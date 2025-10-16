Submit Release
News Search

There were 1,994 press releases posted in the last 24 hours and 428,727 in the last 365 days.

Gestion de parc informatique et digitalisation : la solution pour simplifier le quotidien

Timly Logo

Timly

Une vue d'ensemble complète avec le logiciel de gestion d'inventaire Timly

Une vue d'ensemble complète avec le logiciel de gestion d'inventaire Timly

La plateforme de gestion d'inventaire Timly, avec GMAO et système de ticketing, plébiscitée par les employés

La plateforme de gestion d'inventaire Timly, avec GMAO et système de ticketing, plébiscitée par les employés

La gestion de parc informatique innove et transforme les processus, passant du chaos au contrôle

Timly automatise ces tâches et apporte une visibilité complète sur tout le parc informatique.”
— Fitim Mehmeti
ZüRICH, ZH, SWITZERLAND, October 16, 2025 /EINPresswire.com/ -- Vous connaissez forcément au moins une entreprise pour laquelle la gestion de parc informatique est un vrai casse-tête : ordinateurs, serveurs, licences logicielles et informations utilisateurs sont souvent éparpillés entre divers systèmes. Les tableurs Excel aident à maintenir une forme de gestion, mais induisent des processus longs et sujets aux erreurs, ainsi que des risques de sécurité et des problèmes de conformité.

Face à ces enjeux, la digitalisation de la gestion de parc informatique s’impose progressivement comme une réponse concrète. Les plateformes cloud dédiées permettent désormais de regrouper l’ensemble des actifs informatiques, de suivre leur cycle de vie complet et d’automatiser de nombreuses tâches de suivi.

Parmi ces solutions, Timly, entreprise zurichoise spécialisée dans la gestion d’actifs numériques, propose une approche globale qui couvre aussi bien le matériel que les logiciels et contrats associés. L’objectif : offrir aux équipes informatiques une vision claire et centralisée de leurs ressources.

« Trop d’équipes IT perdent encore un temps précieux à gérer manuellement le suivi des appareils et des licences », explique Fitim Mehmeti, cofondateur de Timly. « Notre solution automatise ces tâches et apporte une visibilité complète sur tout le parc informatique. »

Les principaux avantages en un coup d’œil :

- Gestion centralisée : Tous les actifs informatiques, licences et contrats sont réunis sur une seule plateforme

- Échéances automatiques : Des rappels (échéances de maintenance, de licences, garanties, etc.) sont envoyés automatiquement par e-mail

- Documentation sécurisée : Chaque actif informatique dispose de son dossier, dans lequel toutes les informations et actions sont consignées

- Accès mobile : Toutes les informations et actions relatives au parc informatique sont accessibles depuis smartphone, tablette et ordinateur


Les entreprises comme Sodastream cette plateforme pour renforcer leur sécurité informatique grâce à des processus clairs et des informations totalement transparentes. Elles disposent ainsi d’une solution simple, efficace et intuitive pour réduire concrètement leur charge administrative et assurer une gestion de parc informatique complète.


À propos de Timly
Timly Software AG est une solution basée sur le cloud fondée en 2020 à Zurich. Cette plateforme de gestion d’inventaire permet aux entreprises de gérer de manière centralisée et sécurisée leurs outils, machines, véhicules, équipements informatiques et autres actifs. Une large palette de structures de divers secteurs (artisanat, BTP, industrie, santé, secteur public, etc.) utilisent Timly pour digitaliser leurs processus et gérer l’intégralité de leur parc (parc matériel, parc informatique, parc automobile) ainsi que la maintenance.


👉 Plus d’informations : www.timly.com/fr

Célie Bacconnier
Timly Software AG
+33 6 25 00 72 48
email us here
Visit us on social media:
LinkedIn
YouTube
X

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.

You just read:

Gestion de parc informatique et digitalisation : la solution pour simplifier le quotidien

Distribution channels: Business & Economy, Companies, IT Industry, International Organizations, Technology


EIN Presswire's priority is author transparency. We do our best to weed out false and misleading content. The content above is the sole responsibility of the author who makes it available. If you have any complaints, kindly contact the author above.

By continuing to use this site, you agree to our Terms & Conditions, last updated on September 30, 2025.

We use cookies to enhance your experience. Learn more