Senate Bill 315 Printer's Number 1226

PENNSYLVANIA, October 8 - after the data based on the first day of June is found by the

Department of Education to be incorrect, the Department of

Education shall revise the calculations accordingly.

* * *

Section 2. This act shall take effect immediately.

AMENDING THE ACT OF MARCH 10, 1949 (P.L.30, NO.14), ENTITLED "AN

ACT RELATING TO THE PUBLIC SCHOOL SYSTEM, INCLUDING CERTAIN

PROVISIONS APPLICABLE AS WELL TO PRIVATE AND PAROCHIAL

SCHOOLS; AMENDING, REVISING, CONSOLIDATING AND CHANGING THE

LAWS RELATING THERETO," IN CERTIFICATION OF TEACHERS,

PROVIDING FOR ASSESSMENT OF BASIC SKILLS; IN PUPILS AND

ATTENDANCE, FURTHER PROVIDING FOR EXCEPTIONAL CHILDREN AND

EDUCATION AND TRAINING; IN SCHOOL SAFETY AND SECURITY,

FURTHER PROVIDING FOR SCHOOL SAFETY AND SECURITY GRANT

PROGRAM AND PROVIDING FOR SCHOOL SAFETY AND MENTAL HEALTH

GRANTS FOR 2025-2026 SCHOOL YEAR; IN DRUG AND ALCOHOL

RECOVERY HIGH SCHOOL PROGRAM, FURTHER PROVIDING FOR SCOPE OF

PROGRAM AND SELECTION OF STUDENTS AND FOR ENROLLMENT OF

STUDENTS; IN CHARTER SCHOOLS, FURTHER PROVIDING FOR FUNDING

FOR CYBER CHARTER SCHOOLS; IN CAREER AND TECHNICAL EDUCATION,

FURTHER PROVIDING FOR CAREER AND TECHNICAL EDUCATION

EQUIPMENT GRANTS; IN COMMUNITY COLLEGES, FURTHER PROVIDING

FOR FINANCIAL PROGRAM AND REIMBURSEMENT OF PAYMENTS; IN STATE

COLLEGES, FURTHER PROVIDING FOR POWERS AND DUTIES OF STATE

BOARD OF HIGHER EDUCATION, FOR DEFINITIONS, FOR PERFORMANCE-

BASED FUNDING COUNCIL AND FOR PUBLIC INSTITUTION OF HIGHER

EDUCATION REPORTING, ESTABLISHING THE STATE-RELATED

UNIVERSITY PERFORMANCE FUND AND PROVIDING FOR PERFORMANCE-

BASED FUNDING FORMULA AND FOR PUBLIC ACCOUNTABILITY; IN

FUNDING FOR PUBLIC LIBRARIES, PROVIDING FOR STATE AID FOR

FISCAL YEAR 2025-2026; IN REIMBURSEMENT BY COMMONWEALTH AND

BETWEEN SCHOOL DISTRICTS, FURTHER PROVIDING FOR STUDENT-

WEIGHTED BASIC EDUCATION FUNDING BEGINNING WITH 2023-2024

SCHOOL YEAR, FOR ASSISTANCE TO SCHOOL DISTRICTS DECLARED TO

BE IN FINANCIAL RECOVERY STATUS OR IDENTIFIED FOR FINANCIAL

WATCH STATUS AND FOR READY-TO-LEARN BLOCK GRANT; AND, IN

CONSTRUCTION AND RENOVATION OF BUILDINGS BY SCHOOL ENTITIES,

FURTHER PROVIDING FOR APPLICABILITY.

THE GENERAL ASSEMBLY OF THE COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA

HEREBY ENACTS AS FOLLOWS:

SECTION 1. THE ACT OF MARCH 10, 1949 (P.L.30, NO.14), KNOWN

AS THE PUBLIC SCHOOL CODE OF 1949, IS AMENDED BY ADDING A

SECTION TO READ:

SECTION 1207.5. ASSESSMENT OF BASIC SKILLS.--AN ASSESSMENT

OF BASIC SKILLS AS DEFINED IN 22 PA. CODE § 49.1 (RELATING TO

DEFINITIONS) SHALL NOT BE PERMITTED FOR ADMISSION INTO A

20250SB0315PN1226 - 2 -

