NedGraphics veröffentlicht Software-Update 2026 und setzt einen neuen Standard für Textildesign

NEW YORK, NY, UNITED STATES, October 15, 2025 /EINPresswire.com/ -- NedGraphics, ein weltweit führender Anbieter von Softwarelösungen für Textil- und Bekleidungsdesign, kündigt heute den offiziellen Start von NedGraphics 2026 an – einer bahnbrechenden Softwareversion, die künstliche Intelligenz, immersive 3D-Simulation und intelligente Dateiverwaltung in die Design- und Produktionsabläufe der Textilindustrie integriert.

Das Update NedGraphics 2026 ist weit mehr als nur eine Software-Aktualisierung. Es setzt einen neuen Branchenstandard, indem es modernste Werkzeuge in sämtliche Phasen des Designs und der Produktion einbindet. Von KI-gestützten Farbvarianten-Assistenten über fortschrittliche U3M-3D-Simulationen bis hin zur Einführung von NEDTag für eine intelligentere Dateiverwaltung – NedGraphics 2026 ermöglicht es Fachleuten, mit Zuversicht zu entwerfen, Genehmigungen zu beschleunigen und die Komplexität in jeder Entwicklungsphase zu vereinfachen.

Ein bedeutender Fortschritt für die kreative Arbeit: Easy Coloring Premium und NedGraphics for Adobe® Photoshop® verfügen nun über KI-basierte Assistenten für Farbpaletten. Diese Werkzeuge ermöglichen es Designern, sofort produktionsreife Farbpaletten aus einfachen Texteingaben zu generieren, wodurch die Suche nach Inspiration verkürzt und der kreative Prozess deutlich beschleunigt wird.

Mit der Einführung von U3M-basierten 3D-Viewern in Tuft Premium und Jacquard Premium erreicht die Simulation zudem ein neues Maß an Realismus. Mit Tuft lassen sich Bodenbeläge so visualisieren, als würden sie von einer Rolle abgerollt, während Jacquard eine Vorschau von Stoffen bietet, die über eine Kugel gehüllt sind, um Fall, Textur und Materialverhalten zu demonstrieren. Diese immersiven Visualisierungen geben Designern und Kunden mehr Vertrauen in ihre Entscheidungen, bevor sie sich zur Produktion entschließen.

Für die Dateiverwaltung führt NedGraphics NEDTag ein, das in allen Anwendungen der Premium Design Portfolio-Reihe enthalten ist. NEDTag automatisiert das Hinzufügen von Metadaten, optimiert die Organisation von Designdateien und beschleunigt die Dateisuche durch KI-gestützte Vorschläge und eine NEDKey-basierte Verwaltung. Diese Innovation sorgt dafür, dass große Bibliotheken mit Designelementen strukturiert, durchsuchbar und einfach zu verwalten bleiben.

Neben diesen zentralen Innovationen verbessert NedGraphics 2026 auch bestehende Arbeitsabläufe in der gesamten Produktpalette. Dobby umfasst nun alle Maschinenkonvertierungen ohne zusätzliche Kosten und unterstützt mehrere Schusseintragungen innerhalb von Picanol DES-Webstuhlkonvertierungen. Tuft bietet eine Pilotintegration mit NedLink, wodurch Design- und Produktionsdaten nahtlos mit ERP- und PLM-Systemen verbunden werden. Easy Coloring Premium ist direkt mit der NEDRecolor Cloud verbunden, um Online-Rekolorationen zu ermöglichen und Desktop-Tools mit webbasierter Designvisualisierung zu verbinden.

Viele dieser Innovationen sind ausschließlich mit der NEDKey-Lizenzierung verfügbar – dem sicheren, cloudbasierten Lizenzsystem von NedGraphics. NEDKey bietet zentrale Verwaltung, Kontrolle der KI-Funktionen und einen nahtlosen Zugriff auf alle NedGraphics-Anwendungen.

„Mit NedGraphics 2026 aktualisieren wir nicht einfach nur Funktionen – wir definieren den neuen Maßstab für Exzellenz in der Textildesign-Software“, sagte Frank Maeder, Präsident von NedGraphics und Optitex. „Künstliche Intelligenz, 3D-Simulation und intelligente Asset-Verwaltung sind keine Optionen mehr, sondern die Grundlage für die zukünftige Arbeitsweise der Branche. Diese Veröffentlichung markiert den Beginn einer neuen Ära.“

Das Software-Update NedGraphics 2026 ist ab sofort über das NedGraphics-Kundenportal verfügbar. Kunden können sich noch heute anmelden, um das Update herunterzuladen. Weitere Informationen oder Terminvereinbarungen für eine Demonstration finden Sie unter www.nedgraphics.com oder per E-Mail an support@nedgraphics.com.

###

Über NedGraphics

NedGraphics™ ist ein führender Anbieter von CAD/CAM- und Textildesign-Softwarelösungen für die Bekleidungs-, Heimtextilien-, Bodenbelags- und Textilindustrie.

Die Mission des Unternehmens ist es, Designer durch innovative Werkzeuge zu unterstützen, die Kreativität und Technologie nahtlos miteinander verbinden.

NedGraphics-Lösungen ermöglichen es Anwendern, produktionsreife Entwürfe schneller, präziser und effizienter zu entwickeln. Durch die Digitalisierung von Design- und Entwicklungsprozessen trägt die Software dazu bei, Fehler zu reduzieren, Arbeitsabläufe zu optimieren und Musterkosten zu senken – und unterstützt so sowohl Produktivitäts- als auch Nachhaltigkeitsziele.

NedGraphics ist Teil der FOG Software Group, einer Division von Constellation Software Inc. (TSX: CSU). Weitere Informationen finden Sie unter nedgraphics.com.



Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.