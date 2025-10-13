HOLZ 2025 – Fehr Braunwalder & Timly : Expérimentez la gestion digitale du matériel en direct

HOLZ 2025 Timly

La gestion du matériel au cœur des enjeux du salon HOLZ 2025 : Fehr Braunwalder et Timly embarquent l’artisanat dans l’ère digitale

ZüRICH, ZH, SWITZERLAND, October 13, 2025 / EINPresswire.com / -- Du 14 au 18 octobre 2025, le salon HOLZ 2025 à Bâle mettra les projecteurs sur les innovations pour le secteur du bois. Parmi les exposants, Fehr Braunwalder AG - expert en outillage et techniques de fixation pour menuisiers - sera accompagné de son partenaire technologique officiel, Timly Software AG. Ensemble, ils montreront concrètement comment fonctionne la gestion digitale des outils et des machines.Dans un contexte où de nombreuses entreprises sont encore confrontées aux tableurs Excel, aux responsabilités floues, aux outils qui disparaissent, aux dates de maintenance oubliées et aux machines inutilisées… La solution Timly, plateforme spécialisée basée sur le cloud, permet aux autres entreprises d’inventorier, de gérer et de suivre la totalité de leur parc matériel de manière digitale, rapide et sécurisée.Les principaux avantages en un coup d’œil : Gestion du matériel basée sur le cloud : Gérez tous vos équipements depuis n’importe où, simplement depuis mobile grâce à l’ application de gestion d’inventaire de Timly.- Transparence totale sur le parc matériel : Retrouvez toutes les informations (localisation, personne responsable, etc.) et actions (attribution/retour de matériel, ticket de déclaration de défaut, etc.) centralisées sur une seule plateforme.- Réduction des risques de pertes : La visibilité et le contrôle de tous les équipements permettent de réduire drastiquement les risques de pertes et de vols du matériel.Venez expérimenter cette solution au salon HOLZ 2025 à Bâle, dans le hall 1.1 au stand C30. Découvrez en direct comment Fehr Braunwalder et Timly construisent l’avenir digital de l’artisanat !À propos de TimlyTimly Software AG est une solution basée sur le cloud fondée en 2020 à Zurich. Cette plateforme de gestion d’inventaire permet aux entreprises de gérer de manière centralisée et sécurisée leurs outils, machines, véhicules, équipements informatiques et autres actifs. Les success stories de Timly sont nombreuses : une large palette de structures de divers secteurs (artisanat, BTP, industrie, santé, secteur public, etc.) utilisent cette plateforme pour digitaliser leurs processus et gérer l’intégralité de leur parc (parc matériel, parc informatique, parc automobile) ainsi que la maintenance.👉 Plus d’informations : www.timly.com/fr

Legal Disclaimer:

