Gestion de parc informatique et digitalisation : la solution pour simplifier le quotidien

Timly Une vue d'ensemble complète avec le logiciel de gestion d'inventaire Timly La plateforme de gestion d'inventaire Timly, avec GMAO et système de ticketing, plébiscitée par les employés

La gestion de parc informatique innove et transforme les processus, passant du chaos au contrôle

Timly automatise ces tâches et apporte une visibilité complète sur tout le parc informatique.” — Fitim Mehmeti

ZüRICH, ZH, SWITZERLAND, October 16, 2025 / EINPresswire.com / -- Vous connaissez forcément au moins une entreprise pour laquelle la gestion de parc informatique est un vrai casse-tête : ordinateurs, serveurs, licences logicielles et informations utilisateurs sont souvent éparpillés entre divers systèmes. Les tableurs Excel aident à maintenir une forme de gestion, mais induisent des processus longs et sujets aux erreurs, ainsi que des risques de sécurité et des problèmes de conformité.Face à ces enjeux, la digitalisation de la gestion de parc informatique s’impose progressivement comme une réponse concrète. Les plateformes cloud dédiées permettent désormais de regrouper l’ensemble des actifs informatiques, de suivre leur cycle de vie complet et d’automatiser de nombreuses tâches de suivi.Parmi ces solutions, Timly, entreprise zurichoise spécialisée dans la gestion d’actifs numériques, propose une approche globale qui couvre aussi bien le matériel que les logiciels et contrats associés. L’objectif : offrir aux équipes informatiques une vision claire et centralisée de leurs ressources.« Trop d’équipes IT perdent encore un temps précieux à gérer manuellement le suivi des appareils et des licences », explique Fitim Mehmeti, cofondateur de Timly. « Notre solution automatise ces tâches et apporte une visibilité complète sur tout le parc informatique. »Les principaux avantages en un coup d’œil :- Gestion centralisée : Tous les actifs informatiques, licences et contrats sont réunis sur une seule plateforme- Échéances automatiques : Des rappels (échéances de maintenance, de licences, garanties, etc.) sont envoyés automatiquement par e-mail- Documentation sécurisée : Chaque actif informatique dispose de son dossier, dans lequel toutes les informations et actions sont consignées Accès mobile : Toutes les informations et actions relatives au parc informatique sont accessibles depuis smartphone, tablette et ordinateurLes entreprises comme Sodastream cette plateforme pour renforcer leur sécurité informatique grâce à des processus clairs et des informations totalement transparentes. Elles disposent ainsi d’une solution simple, efficace et intuitive pour réduire concrètement leur charge administrative et assurer une gestion de parc informatique complète.À propos de TimlyTimly Software AG est une solution basée sur le cloud fondée en 2020 à Zurich. Cette plateforme de gestion d’inventaire permet aux entreprises de gérer de manière centralisée et sécurisée leurs outils, machines, véhicules, équipements informatiques et autres actifs. Une large palette de structures de divers secteurs (artisanat, BTP, industrie, santé, secteur public, etc.) utilisent Timly pour digitaliser leurs processus et gérer l’intégralité de leur parc (parc matériel, parc informatique, parc automobile) ainsi que la maintenance.👉 Plus d’informations : www.timly.com/fr

