HOLZ 2025 – Fehr Braunwalder y Timly: Gestión digital de herramientas en directo

HOLZ 2025 Timly Visión completa con el software de gestión de inventario Timly

La priroridad es la gestión digital de herramientas: Fehr Braunwalder y Timly mostrarán en HOLZ cómo empresas artesanas y talleres optimizan sus procesos.

ZüRICH, ZH, SWITZERLAND, October 10, 2025 / EINPresswire.com / -- Del 14 al 18 de octubre de 2025, la feria HOLZ 2025 en Basilea girará en torno a la innovación en el sector de la transformación de la madera. Participarán la empresa Fehr Braunwalder AG —proveedor líder de herramientas, maquinaria y herrajes —junto con su socio tecnológico oficial, Timly Software AG. Juntos demostrarán cómo funciona en la práctica la gestión digital de herramientas y maquinaria.Muchas empresas siguen luchando con el papeleo, hojas de cálculo en Excel o responsabilidades poco claras. Las herramientas desaparecen, se olvidan los mantenimientos y las máquinas se quedan paradas. ¿Las consecuencias? Pérdida de tiempo y dinero. Aquí es donde entra en juego Timly.El software de inventario 360° basado en la nube de Timly permite a las empresas registrar y gestionar digitalmente todo su inventario, desde herramientas y vehículos hasta medios de trabajo.Ventajas principales:- Inventario móvil y en la nube: Acceso en todo momento a todos los activos, ya sea en la oficina, el taller o la obra.- Gestión transparente: Las responsabilidades, ubicaciones y ciclos de mantenimiento se documentan automáticamente.- Planificación eficiente del mantenimiento: Los recordatorios automáticos evitan que se pasen por alto inspecciones o calibraciones.- Evitación de pérdidas: Una visión clara ayuda a disminuir notablemente el número de herramientas perdidas o dañadas.Los visitantes podrán experimentar el software de inventario en vivo en el Pabellón 1.1, stand C30, y descubrir cómo Fehr Braunwalder y Timly están dando forma al futuro digital del trabajo artesanal.Sobre TimlyCon sede en Zúrich, Timly Software AG ofrece desde 2020 una plataforma basada en la nube para la gestión digital de inventarios y activos. Con Timly, se pueden gestionar de forma centralizada y móvil herramientas, maquinaria, vehículos, activos informáticos y recursos operativos. Numerosas empresas de los sectores artesanal, industrial, sanitario y de la administración pública ya confían en Timly para digitalizar sus procesos, utilizar los recursos de forma más eficiente y crear transparencia durante todo el ciclo de vida de sus activos.👉 Más información: www.timly.com/es/

