiquetage alimentaire, plus modernes et évolutives, et s’adaptent à la demande croissante en imprimantes sans fil prêtes à l’emploi et faciles à configurer.Pour les entreprises qui recherchent à la fois des solutions d’impression de commandes et d’étiquettes, la nouvelle imprimante d’étiquettes Star mC-Label2 (2 pouces) se décline en deux modèles : un modèle d'entrée de gamme avec coupe-papier pour les étiquettes prédécoupées et un modèle multifonction avec massicot automatique capable de gérer les étiquettes prédécoupées comme les étiquettes linerless ultra-adhésives permanentes et semi-permanentes, ainsi que les reçus. Sa version 3 pouces, la mC-Label3, offre les mêmes atouts avec une largeur d’étiquette maximale de 80 mm.Les imprimantes mC-Label2 et mC-Label3 constituent ainsi une solution idéale pour de multiples usages : étiquettes de stockage et de traçabilité, étiquettes d’allergènes, ou encore étiquettes destinées à la préparation, à la collecte et à la livraison des commandes clients. Dotées de connectivités tablette et cloud simplifiant la configuration et le déploiement, elles apportent la même fiabilité et polyvalence que les imprimantes de reçus Star.« Avec de nombreux établissements confrontés à la multiplication des canaux de commande, les solutions matérielles polyvalentes de Star offrent non seulement les outils indispensables, mais aussi l’opportunité d’améliorer les revenus et l’efficacité opérationnelle », explique Mark Lloyd, Directeur Général de Star Micronics EMEA. « Ces solutions peuvent être utilisées à différents points de contact client en cuisine, sur borne ou en salle, offrant une grande flexibilité et une intégration aisée avec des services à forte valeur ajoutée. »A propos de LANDI GlobalLANDI est un acteur majeur des solutions professionnelles pour les commerçants, distribuant chaque année plusieurs millions de terminaux POS, pour un total de plus de 100 millions d’unités expédiées dans le monde. Notre portefeuille comprend des terminaux POS de comptoir, des appareils certifiés Google pour la mobilité intérieure et extérieure, ainsi qu’une gamme complète de solutions adaptées aux besoins du commerce moderne. Engagé pour l’innovation et la qualité, LANDI contribue activement à façonner l’avenir du commerce.A propos de Star MicronicsFondée en 1947, Star Micronics est l'un des plus grands fabricants mondiaux d'imprimantes et assure la production, la promotion et l'assistance pour ses produits dans plusieurs pays. Avec plus de 1 500 collaborateurs et un chiffre d'affaires de plus de 400 millions de livres sterling, Star Micronics a développé une offre d'imprimantes de point de vente incluant les technologies thermiques, matricielles et mécaniques, conçues pour l'impression de codes-barres, de tickets, de reçus et d'étiquettes. L’expertise reconnue de Star est également sollicitée pour l’installation de mécanismes d'impression dans les bornes interactives. La gamme de Star Micronics est accessible partout dans le monde grâce à un réseau dense de distributeurs et de revendeurs.-oOo-Pour plus d'informations, contactez :Capucine FoucartMarketing Manager EMEALANDI Globalcapucine.foucart@landiglobal.comClaire SmithPR ManagerStar Micronics EMEAcsmith@star-emea.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.