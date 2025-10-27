Nueva Instalación The Haven Detox - Puerto Rico Enfrenta la Crisis de Adicciones y Salud Mental

Cafetería en The Haven Detox - Puerto Rico Área de recepción en The Haven Detox - Puerto Rico Área común de The Haven Detox - Puerto Rico Habitación de paciente en The Haven Detox - Puerto Rico Patio de The Haven Detox - Puerto Rico

The Haven Detox - Puerto Rico inaugura su centro para ofrecer tratamiento integral de adicciones y salud mental, ampliando el acceso vital en la isla.

No se trata solo de abrir otro centro de tratamiento; nuestra gente merece la mejor atención, aquí mismo en la isla.” — Josefina Muñoz Ares, representante comercial, The Haven Detox - Puerto Rico

AGUADILLA, PUERTO RICO, October 27, 2025 / EINPresswire.com / -- The Haven Detox amplía sus servicios de atención a las adicciones para cerrar una brecha vital de cuidado aquí en la isla. The Haven Detox - Puerto Rico ofrece tratamiento residencial para el trastorno por consumo de sustancias , diagnóstico dual y trastornos de salud mental para hombres y mujeres.Siete de cada diez adultos en la isla que enfrentan un trastorno por consumo de sustancias no recibieron tratamiento, según un estudio de la Universidad de Puerto Rico. Hay una escasez de centros de cuidado residenciales. Con un estimado de 70 instalaciones de este tipo, muchas personas que necesitan ayuda enfrentan largas listas de espera o acceso limitado a servicios cercanos.La ceremonia de inauguración y corte de cinta se llevará a cabo el viernes 7 de noviembre, a las 11 a.m., en solar 6, carretera 2, Bo kilómetro 117.9, int., Aguadilla 00603. Este evento marca el comienzo de un acceso más amplio a servicios esenciales, justo en un momento en que se necesitan más que nunca.“Hace años, nuestra comunidad ha enfrentado una escasez de servicios de consumo de sustancias y salud mental”, dijo Josefina Muñoz Ares, representante de desarrollo comercial de The Haven Detox - Puerto Rico. “No se trata solo de abrir otro centro de tratamiento; nuestra gente merece la mejor atención, aquí mismo en la isla.”“Tenemos 80,000 veteranos y muchos de ellos siguen luchando contra el trastorno de estrés postraumático, el consumo de sustancias y la depresión,” dijo Jonathan Torres Irizarry, gerente de operaciones de The Haven Detox - Puerto Rico y también veterano. “Esta nueva instalación significa que no solo los veteranos, sino cualquier persona que esté sufriendo, ya no tendrá que esperar meses ni salir de la isla para obtener ayuda.”Tratamiento IntegralThe Haven Detox - Puerto Rico ofrece una variedad de terapias, incluyendo terapia cognitivo-conductual, terapia dialéctica-conductual, terapia psicoeducativa, terapia de aceptación y compromiso y terapias enfocadas en el trauma. Además de las terapias tradicionales, los pacientes participan en terapias holísticas y terapias recreativas. También tienen acceso a una sala de juegos, paseos a la playa y comidas preparadas profesionalmente.Éxito de los PacientesLos pacientes reciben planificación de cuidados posteriores y servicios para exalumnos que les brindan recursos de recuperación mucho después de haber completado el tratamiento. James Torres Huertas, de Bayamón, recibió tratamiento en The Haven Detox – West Palm Beach en 2023. Afirma que ya era hora de que las personas en la isla tuvieran acceso a estos servicios especializados. Él celebró dos años de sobriedad continua el marzo pasado. “Mi vida ha cambiado por completo con el conocimiento que aprendí en The Haven,” dijo Torres Huertas. “He podido disfrutar de mi vida y de mi familia.”Sobre The Haven Detox – Puerto RicoThe Haven Detox - Puerto Rico, una división de Haven Health Management, está comprometida a ampliar el acceso a servicios esenciales de tratamiento de adicciones en la isla. La instalación ofrece tratamiento basado en evidencia e informado sobre el trauma en un entorno residencial, ayudando a las personas a construir una recuperación duradera.El programa está acreditado por The Joint Commission, la Commission on Accreditation of Rehabilitation Facilities (CARF) y certificado por la American Society of Addiction Medicine (ASAM).

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.