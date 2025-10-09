Bau & Handwerk – Digitale Inventarverwaltung mit Timly

Timly Timly Software schafft Überblick und Kontrolle Verwalten Sie alles mit Timly

Weniger Suchen, mehr Bauen: Wie Bauunternehmen Werkzeuge und Geräte mit Timly unter Kontrolle behalten

ZüRICH, ZH, SWITZERLAND, October 9, 2025 / EINPresswire.com / -- In vielen Bau- und Handwerksbetrieben ist die Inventarverwaltung noch immer eine große Herausforderung. Auf stark frequentierten Baustellen gehen Werkzeuge oft verloren, Maschinen werden mehrfach angeschafft, weil der Überblick fehlt, und Wartungspläne für Fahrzeuge, Maschinen und Sicherheitsausrüstung werden häufig übersehen. Diese Ineffizienzen führen nicht nur zu Frust bei Projektleitern und Teams vor Ort, sondern auch zu Verzögerungen, höheren Kosten und Produktivitätsverlusten.Gerade in Bauunternehmen, in denen jede Stunde zählt und Ausfallzeiten von Geräten direkt Projekttermine beeinflussen, ist ein klarer, jederzeit verfügbarer Überblick über alle Assets entscheidend – doch viele Betriebe arbeiten immer noch mit Papierlisten, Excel-Tabellen oder improvisierten Tracking-Methoden.Die Timly Software AG bietet eine intuitive, mobile Lösung, die speziell auf die Anforderungen von Bau- und Handwerksbetrieben zugeschnitten ist. Mit der cloudbasierten Inventarplattform können Unternehmen jedes Werkzeug, jede Maschine, jedes Fahrzeug und jede Ausrüstung digital erfassen, verwalten und über alle Baustellen hinweg nachverfolgen – für mehr Effizienz und weniger Verschwendung.Wie Timly typische Herausforderungen im Bau löst:- Keine Zettelwirtschaft mehr: Alle Daten werden zentral, digital, sicher und stets aktuell gespeichert.- Transparente Zuständigkeiten: Jeder Mitarbeiter weiß genau, welche Werkzeuge oder Maschinen ihm zugeordnet sind.- Weniger Verluste & Ausfallzeiten: Klare Zuweisung und automatische Erinnerungen verhindern, dass Geräte fehlen oder Projekte ins Stocken geraten.- Wartungen im Griff: Fällige Inspektionen und Wartungsarbeiten werden automatisch angezeigt – für Compliance und Einsatzbereitschaft.Das Ergebnis: höhere Effizienz, weniger Projektverzögerungen, geringere Kosten und volle Transparenz über alle Assets – von Handwerkzeugen bis hin zu schwerem Gerät.Über TimlyDie Timly Software AG mit Hauptsitz in Zürich entwickelt seit 2020 digitale Lösungen für Inventar- und Asset-Management. Mit der cloudbasierten Plattform können Unternehmen aller Größen ihr Equipment – Werkzeuge, Maschinen, Fahrzeuge oder IT-Assets – über mehrere Standorte hinweg effizient organisieren und überwachen. Über 500 Unternehmen aus Bau, Handwerk, Industrie und öffentlichem Sektor setzen bereits auf Timly, um Zeit zu sparen, Compliance sicherzustellen, Ausfallzeiten zu reduzieren und Prozesse transparent zu gestalten.👉 Mehr Informationen: www.timly.com

