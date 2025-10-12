Facundo Yebne con FLY Miami Art partecipa alla XV Florence Biennale
Esplorando l’unità attraverso la dualità, Facundo Yebne presenta l’installazione “The Sublime Essence of Light and Darkness” alla XV Florence Biennale.
Il progetto indaga la tensione e l'armonia tra gli opposti: luce e oscurità, individualità e collettività, permanenza e trasformazione. Attraverso l'uso distintivo della paperella di gomma come simbolo giocoso e strumento filosofico, FLY inserisce la sua opera nella tradizione della Pop e Conceptual Art, offrendo al pubblico e ai collezionisti nuove modalità di interazione con un linguaggio accessibile ma profondo.
L'artista
Facundo Yebne è un artista americano-argentino la cui pratica artistica è nata nel 2024 dopo venticinque anni di successi imprenditoriali nel settore immobiliare, hospitality e wellness tra Miami e Buenos Aires. Il suo debutto artistico ha avuto luogo al Red Dot Miami durante Art Basel, dove ha distribuito paperelle di gomma e invitato i visitatori a firmare anatre gonfiabili, creando una forte risposta emotiva. Poco dopo, è stato commissionato dalla città di Miami Beach per creare due grandi installazioni pubbliche su Lincoln Road: UnityBeak e Proud Love, che hanno attirato migliaia di visitatori e collezionisti. La sua capacità di trasformare un oggetto quotidiano in un potente simbolo di connessione umana lo ha rapidamente affermato come una voce distintiva nell'arte contemporanea.
Design dell'installazione
L'installazione si sviluppa come un percorso spaziale articolato in tre zone che formano un'unica narrazione.
Il Regno dell'Ombra introduce opere monocromatiche che riflettono sul concetto di equilibrio e opposizione, tra cui David, Yin and Yang, Full Moon e Vespa Black and White. Questi lavori meditano sul peso storico di Firenze e sul dialogo eterno tra presenza e assenza. Ogni opera in questa sezione utilizza esclusivamente paperelle bianche e nere, creando un campo visivo di tensione controllata e bellezza austera.
Al centro, la Soglia dell'Unità fonde bianco, nero e colore. Qui lo spettatore incontra Peace: Many Shades, One Message e Creation of Adam, composizioni che incarnano la riconciliazione e la scintilla di unità nella diversità. Questa zona di transizione rappresenta il momento in cui gli opposti iniziano a dialogare, preparando lo spettatore alla piena esplosione cromatica che seguirà.
Il percorso si conclude nel Regno Illuminato, dominato da una celebrazione cromatica. Opere come Firenze Illuminated, Proud Love 2D, Italia in Pace e Smiley affermano la luce come forza collettiva e il colore come linguaggio di pace. Questa sezione finale trasforma lo spazio espositivo in un'esperienza immersiva di gioia, speranza e possibilità.
UnityBeak – Edizione Firenze
Al centro della mostra si erge UnityBeak, una scultura partecipativa realizzata dal vivo durante la Biennale. Per due settimane, Yebne trasforma l'atto creativo in un'esperienza condivisa. Visitatori e collezionisti assisteranno alla nascita dell'opera in tempo reale, osservando come migliaia di paperelle individuali si uniscono per formare due figure iconiche che si toccano dolcemente con i becchi—un gesto di connessione, fiducia e unità. Ogni documento in edizione limitata prodotto nel processo porterà la firma di autenticità e provenienza, rendendo ogni visitatore parte dell'eredità dell'opera.
Posizionamento concettuale
Il progetto richiama la trasformazione dell'ordinario in monumentale di Claes Oldenburg e la reinterpretazione degli oggetti comuni come commento sociale di Ai Weiwei. La paperella di gomma, familiare e universale, diventa metafora di resilienza, comunità e unità. Elevando una forma ordinaria al livello di icona culturale, Yebne unisce umorismo e riflessione, accessibilità e critica. La scelta di questo oggetto non è casuale: la paperella appartiene all'infanzia, alla memoria collettiva, al momento del gioco e della sicurezza. Trasformandola in arte monumentale, FLY invita a riscoprire la capacità di meraviglia e connessione che spesso perdiamo nell'età adulta.
Approccio tecnico e materiale
Ogni pannello combina migliaia di mini paperelle in resina di diverse dimensioni, disposte su tavole di legno trattate secondo standard museali di conservazione. La tecnica unisce democrazia materiale e precisione, producendo opere durevoli, adatte sia a collezioni private che a spazi istituzionali. Ogni pezzo è unico e riflette coerenza artigianale e concettuale. Il processo di creazione richiede centinaia di ore di lavoro manuale, durante il quale ogni paperella viene posizionata individualmente per creare pattern, sfumature e transizioni cromatiche che danno vita all'immagine finale.
Contesto culturale e collaborazione
Il progetto si inserisce nella tradizione della Biennale di unire innovazione artistica e pensiero umanista. In collaborazione con gli studenti della LABA – Libera Accademia di Belle Arti di Firenze, a partire dal 6 ottobre Yebne aprirà il suo atelier in città come laboratorio attivo, estendendo lo spirito rinascimentale della creazione collettiva al presente. Gli studenti parteciperanno direttamente alla realizzazione di UnityBeak, apprendendo tecniche, processi e filosofia dietro l'opera.
Atelier aperto al pubblico
Durante il periodo della Biennale, Facundo Yebne apre il suo atelier fiorentino al pubblico su appuntamento presso 120B Via Faentina, Firenze, 50133. Visitatori, collezionisti e appassionati possono prenotare una visita per vedere il processo creativo dal vivo, conoscere l'artista e scoprire opere disponibili per l'acquisizione. L'atelier offre un'esperienza intima e diretta con la pratica artistica di FLY, permettendo ai visitatori di comprendere la filosofia, la tecnica e la visione dietro ogni creazione.
Impatto e eredità
The Sublime Essence of Light and Darkness opera su più livelli: spettacolo visivo, indagine filosofica ed esperienza partecipativa. Supera i confini tra arte e vita, oggetto e processo, ironia e contemplazione. Invitando lo spettatore ad abitare lo spazio tra luce e ombra, FLY riafferma il potere unificante dell'arte e la sua capacità di trasformare il quotidiano in straordinario, l'individuale in collettivo, il gioco in riflessione profonda.
