NedGraphics lancia l’aggiornamento software 2026, stabilendo un nuovo standard per il design tessile

NEW YORK, NY, UNITED STATES, October 15, 2025 /EINPresswire.com/ -- NedGraphics, leader globale nei software di progettazione per l’industria tessile e dell’abbigliamento, annuncia il lancio ufficiale di NedGraphics 2026, una release rivoluzionaria che introduce l’intelligenza artificiale, la simulazione 3D immersiva e la gestione intelligente dei file nei flussi di lavoro di progettazione e produzione tessile.

L’aggiornamento NedGraphics 2026 rappresenta molto più di un semplice upgrade software: stabilisce un nuovo punto di riferimento per il settore, integrando strumenti di nuova generazione in tutte le fasi di design e produzione.

Dall' IA che ti aiuta a scegliere e creare le varianti, alle simulazioni 3D avanzate U3M e all'introduzione di NEDTag per una gestione dei file più intelligente, NedGraphics 2026 ti permette di progettare con sicurezza, accelerare le approvazioni e semplificare la complessità in ogni fase dello sviluppo.

Un importante passo avanti per la creatività: Easy Coloring Premium e NedGraphics for Adobe® Photoshop® includono ora gli Assistenti Colore basati su IA, che permettono ai designer di generare immediatamente palette pronte per la produzione a partire da semplici descrizioni testuali, riducendo i tempi di ricerca dell’ispirazione e accelerando il processo creativo.

La simulazione raggiunge un nuovo livello di realismo grazie all’introduzione dei visualizzatori 3D basati su U3M in Tuft Premium e Jacquard Premium.

Tuft consente di visualizzare i rivestimenti per pavimentazione come se fossero srotolati da un rotolo, mentre Jacquard mostra i tessuti avvolti su una sfera per evidenziare drappeggio, texture e comportamento del materiale. Queste visualizzazioni immersive offrono ai designer e ai clienti maggiore sicurezza nelle decisioni prima della produzione.

Per quanto riguarda la gestione dei file, NedGraphics introduce NEDTag, incluso in tutte le applicazioni del Premium Design Portfolio.

NEDTag automatizza il tagging dei metadati, ottimizza l’organizzazione delle risorse e accelera la ricerca dei file grazie a suggerimenti basati su IA e a un’amministrazione abilitata da NEDKey.

Questa innovazione garantisce che le ampie librerie di risorse di design rimangano strutturate, consultabili e facili da gestire.

Accanto a questi progressi principali, NedGraphics 2026 perfeziona anche i flussi di lavoro in tutto il suo portafoglio.

Dobby include ora tutte le conversioni di macchine senza costi aggiuntivi e introduce il supporto per inserzioni multiple di trame nelle conversioni dei telai Picanol DES.

Tuft aggiunge un’integrazione pilota con NedLink, collegando i dati di design ai sistemi ERP e PLM per uno scambio di informazioni più rapido e preciso.

Easy Coloring Premium si collega direttamente al NEDRecolor Cloud per la ricolorazione online, creando un ponte tra gli strumenti desktop e la visualizzazione dei design basata sul web.

Molte di queste innovazioni sono disponibili esclusivamente con la licenza NEDKey, il sistema sicuro basato su cloud di NedGraphics.

NEDKey offre un'amministrazione centralizzata, controlli di disattivazione dell'IA e un accesso senza interruzioni a tutte le applicazioni NedGraphics.

“Con NedGraphics 2026, non stiamo semplicemente aggiornando le funzionalità: stiamo definendo il nuovo standard di eccellenza per il software di design tessile,” ha dichiarato Frank Maeder, Presidente di NedGraphics e Optitex. “L’intelligenza artificiale, la simulazione 3D e la gestione intelligente delle risorse non sono più opzionali: rappresentano le basi su cui si fonderà il futuro del settore. Questa release segna l’inizio di una nuova era.”

L’aggiornamento software NedGraphics 2026 è ora disponibile tramite il Client Portal NedGraphics.

I clienti possono accedere oggi stesso per scaricare la nuova versione.

Per ulteriori informazioni o per prenotare una dimostrazione, visitare www.nedgraphics.com o contattare support@nedgraphics.com.

Informazioni su NedGraphics

NedGraphics™ è il principale fornitore di soluzioni software CAD/CAM e di design per i settori dell’abbigliamento, dell’arredamento, della pavimentazione e, più in generale, per l’industria tessile.

La missione dell’azienda è quella di dare potere ai designer attraverso strumenti innovativi che uniscono perfettamente creatività e tecnologia.

Le soluzioni NedGraphics consentono agli utenti di sviluppare opere pronte per la produzione con maggiore velocità, precisione ed efficienza.

Digitalizzando i processi di progettazione e sviluppo, il software aiuta a ridurre gli errori, ottimizzare i flussi di lavoro e diminuire i costi di campionatura, sostenendo al contempo gli obiettivi di produttività e sostenibilità.

NedGraphics e’ parte di FOG Software Group, una divisione di Constellation Software Inc. (TSX: CSU).

Per ulteriori informazioni, visitare nedgraphics.com.

