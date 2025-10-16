Construcción y oficios – Gestión digital del inventario con Timly
Gestión digital del inventario en la construcción: nuevas soluciones para un sector con grandes desafíosZüRICH, ZH, SWITZERLAND, October 16, 2025 /EINPresswire.com/ -- La gestión eficiente de herramientas, maquinaria y equipos sigue siendo un reto importante para empresas del sector de la construcción y los oficios. En muchos proyectos, la falta de visibilidad sobre los activos provoca retrasos, costes adicionales y complicaciones en el mantenimiento de equipos.
En respuesta a estos desafíos, la empresa suiza Timly Software AG ha desarrollado una plataforma digital basada en la nube que permite registrar y gestionar activos de forma centralizada. La solución ha sido adoptada por más de 500 empresas europeas del sector de la construcción, la industria y la administración pública. El sistema permite digitalizar información clave sobre herramientas, vehículos y maquinaria, facilitando una planificación del mantenimiento más eficiente y un seguimiento preciso del uso de los recursos. Esto contribuye a reducir interrupciones en las obras y a mejorar la gestión operativa.
“Cada proyecto de construcción implica un movimiento constante de equipos y materiales. La digitalización de la gestión de inventario ofrece a las empresas una visión clara de sus activos, lo cual es fundamental para mantener la productividad”, explica Philipp Baumann, fundador de Timly Software AG.
Fundada en 2020, Timly Software AG desarrolla soluciones digitales de gestión de activos con sede principal en Zúrich. Su plataforma se utiliza actualmente en distintos sectores para optimizar la organización, el mantenimiento y la trazabilidad de equipos y materiales.
