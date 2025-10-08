Senate Bill 315 Printer's Number 1226
PENNSYLVANIA, October 8 - after the data based on the first day of June is found by the
Department of Education to be incorrect, the Department of
Education shall revise the calculations accordingly.
* * *
Section 2. This act shall take effect immediately.
AMENDING THE ACT OF MARCH 10, 1949 (P.L.30, NO.14), ENTITLED "AN
ACT RELATING TO THE PUBLIC SCHOOL SYSTEM, INCLUDING CERTAIN
PROVISIONS APPLICABLE AS WELL TO PRIVATE AND PAROCHIAL
SCHOOLS; AMENDING, REVISING, CONSOLIDATING AND CHANGING THE
LAWS RELATING THERETO," IN CERTIFICATION OF TEACHERS,
PROVIDING FOR ASSESSMENT OF BASIC SKILLS; IN PUPILS AND
ATTENDANCE, FURTHER PROVIDING FOR EXCEPTIONAL CHILDREN AND
EDUCATION AND TRAINING; IN SCHOOL SAFETY AND SECURITY,
FURTHER PROVIDING FOR SCHOOL SAFETY AND SECURITY GRANT
PROGRAM AND PROVIDING FOR SCHOOL SAFETY AND MENTAL HEALTH
GRANTS FOR 2025-2026 SCHOOL YEAR; IN DRUG AND ALCOHOL
RECOVERY HIGH SCHOOL PROGRAM, FURTHER PROVIDING FOR SCOPE OF
PROGRAM AND SELECTION OF STUDENTS AND FOR ENROLLMENT OF
STUDENTS; IN CHARTER SCHOOLS, FURTHER PROVIDING FOR FUNDING
FOR CYBER CHARTER SCHOOLS; IN CAREER AND TECHNICAL EDUCATION,
FURTHER PROVIDING FOR CAREER AND TECHNICAL EDUCATION
EQUIPMENT GRANTS; IN COMMUNITY COLLEGES, FURTHER PROVIDING
FOR FINANCIAL PROGRAM AND REIMBURSEMENT OF PAYMENTS; IN STATE
COLLEGES, FURTHER PROVIDING FOR POWERS AND DUTIES OF STATE
BOARD OF HIGHER EDUCATION, FOR DEFINITIONS, FOR PERFORMANCE-
BASED FUNDING COUNCIL AND FOR PUBLIC INSTITUTION OF HIGHER
EDUCATION REPORTING, ESTABLISHING THE STATE-RELATED
UNIVERSITY PERFORMANCE FUND AND PROVIDING FOR PERFORMANCE-
BASED FUNDING FORMULA AND FOR PUBLIC ACCOUNTABILITY; IN
FUNDING FOR PUBLIC LIBRARIES, PROVIDING FOR STATE AID FOR
FISCAL YEAR 2025-2026; IN REIMBURSEMENT BY COMMONWEALTH AND
BETWEEN SCHOOL DISTRICTS, FURTHER PROVIDING FOR STUDENT-
WEIGHTED BASIC EDUCATION FUNDING BEGINNING WITH 2023-2024
SCHOOL YEAR, FOR ASSISTANCE TO SCHOOL DISTRICTS DECLARED TO
BE IN FINANCIAL RECOVERY STATUS OR IDENTIFIED FOR FINANCIAL
WATCH STATUS AND FOR READY-TO-LEARN BLOCK GRANT; AND, IN
CONSTRUCTION AND RENOVATION OF BUILDINGS BY SCHOOL ENTITIES,
FURTHER PROVIDING FOR APPLICABILITY.
THE GENERAL ASSEMBLY OF THE COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA
HEREBY ENACTS AS FOLLOWS:
SECTION 1. THE ACT OF MARCH 10, 1949 (P.L.30, NO.14), KNOWN
AS THE PUBLIC SCHOOL CODE OF 1949, IS AMENDED BY ADDING A
SECTION TO READ:
SECTION 1207.5. ASSESSMENT OF BASIC SKILLS.--AN ASSESSMENT
OF BASIC SKILLS AS DEFINED IN 22 PA. CODE § 49.1 (RELATING TO
DEFINITIONS) SHALL NOT BE PERMITTED FOR ADMISSION INTO A
20250SB0315PN1226 - 2 -
<--
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Legal Disclaimer:
EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.