HOLZ 2025 – Fehr Braunwalder & Timly: Digitale Werkzeugverwaltung live erleben

ZüRICH, ZH, SWITZERLAND, October 9, 2025 / EINPresswire.com / -- Vom 14. bis 18. Oktober 2025 dreht sich auf der HOLZ 2025 in Basel alles um Innovationen für das holzverarbeitende Gewerbe. Mit dabei: die Fehr Braunwalder AG – ein führender Anbieter für Werkzeuge, Maschinen und Beschläge – gemeinsam mit ihrem offiziellen Technologiepartner, der Timly Software AG. Gemeinsam demonstrieren sie, wie digitale Werkzeug- und Maschinenverwaltung in der Praxis funktioniert.Viele Betriebe kämpfen noch immer mit Zettelwirtschaft, Excel-Listen oder unklaren Zuständigkeiten. Werkzeuge verschwinden, Wartungen werden vergessen, Maschinen stehen still. Die Folge: Zeit- und Geldverlust. Genau hier setzt Timly an.Die cloudbasierte 360°- Inventarsoftware von Timly ermöglicht es Unternehmen, sämtliches Inventar – von Werkzeugen über Fahrzeuge bis hin zu Betriebsmitteln – digital zu erfassen und zu verwalten.Die Vorteile im Überblick:- Mobile & cloudbasierte Inventarisierung: Jederzeit Zugriff auf alle Bestände – egal ob im Büro, in der Werkstatt oder auf der Baustelle.- Transparente Verwaltung: Verantwortlichkeiten, Standorte und Wartungszyklen werden automatisch dokumentiert.- Effiziente Wartungsplanung: Erinnerungen sorgen dafür, dass keine Prüfung oder Kalibrierung übersehen wird.- Verluste vermeiden: Durch klare Übersicht sinkt die Zahl verschwundener oder beschädigter Werkzeuge deutlich.Besucherinnen und Besucher können die Inventarsoftware in Halle 1.1, Stand C30 live erleben und erfahren, wie Fehr Braunwalder mit Timly die digitale Zukunft des Handwerks gestaltet.Über TimlyDie Timly Software AG mit Sitz in Zürich bietet seit 2020 eine cloudbasierte Plattform für digitale Inventarverwaltung und Asset-Management. Mit Timly lassen sich Werkzeuge, Maschinen, Fahrzeuge, IT-Assets und Betriebsmittel zentral und mobil verwalten. Unzählinge Unternehmen aus Handwerk, Industrie, Gesundheitswesen und öffentlichen Einrichtungen vertrauen bereits auf Timly, um Prozesse zu digitalisieren, Ressourcen effizienter zu nutzen und Transparenz im gesamten Lebenszyklus ihrer Assets zu schaffen.👉 Mehr Informationen: www.timly.com

