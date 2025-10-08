ThinkOn, Hypertec, Aptum, eStruxture lancent le 1er infonuagique souverain compatible IA pour le gouvernement canadien

Un centre de données conçu et exploité localement permet de garder les informations gouvernementales entre les mains des Canadiens

MONTREAL, TORONTO, CANADA, October 8, 2025 / EINPresswire.com / -- ThinkOn Inc., Hypertec Group, Aptum et Centre de données eStruxture ont annoncé aujourd'hui le lancement du premier cloud gouvernemental souverain, de bout en bout et compatible avec l'IA au Canada. Cette solution est spécifiquement conçue pour répondre aux exigences du gouvernement canadien en matière de résidence des données, de souveraineté opérationnelle et de souveraineté numérique.Il s'agit d'une avancée révolutionnaire pour l'infrastructure cloud canadienne, qui permet de disposer d'une capacité numérique sécurisée, évolutive et entièrement souveraine à un moment où l'IA et la protection des données sont des priorités nationales.Pendant des années, les données canadiennes hébergées dans des clouds étrangers, même à l'intérieur des frontières canadiennes, sont restées soumises à des législations rédigées à l'extérieur du Canada. Cette initiative change la donne. En combinant des services exploités au Canada, du matériel assemblé au Canada, des logiciels d'orchestration développés au Canada et une infrastructure d'hébergement détenue et exploitée par des Canadiens, ce partenariat garantit que le gouvernement du Canada et son écosystème de fournisseurs de logiciels peuvent exécuter des charges de travail critiques sous contrôle canadien tout en renforçant la chaîne de valeur numérique nationale.Une solution canadienne intégréeThinkOn, premier partenaire VMware Sovereign Cloud au Canada et seul fournisseur approuvé dans le cadre des accords-cadres sur le cloud de Services partagés Canada, fournit la couche de services souverains. Grâce à une infrastructure protégée, prête pour la norme B, et à une expertise approfondie de VMware, ThinkOn offre une base sécurisée pour les charges de travail gouvernementales qui maintient les données et les opérations sous la juridiction canadienne.Les systèmes Hypertec, conçus et assemblés au Canada, fournissent l'infrastructure matérielle. En tant que seul Fabricant d'équipement d'origine (FEO) NVIDIA dont le siège social est situé au Canada, Hypertec fournit des serveurs équipés de GPU et des plateformes haute densité optimisées pour les charges de travail d'IA et de calcul haute performance (HPC).Aptum, grâce à sa plateforme logicielle d’opérations infonuagiques (CloudOps), étend la pile technologique avec l'orchestration, la gouvernance et les opérations financières infonuagiques (FinOps), le tout soutenu par des services de conseil et de gestion. La mission d'Aptum est d'aider les organisations à prendre leur destin en main dans le cloud en leur donnant la liberté de choisir l'infrastructure adaptée à chaque charge de travail. Cela permet aux gouvernements et à leurs partenaires technologiques de rapatrier leurs charges de travail en toute sécurité, de s'intégrer aux hyperscaleurs selon leurs propres conditions et de fournir des services prêts pour l'IA sous la tutelle du Canada.Centre de données eStruxture apporte à cette initiative une infrastructure sécurisée détenue par des intérêts canadiens. Grâce à son réseau national d'installations d'hébergement neutres vis-à-vis des opérateurs et du cloud, conçues pour les charges de travail critiques, eStruxture garantit que les charges de travail gouvernementales restent sous juridiction canadienne tout en bénéficiant d'une interconnexion résiliente et d'une capacité évolutive.Ensemble, ces capacités créent un cloud gouvernemental souverain, prêt pour l'IA et contrôlé par le Canada, qui répond aux exigences de souveraineté à tous les niveaux (matériel, infrastructure, installations et logiciels), tout en renforçant la position du Canada dans l'économie numérique mondiale.Soutenir la stratégie souveraine du Canada en matière d'IACette initiative soutient directement la stratégie souveraine du gouvernement du Canada en matière d'IA. En assurant la souveraineté à tous les niveaux des opérations, de l'infrastructure, des installations et de la gouvernance, et en conservant une plus grande partie de la chaîne de valeur numérique au Canada, ThinkOn, Hypertec, Aptum et eStruxture fournissent un cloud gouvernemental souverain optimisé pour l'IA, prêt à être acheté et à l'épreuve du temps pour les environnements hybrides et multi-cloud.Citations des dirigeants« Pendant trop longtemps, les données du gouvernement canadien stockées dans des clouds étrangers ont été soumises à des législations rédigées hors de nos frontières. Cette initiative rétablit à la fois la souveraineté des données et la souveraineté opérationnelle, garantissant ainsi que le gouvernement du Canada puisse gérer ses charges de travail les plus critiques sous son propre contrôle. En plaçant la souveraineté au cœur de nos préoccupations, nous augmentons également la valeur conservée dans notre chaîne de valeur numérique nationale », a déclaré Craig McLellan, PDG de ThinkOn.« Le rôle d'Hypertec en tant que seul FEO NVIDIA au Canada signifie que nous pouvons fournir la puissance de calcul nécessaire aux services d'IA de nouvelle génération ici même au Canada. Nos systèmes assemblés localement garantissent la souveraineté opérationnelle au niveau matériel, et notre héritage axé sur la souveraineté permet de conserver davantage de valeur dans la chaîne de valeur numérique du Canada plutôt que de la voir s'écouler à l'étranger », a déclaré Simon Ahdoot, PDG du groupe Hypertec.« Aptum fournit la plateforme logicielle CloudOps ainsi que nos services de conseil et de gestion pour aider les gouvernements et l'écosystème des fournisseurs de logiciels qui les servent à rapatrier les charges de travail des hyperscaleurs vers des clouds souverains et privés. Notre mission est d'aider les organisations à prendre leur destin en main dans le cloud en veillant à ce qu'elles ne soient jamais enfermées dans un système. En combinant orchestration, gouvernance et FinOps, nous offrons aux institutions publiques et à leurs partenaires technologiques la flexibilité nécessaire pour innover tout en garantissant la sécurité, la rentabilité et la compatibilité avec l'IA de leurs services, qui restent sous contrôle canadien », a déclaré Marc Paré, vice-président des produits chez Aptum.« eStruxture est fière de fournir la couche d'infrastructures souveraines pour cette initiative. En tant que plateforme de centres de données détenue et exploitée par des Canadiens, nous veillons à ce que les charges de travail sensibles restent sous juridiction canadienne, grâce à une infrastructure résiliente et une interconnexion évolutive. Cette collaboration souligne notre engagement commun à renforcer la souveraineté numérique du Canada », a déclaré Todd Coleman, président et directeur général d'eStruxture Data Centers.

