Gestión de activos de TI: digitalización y control en tiempos de crecimiento tecnológico

Timly

Visión completa con el software de gestión de inventarios de Timly

El software de gestión de inventarios de Timly es utilizado por cientos de empresas

ZüRICH, ZH, SWITZERLAND, October 16, 2025 /EINPresswire.com/ -- En un entorno empresarial cada vez más digitalizado, las organizaciones afrontan el reto de mantener la trazabilidad y el control de sus activos tecnológicos. Equipos informáticos, licencias de software y contratos se gestionan a menudo en sistemas fragmentados, lo que origina inconsistencias de datos y riesgos de cumplimiento normativo.

Ante este contexto, la empresa suiza Timly Software AG ha desarrollado una solución en la nube para la gestión integral de activos de TI. La plataforma permite reunir en un solo sistema información sobre hardware, licencias y contratos, con el fin de mejorar la transparencia y la eficiencia operativa.

“Las áreas de TI necesitan disponer de datos precisos y actualizados sobre sus recursos para cumplir con las normativas y garantizar la seguridad”, comenta Fitim Mehmeti, cofundador de Timly Software AG. “La digitalización del inventario es un paso necesario para las empresas que buscan reducir cargas administrativas y evitar pérdidas de información.”

La solución permite a los responsables de TI visualizar el ciclo de vida completo de los activos, incluyendo ubicaciones, responsables y vencimientos de licencias. Además, ofrece acceso móvil y registro automatizado de cambios, facilitando la supervisión conforme a auditorías.

Timly Software AG, con sede en Zúrich, desarrolla desde 2020 herramientas digitales para la gestión de activos e inventarios en diferentes sectores. Su tecnología es utilizada por empresas de la industria, el sector público y servicios para mejorar la trazabilidad y organización de sus recursos.

Más información: www.timly.com/es/

