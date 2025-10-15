BTP & Artisanat : la gestion du matériel se digitalise avec Timly

Timly Une vue d'ensemble complète avec le logiciel de gestion d'inventaire Timly

ZüRICH, ZH, SWITZERLAND, October 15, 2025 / EINPresswire.com / -- Les innovations se succèdent, mais certains problèmes persistent : dans de nombreuses entreprises du BTP et de l’artisanat, la gestion du matériel reste un défi majeur. Sur les chantiers, le rythme est soutenu et il suffit de peu pour qu’un équipement soit introuvable, volé ou racheté par manque de visibilité. La réactivité est primordiale, et il devient vite complexe de suivre toutes les échéances de maintenance des machines, véhicules et équipements. Ces inefficacités ne sont pas dues à un manque de volonté, mais à l’absence de solution adaptée. Elles entraînent frustrations, retards, coûts évitables et perte de productivité.Dans un secteur où chaque heure compte et où l’indisponibilité des équipements peut affecter le respect des délais, il est essentiel de se tourner vers une solution qui permette d’avoir une vue claire et en temps réel du parc matériel. Une solution qui soit flexible, à jour et complète. Autrement dit… Pas de tableurs, ni de feuilles volantes et autres solutions pour du suivi ponctuel.La solution, c’est Timly. Un logiciel basé sur le cloud et disponible partout - y compris sur le terrain - depuis smartphone, tablette et ordinateur. Cette plateforme intuitive, complète et flexible est particulièrement adaptée pour les structures du domaine du BTP. Elle leur permet d’inventorier leurs actifs matériel, de les gérer et de les suivre numériquement. La visibilité est instantanée, la transparence maximale, et l’efficacité optimisée.4 points clés qui résument comment Timly soutient le BTP :- Adieu à la paperasse : toutes les données sont centralisées sur une plateforme numérique unique, sécurisée et toujours à jour.- Responsabilités transparentes : chaque membre de l’équipe sait quels équipements ou machines lui sont attribués.- Moins de pertes et de temps d’arrêt : une attribution claire et des rappels automatiques empêchent la disparition des équipements ou le blocage des projets. Maintenance sous contrôle : les inspections et tâches de maintenance programmées sont signalées automatiquement, garantissant conformité et disponibilité opérationnelle.Le résultat : une efficacité accrue, moins de retards sur les projets, des coûts réduits et une transparence totale sur tous les actifs matériels, avec un suivi et une gestion des outils jusqu’aux machines lourdes.À propos de TimlyTimly Software AG est une solution basée sur le cloud fondée en 2020 à Zurich. Cette plateforme de gestion d’inventaire permet aux entreprises de gérer de manière centralisée et sécurisée leurs outils, machines, véhicules, équipements informatiques et autres actifs. Plus de 500 structures de divers secteurs (artisanat, BTP, industrie, santé, secteur public, etc.) utilisent Timly pour gagner du temps et gérer l’intégralité de leur parc (parc matériel, parc informatique, parc automobile) ainsi que la maintenance.👉 Plus d’informations : www.timly.com/fr

