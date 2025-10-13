Celebre el Día de los Muertos en el Centro de Denison — Un Día de Color, Cultura y Comunidad

Sábado, 1 de noviembre de 2025 | 10:00 a.m. – 5:00 p.m. | Forest Park y Main Street, Denison, TX

Es un momento en el que nos unimos como comunidad para honrar a quienes hemos perdido a través del arte, las historias y la cultura” — Cindy Salem

DENISON, TX, UNITED STATES, October 13, 2025 / EINPresswire.com / -- El Consejo de las Artes de Denison (Denison Arts Council) invita a la comunidad a reunirse para una de las celebraciones culturales más coloridas y significativas del norte de Texas: el Festival del Día de los Muertos de Denison . Este evento anual une arte, comida, música y memoria en un alegre homenaje a los seres queridos que han fallecido y a las tradiciones que mantienen vivos sus recuerdos.Una Celebración de la Vida y la HerenciaDe 10:00 a.m. a 5:00 p.m., Forest Park y Main Street en el centro histórico de Denison se transformarán en un vibrante centro cultural. El festival ofrece un día completo de actividades y entretenimiento para todas las edades, incluyendo altares comunitarios (ofrendas), presentaciones en vivo y un Mercado de Arte y Comida con productos artesanales, comidas tradicionales y artistas locales.Los asistentes también podrán disfrutar de arte en tiza en vivo en las calles Burnett y Chestnut, el regreso de las bancas cubiertas de estambre “Bench Beasts” de Quixotic Fibers por todo el centro, y un Concurso de Disfraces para personas y mascotas.El Desfile de Main Street Regresa a las 2 p.m.Uno de los momentos más esperados del festival es el Desfile del Centro, que comenzará a las 2:00 p.m. en la esquina de Main Street y Crawford, recorriendo el área de Forest Park. El desfile contará con la Exhibición de Autos de Gabby, Marionetas Gigantes y los Caballos Bailadores de DFW Caballo Bailadores, llenando de movimiento, música y energía el corazón de Denison. Los espectadores podrán ver disfraces deslumbrantes, exhibiciones de arte tradicional y espectáculos de danza que hacen de este desfile un favorito de la comunidad año tras año.Música y Actuaciones en Vivo Durante Todo el DíaEl Escenario Principal de Forest Park presentará una dinámica selección de artistas y grupos de danza durante todo el día:• 10:00 a.m. — Bienvenida• 10:30 a.m. — Bailarina de Vientre Little Goddess Tribe• 11:00 a.m. — Danza Azteca Chichimeca Aztlan, de Anna, TX• 12:00 p.m. — Mi Mariachi Viva México• 12:45 p.m. — Bailarines Folclóricos del Cinco de Mayo• 1:00 p.m. — Concurso de Disfraces• 1:15 p.m. — Cantantes de Hyde Park• 2:00 p.m. — Desfile en Main Street y Crawford hacia Forest Park, con DFW Caballo Bailadores, Marionetas Gigantes y la Exhibición de Autos de Gabby• 2:30 p.m. — Alicia Ramírez, Cantante• 3:00 p.m. — Danza Azteca Chichimeca Aztlan, de Anna, TX• 3:30 p.m. — Bailarines Folclóricos del Cinco de Mayo (Segunda presentación)• 4:00 p.m. — Concierto de Yuri GuzmanHonrando a los Seres Queridos a Través del Arte y la Comunidad“El Día de los Muertos no es un día de luto, es una celebración de la vida”, dijo Cindy Salem, Presidenta del Consejo de las Artes de Denison. “Es un momento en el que nos unimos como comunidad para honrar a quienes hemos perdido a través del arte, las historias y la cultura”.El festival del año pasado atrajo a cientos de visitantes al centro de Denison, lo que refleja un creciente aprecio por la diversidad cultural y el espíritu artístico de la ciudad. El evento de este año promete aún más color, creatividad y conexión.Planifique Su VisitaEl Festival del Día de los Muertos es gratuito y abierto al público. Se anima a los asistentes a traer a sus amigos, familiares y el apetito para disfrutar de excelente comida, música en vivo y arte local.Si viaja para asistir al festival, hay muchos lugares donde hospedarse para que pueda disfrutar de todo lo que Denison ofrece, desde bodegas y cervecerías locales hasta tiendas, restaurantes y entretenimiento en el centro. Explore las opciones de alojamiento y planifique su estancia en discoverdenison.com/where-to-stay Para más detalles, actualizaciones sobre los artistas o información para vendedores, visite denisonartscouncil.org o escanee el código QR que se encuentra en los carteles del evento por todo el centro.

