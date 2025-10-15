Il Pastore Dott. Mark Burns interverrà al 10° World Changers Summit presso Pontificia Accademia delle Scienze, Vaticano
CITTà DEL VATICANO, VA, VATICAN CITY, October 15, 2025 /EINPresswire.com/ -- Città del Vaticano. L’Ufficio del Pastore Dott. Mark Burns, Capo Diplomatico Spirituale per la Pace Globale e Consigliere Spirituale del Presidente Donald Trump, è onorato di annunciare che il Dott. Burns è stato invitato a tenere un discorso al 10° World Changers Summit, ospitato dalla Pontificia Accademia delle Scienze nella Città del Vaticano.
Questo prestigioso invito è stato esteso dal Sir Prof. Dott. Gabriele Pao-Pei Andreoli, Presidente dell'Institute for Advance Studies and Cooperation, Fondatore di World Changers Summit e Rappresentante di Collegamento presso la Pontificia Accademia delle Scienze in Vaticano.
La Pontificia Accademia delle Scienze, rinomata a livello mondiale come fulcro del dialogo tra fede, scienza e umanità, riunisce leader globali, premi Nobel e rappresentanti religiosi per affrontare questioni fondamentali per il progresso morale e spirituale dell’umanità. La sua missione di armonizzare fede e ragione al servizio della verità e della pace si riflette pienamente nell’impegno di lunga data del Dott. Burns nel promuovere l’armonia interreligiosa e la difesa della libertà di credo.
Il Dott. Burns sarà accompagnato da una delegazione del Movimento Internazionale Sociale ALLATRA, guidata dalla Presidente Maryna Ovtsynova, il cui lavoro ha contribuito significativamente a favorire il dialogo umanitario globale e la visione fondata su unità e pace. La Dott.ssa Ovtsynova ha l’onore di ritornare in Vaticano, dove ALLATRA ha ricevuto le Benedizioni Apostoliche da Sua Santità Papa Francesco nel 2024 e da Sua Santità Papa Leone XIV nel 2025, benedizioni estese alla Presidente e a tutti i volontari del Movimento.
Durante una sessione speciale dedicata alla cooperazione interreligiosa e alla responsabilità morale della leadership per la pace globale, il Dott. Burns condividerà la sua visione sul ruolo cruciale dei Diplomatici Spirituali, un movimento globale dedicato a costruire ponti tra fedi e nazioni per difendere la dignità umana e la libertà.
“È un privilegio straordinario essere invitato a parlare al 10° World Changers Summit presso la Pontificia Accademia delle Scienze,” ha dichiarato il Dott. Burns. “In un mondo segnato da divisioni e sfide, la fede deve fungere da ponte tra le nazioni. La pace non è solo una responsabilità dei governi, ma un dovere sacro per ogni persona di coscienza.”
Questo invito storico rappresenta un riconoscimento internazionale dell’instancabile dedizione del Pastore Burns nel promuovere pace, riconciliazione e libertà attraverso la diplomazia interreligiosa e una leadership morale esemplare.
Richieste dai media:
Ufficio del Pastore Dott. Mark Burns
Consigliere Spirituale del Presidente Donald Trump
info@markburns.org
+1.202.320.1820
Valeria Smian
ALLATRA
valerie@allatra.org
