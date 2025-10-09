IT & Digitalisierung – Timly bringt Struktur ins Asset Management

Timly Timly asset management software in every office Complete overview with the Timly inventory management software

Von Chaos zu Kontrolle: Wie Timly das IT-Asset-Management revolutioniert

Mit Timly automatisieren Unternehmen (...) Aufgaben und schaffen eine einheitliche, transparente Datenbasis.” — Fitim Mehmeti

ZüRICH, ZH, SWITZERLAND, October 9, 2025 / EINPresswire.com / -- In vielen Unternehmen herrscht im IT-Asset-Management noch Datenchaos statt Transparenz: Hardware, Softwarelizenzen, Verträge und Nutzerinformationen sind über verschiedene Systeme verstreut. Oft werden noch komplizierte und aufwändige Excel-Tabellen oder undurchsichtige, manuelle Listen verwendet – ein zeitaufwändiger Prozess, der zu Datenlücken, Sicherheitsrisiken und Compliance-Problemen führt.Mit ihrer cloudbasierten 360°-Asset-Management-Lösung bietet die Timly Software AG eine zentrale Plattform, auf der sämtliche IT-Assets – von Laptops und Servern über Softwarelizenzen bis hin zu Zubehör und Verträgen – digital abgebildet und verwaltet werden können. Dadurch behalten IT-Verantwortliche jederzeit den Überblick über den gesamten Lebenszyklus ihrer Geräte und Anwendungen – inklusive Standorte, Zuständigkeiten, Wartungsintervalle und Lizenzlaufzeiten.„Viele IT-Abteilungen verbringen Stunden mit dem Nachverfolgen von Geräten, Updates oder Garantiefristen“, erklärt Fitim Mehmeti, Co-Founder. „Mit Timly automatisieren Unternehmen diese Aufgaben und schaffen eine einheitliche, transparente Datenbasis.“Lösungen, die Timly bietet:- Zentrale Verwaltung: Alle Geräte, Softwarelizenzen und Verträge in einer Plattform.- Automatische Erinnerungen: Für Wartungen, Garantie- und Lizenzabläufe.- Einfache Dokumentation: Alle Änderungen und Verantwortlichkeiten werden revisionssicher gespeichert.- Mobiler Zugriff: Inventardaten jederzeit über App oder Browser verfügbar.Unternehmen profitieren von reduziertem Administrationsaufwand, verbesserter Compliance und höherer IT-Sicherheit – dank klarer Prozesse und transparenter Informationen.Über TimlyDie Timly Software AG mit Hauptsitz in Zürich entwickelt seit 2020 intelligente Softwarelösungen für Asset-Management und Inventarverwaltung . Timly bietet Unternehmen eine einfache Möglichkeit, Geräte, Lizenzen, Fahrzeuge oder Werkzeuge digital zu organisieren – über alle Standorte hinweg. Zahlreiche Kunden aus IT, Industrie und öffentlicher Verwaltung nutzen Timly, um Zeit zu sparen, Compliance zu gewährleisten und Ausfallzeiten zu vermeiden.👉 Mehr Informationen: www.timly.com

