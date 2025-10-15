Mais da metade das apostas online no Brasil é ilegal: O país está em um ponto de virada no controle do jogo online

SAO PAULO, BRAZIL, October 15, 2025 / EINPresswire.com / -- Novas pesquisas e análises da Yield Sec revelam avanços importantes, mas também grandes motivos de preocupação no recém-legalizado e regulamentado mercado de apostas online no Brasil. Depois de décadas de atividade sem regulação, o Brasil iniciou 2025 com grandes expectativas em torno de seu novo marco legal para o jogo online.As boas notícias: Nos primeiros seis meses de operação legal e licenciada, o Brasil alcançou um início de sucesso sem precedentes em comparação com outras jurisdições internacionais:• 49% de toda a receita bruta de jogo online (GGR) no Brasil veio de marcas legais, licenciadas e regulamentadas durante o primeiro semestre de 2025. Para efeito de comparação, o mercado norte-americano levou sete anos de regulação para atingir apenas 26% de controle legal.• O valor de receita (GGR) gerado por marcas legais e licenciadas no Brasil foi de R$17,4 bilhões (US$3 bilhões) nos primeiros seis meses de 2025.• O valor arrecadado em impostos pelo governo brasileiro somou R$4,5 bilhões (US$775 milhões) no mesmo período.As más notícias: Apesar desses avanços, o mercado brasileiro ainda é dominado pelo crime organizado.• 51% da receita bruta total de jogo online (GGR) foi capturada por marcas ilegais, sem licença e sem regulação, operadas por organizações criminosas que miram o público brasileiro.• Essas operações ilegais geraram R$18,1 bilhões (US$3,1 bilhões) no primeiro semestre de 2025.• Como consequência, o Brasil perdeu R$4,6 bilhões (US$802 milhões) em impostos desviados por operadores ilegais.Em termos financeiros, para cada real gerado por um operador legal, o crime rouba R$1,04. Somente na primeira metade de 2025, foram arrecadados R$4,5 bilhões em impostos provenientes de operadores legais, enquanto R$4,6 bilhões foram perdidos para o crime organizado — uma prova de que a economia ilegal está drenando recursos que deveriam beneficiar as comunidades, o comércio e os consumidores brasileiros.Os dados e análises da Yield Sec, apresentados neste novo relatório, alertam que se não houver mudanças claras em políticas, processos e práticas de combate ao setor ilegal, o controle criminoso do mercado de apostas online no Brasil deve crescer nos próximos meses e anos. As projeções da Yield Sec ajustadas às particularidades do mercado brasileiro, que não possui a mesma sazonalidade esportiva e de cassinos observada nos EUA ou na Europa — indicam que os operadores ilegais poderão concentrar mais de 70% do valor total do mercado (GGR) até o final de 2026.Dois fatores principais impulsionam essa tendência:• Interferência regulatória: A constante especulação sobre novas regras e restrições — como limites de idade, proibições de publicidade, aumento de impostos, tetos de depósito, verificações de renda e exclusão de beneficiários de programas sociais — tem gerado instabilidade e medo no setor legal, afetando o investimento e a visibilidade das marcas legítimas. Durante o primeiro semestre de 2025, 56% de todo o conteúdo de apostas online exibido ao público brasileiro promovia marcas ilegais.• Exploração da Regulamentação: O crime não foi suficientemente interrompido dentro do ecossistema de apostas online brasileiro. Cada nova exigência imposta às marcas legais se transforma em uma oportunidade para os ilegais, que se comunicam diretamente com os consumidores e se posicionam como a opção “mais fácil”.Enquanto isso, os operadores legais enfrentam desvantagens estruturais em três áreas:• Preço: Operadores ilegais não pagam impostos nem licenças, o que lhes permite oferecer cotações e promoções imbatíveis.• Produto: Eles oferecem apostas e jogos de cassino ilimitados, ignorando restrições de idade e de depósito, explorando jogadores vulneráveis — inclusive menores de idade e pessoas com problemas de vício em jogo.• Promoção: Os ilegais inundam o ambiente digital brasileiro com mais de 22 mil novas peças de conteúdo de apostas por dia, direcionando-se especialmente ao público menor de 35 anos, por meio de transmissões esportivas piratas, aplicativos de mensagens e vídeos em redes sociais.A Yield Sec coleta e analisa dados monitorando de forma anônima todas as interações dos usuários em todo o ecossistema de apostas online. A plataforma rastreia atividades em sites, aplicativos, anúncios, redes sociais e muito mais, mapeando todo o mercado de forma abrangente. Essa vigilância completa permite identificar, qualificar e quantificar todos os operadores — tanto legais quanto ilegais. A inteligência e as ações da Yield Sec ajudam governos, autoridades fiscais, forças de segurança e demais atores legais a combater o crime de forma eficaz, protegendo receitas, arrecadação de impostos e a segurança dos consumidores em cada jurisdição.Declaração de Ismail Vali, fundador e CEO da Yield Sec: “O sucesso do mercado de apostas online no Brasil durante o primeiro semestre de 2025 mostra o que uma regulação eficaz pode alcançar — mas também mostra quão rapidamente esse progresso pode ser revertido se o crime não for combatido e eliminado de forma decisiva. A tendência mais preocupante dos dados do primeiro semestre de 2025 é o aumento de 10% no controle criminoso da receita bruta (GGR) apenas entre os períodos de janeiro a março e abril a junho. Isso prova que o crime não foi derrotado — o crime voltou ao Brasil. A maior ameaça a tudo o que o Brasil deseja construir com o mercado legal e regulamentado vem de uma única fonte: o crime. Os agentes legais precisam agir agora para garantir que o jogo online no Brasil seja justo, seguro e traga os benefícios que pode — e deve — oferecer ao comércio local, às comunidades e aos consumidores brasileiros. Durante a elaboração deste relatório, a equipe da Yield Sec encontrou uma frase de um influenciador brasileiro que resume bem a relação do país com as apostas: ‘No Brasil, rico ou pobre, todo mundo aposta.’ Esperamos que, com a publicação deste relatório, possamos lançar luz sobre a realidade do mercado de apostas online no Brasil — e evitar que essa paixão nacional se torne a maior oportunidade para o crime roubar de todos os que apostam no país.”Para mais informações e para acessar o Yield Sec Brazil 2025 Special Briefing: info@yieldsec.com-Fim-

