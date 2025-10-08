¿Eres tú ? — Redécouvrir le passé du Chili à travers les voix de Lonquimay

Dr Franklin Hugh Tainter

Une exploration évocatrice de la culture, de la mémoire et de l'appartenance dans l'une des communautés les plus reculées et les plus riches d'Amérique du Sud.

Science et narration partagent le même objectif — nous aider à comprendre le monde dans lequel nous vivons et nous inspirer à en prendre soin.” — Dr Franklin Hugh Tainter

BOZEMAN, MT, UNITED STATES, October 8, 2025 /EINPresswire.com/ -- ¿Eres tú?: A History of Lonquimay de Franklin H. Tainter, publié par Go To Publish (ISBN-10 : 978-1950073948), décembre 2019, est un roman d’action et aventure historique profondément ancré dans l’histoire sociale et culturelle du Chili. Ce livre explore l’évolution sociale et historique de la ville de Lonquimay, au cœur des Andes chiliennes, en s’intéressant particulièrement à son identité culturelle, à l’héritage autochtone et aux transformations provoquées par la géographie et les dynamiques politiques. Dr. Tainter offre une narration rigoureuse et émotive, destinée à éclairer comment la mémoire, le lieu, et les peuples s’entrelacent pour façonner une communauté.

¿Eres tú?: A History of Lonquimay plonge le lecteur dans l’histoire riche et complexe de Lonquimay, ville isolée nichée dans les Andes chiliennes. Le récit retrace l’évolution de cette communauté depuis ses racines indigènes jusqu’à son identité moderne, dévoilant les forces culturelles, politiques et sociales qui l’ont transformée au fil des siècles. S’appuyant sur des documents historiques, des témoignages oraux et des études culturelles, l’auteur brosse un portrait vivant des habitants — leurs luttes, leurs traditions et leur résilience face à l’isolement et au changement.

Au cœur du récit, la relation entre les communautés Mapuche et l’arrivée des colons : conflits fonciers, politiques gouvernementales, et modernisation affectant le mode de vie local. Le titre, “¿Eres tú?” (“Est-ce toi ?”), symbolise cette quête d’identité et d’appartenance dans un monde en constante évolution. Avec un mélange de profondeur historique et d’intuition culturelle, le livre invite à réfléchir sur la manière dont la mémoire, la géographie et l’identité se tissent pour forger le visage d’une communauté. Tant hommage qu’enregistrement, l’ouvrage célèbre la diversité culturelle du Chili et l’endurance de ceux dont l’histoire s’est longtemps transmise oralement.

¿Eres tú?: A History of Lonquimay offre une exploration unique de l’identité culturelle, de la mémoire et du rapport entre l’homme et le paysage. Les éléments distinctifs comprennent :

Une immersion dans l’héritage Mapuche et les effets de la colonisation sur l’identité locale.

Un récit territorial, où la géographie des Andes agit comme personnage à part entière.

L’utilisation de sources orales et historiques pour restituer des voix longtemps invisibles.

Le questionnement sur ce qu’est l’appartenance : individu, communauté, culture.

Un mélange réussi entre profondeur académique et écriture accessible, inspirée.

Ce livre rappelle que comprendre le passé ne sert pas seulement à documenter, mais à éclairer notre présent et guider nos choix futurs.

À PROPOS DE L’AUTEUR

Franklin Hugh Tainter, Ph.D., expert en foresterie et pathologie végétale, cumule plus de quarante années d’expérience dans la recherche, l’enseignement et le conseil. Diplômé de l’University of Montana (B.S.F.) et de l’University of Minnesota (M.S., Ph.D.), il a exercé à l’University of Arkansas puis à Clemson University, où il a été professeur titulaire.

Auteur de plus de 150 publications scientifiques, ses travaux portent sur les maladies des forêts, les pathogènes fongiques et la santé des écosystèmes. Ses recherches l’ont mené du nord au sud-amérique, notamment au Chili, où il a trouvé l’inspiration pour ses récits mêlant science et culture.

Au-delà de ses travaux scientifiques, Dr. Tainter s’implique dans l’éducation culturelle, la rédaction de livres pédagogiques pour enfants, des projets créatifs et la diffusion du patrimoine vivant. Sa passion pour le récit et la connaissance engage un public large, du milieu académique à celui des lecteurs curieux du monde.

