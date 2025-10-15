NedGraphics lance la mise à jour logicielle 2026 et établit un nouveau standard pour le design textile

NEW YORK, NY, UNITED STATES, October 15, 2025 /EINPresswire.com/ -- NedGraphics, leader mondial des logiciels de conception pour le textile et l’habillement, annonce aujourd’hui le lancement officiel de NedGraphics 2026, une version révolutionnaire qui introduit l’intelligence artificielle, la simulation 3D immersive et la gestion intelligente des fichiers dans les flux de travail de conception et de production textile.

La mise à jour NedGraphics 2026 va bien au-delà d’une simple amélioration logicielle. Elle établit une nouvelle référence dans l’industrie en intégrant des outils de nouvelle génération à la fois pour la conception et la production.

Des assistants de couleurs alimentés par l’IA aux simulations 3D avancées en format U3M, en passant par NEDTag, le nouveau système de gestion intelligente des fichiers, NedGraphics 2026 permet aux professionnels de concevoir avec confiance, d’accélérer les validations et de simplifier la complexité à chaque étape du développement.

Un grand pas en avant pour la créativité : Easy Coloring Premium et NedGraphics for Adobe® Photoshop® intègrent désormais des assistants de palettes de couleurs pilotés par l’IA.

Ces outils permettent aux designers de générer instantanément des palettes prêtes pour la production à partir de simples descriptions textuelles, réduisant ainsi le temps de recherche d’inspiration et accélérant le processus créatif.

La simulation atteint également un nouveau niveau de réalisme avec l’introduction de visionneuses 3D alimentées par le format U3M dans Tuft Premium et Jacquard Premium. Tuft permet de visualiser les revêtements de sol comme s’ils étaient déroulés à partir d’un rouleau, tandis que Jacquard présente les tissus enveloppés sur une sphère pour illustrer le drapé, la texture et le comportement du matériau.

Ces visualisations immersives offrent aux designers et à leurs clients une meilleure confiance dans leurs décisions avant le passage en production.

Côté gestion des fichiers, NedGraphics présente NEDTag, inclus dans toutes les applications de la gamme Premium Design Portfolio.

NEDTag automatise le marquage des métadonnées, simplifie l’organisation des ressources et accélère la recherche de fichiers grâce à des suggestions pilotées par l’IA et à une administration intégrée à NEDKey.

Cette innovation garantit que les vastes bibliothèques de créations restent structurées, consultables et faciles à gérer.

En parallèle de ces avancées majeures, NedGraphics 2026 améliore également les flux de travail dans l’ensemble de son portefeuille : Dobby inclut désormais toutes les conversions de machines sans coût supplémentaire et introduit la prise en charge de multiples insertions de trame dans les conversions de métiers Picanol DES. Tuft ajoute une intégration pilote avec NedLink, permettant une connexion fluide des données de conception avec les systèmes ERP et PLM. Easy Coloring Premium se connecte directement au NEDRecolor Cloud pour les recolorations en ligne, reliant les outils de bureau aux visualisations de design basées sur le web.

Beaucoup de ces innovations sont disponibles exclusivement avec la licence NEDKey, le système cloud sécurisé de NedGraphics.

NEDKey offre une administration centralisée, un contrôle des fonctionnalités IA, ainsi qu’un accès unifié à toutes les applications NedGraphics.

“Avec NedGraphics 2026, nous ne faisons pas qu’ajouter des fonctionnalités — nous définissons le nouveau standard d’excellence pour les logiciels de design textile,” a déclaré Frank Maeder, Président de NedGraphics et Optitex. “L’intelligence artificielle, la simulation 3D et la gestion intelligente des actifs ne sont plus des options, mais les fondations sur lesquelles l’industrie fonctionnera désormais. Cette version marque le début d’une nouvelle ère.”

La mise à jour logicielle NedGraphics 2026 est disponible dès maintenant via le Portail Client NedGraphics.

Les clients peuvent s’y connecter dès aujourd’hui pour accéder à la mise à jour.

Pour plus d’informations ou pour planifier une démonstration, veuillez visiter www.nedgraphics.com ou contacter support@nedgraphics.com.

À propos de NedGraphics

NedGraphics™ est le principal fournisseur de solutions logicielles de conception textile et CAD/CAM pour les industries de la mode, de l’ameublement, des revêtements de sol et du textile au sens large.

La mission de l’entreprise est d’aider les designers grâce à des outils innovants qui associent créativité et technologie de manière fluide.

Les solutions NedGraphics permettent aux utilisateurs de développer des créations prêtes pour la production avec plus de rapidité, de précision et d’efficacité.

En numérisant les processus de conception et de développement, le logiciel aide à réduire les erreurs, à rationaliser les flux de travail et à diminuer les coûts d’échantillonnage — soutenant ainsi à la fois la productivité et les objectifs de durabilité.

NedGraphics fait partie du FOG Software Group, une division de Constellation Software Inc. (TSX : CSU).

Pour plus d’informations, visitez nedgraphics.com.



