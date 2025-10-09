Experior Financial Group nombra a la cofundadora Lee-Ann Prickett como Directora General

Jamie Prickett continúa como director de Experior y Codirector General de Associate Owners Group (AOG)

Nuestro crecimiento se ve impulsado por hombres y mujeres fuertes y dedicados que trabajan juntos para construir algo extraordinario. Juntos, estamos forjando el futuro del emprendimiento financiero.” — Lee-Ann Prickett, Cofundadora, Presidenta y Directora General de Experior

CHEEKTOWAGA, NY, UNITED STATES, October 9, 2025 / EINPresswire.com / -- Experior Financial Group, Inc., una de las organizaciones financieras independientes de mayor crecimiento en Norteamérica, anunció hoy el nombramiento de Lee-Ann Prickett como directora general.Impulsora de Experior desde su fundación, Lee-Ann se ha desempeñado como presidenta y directora de operaciones, supervisando las operaciones, la estrategia de crecimiento y la exitosa alianza estratégica de la compañía con Associate Owners Group (AOG) . Su ascenso a directora general marca un nuevo capítulo en el continuo crecimiento de Experior como líder norteamericano en innovación de servicios financieros y propiedad de agentes.“La influencia y el liderazgo de Lee-Ann han moldeado a Experior desde el primer día”, afirmó Jamie Prickett, cofundador y director de Experior y codirector general de AOG. “Este nuevo capítulo la coloca donde siempre ha pertenecido: a la vanguardia. Su visión y firmeza guiarán a Experior hacia su era más emocionante hasta la fecha”.Bajo el liderazgo de Lee-Ann, Experior continuará impulsando su misión de empoderar a profesionales financieros independientes en Estados Unidos y Canadá. Conocida por su enfoque inclusivo, defiende la colaboración, la innovación y la responsabilidad, valores que siguen definiendo la historia de éxito de Experior.“Me siento honrada de asumir este cargo en un momento tan emocionante”, declaró Lee-Ann Prickett, directora general de Experior. “Este no es solo un momento para las mujeres; es un momento para el liderazgo. Nuestro crecimiento se ve impulsado por hombres y mujeres fuertes y dedicados que trabajan juntos para construir algo extraordinario. Juntos, estamos forjando el futuro del emprendimiento financiero en Norteamérica”.Jamie Prickett seguirá siendo director de Experior, al tiempo que continúa como codirector general de AOG, lo que garantiza la alineación entre la expansión continua de Experior y la estrategia general de AOG en Norteamérica. Lee-Ann Prickett también es directora del consejo de administración de AOG. Junto con el director general de AOG, Monte Holm, y el equipo directivo ampliado, Experior está posicionada para mantener el impulso hacia sus objetivos a largo plazo, incluyendo la preparación para la salida a bolsa en un plazo de tres años.Contacto de prensa:

