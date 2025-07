eStruxture obtient un financement de 1,35 milliard de dollars pour l’expansion de l'infrastructure numérique du Canada

Ce financement novateur, une première au Canada, optimise le bilan en vue de l'expansion

MONTRÉAL, QUÉBEC, CANADA, July 30, 2025 / EINPresswire.com / -- Centres de données eStruxture , la plus grande plateforme de centres de données au Canada, a annoncé un financement transformateur de 1,35 milliard de dollars canadiens afin d'accélérer le développement de centres de données prêts pour l'IA à travers le Canada. Ce financement comprend la première titrisation de centres de données canadiens uniquement composés d'actifs, qui a permis de lever un total de 750 millions de dollars canadiens lors de sa première émission.« Ce financement révolutionnaire marque un tournant pour eStruxture et le secteur canadien des infrastructures numériques, alors que l'accès à des capitaux stratégiques à faible coût devient indispensable pour construire des infrastructures numériques à grande échelle », a déclaré Todd Coleman, fondateur, président et directeur général d'eStruxture. « Aujourd'hui, nous avons franchi une étape clé dans la mise en place d'un écosystème souverain d'IA au Canada, les marchés financiers témoignant d'une forte confiance en eStruxture, en notre clientèle de premier plan et en nos plans de croissance. »Les titres adossés à des actifs (ABS) ont été émis dans le contexte du cadre de financement vert de pointe de l’organisation, introduit au début du mois. Le programme ABS vert d'eStruxture représente un tournant stratégique dans la trajectoire de croissance de l’entreprise. Tirant parti de la forte demande des investisseurs pour une offre d'infrastructure numérique différenciée, eStruxture a mis en place une structure de financement robuste pour financer l'expansion de sa plateforme à travers le Canada.En plus de son premier financement ABS vert, eStruxture a également annoncé sa facilité de crédit renouvelable DevCo, qui lui fournit un financement bancaire pouvant atteindre 600 millions de dollars canadiens. Cette facilité est structurée avec une composante souscrite de 300 millions de dollars canadiens et une option accordéon de 300 millions de dollars canadiens supplémentaires disponibles en cas de besoin.« Ce financement en deux volets transforme complètement notre bilan et optimise notre structure de capital afin de renforcer notre position de premier fournisseur de centres de données à très grande échelle et d'IA au Canada », a déclaré Taylor Hammond, responsable du développement de l'entreprise et des marchés de capitaux.« Cette première ABS notée, adossée à des centres de données exclusivement canadiens, constitue une avancée majeure dans le financement stratégique d'eStruxture, et nous sommes fiers de nous associer à Todd et à son équipe pour créer ce programme », a déclaré Matt Bissonette, directeur général senior de Guggenheim Securities, LLC. « Cette transaction démontre également l'évolution réussie de la titrisation des centres de données, qui permet au secteur de poursuivre le développement mondial d'infrastructures numériques essentielles. »ConseillersGuggenheim Securities a agi en tant que conseiller principal en structuration, la Banque Scotia en tant que co-conseiller en structuration et co-teneur de livre actif, et la Banque Nationale en tant que teneur de livre passif pour les billets titrisés.La facilité de crédit DevCo est souscrite par la Banque Scotia et la Financière Banque Nationale.À propos d'eStruxtureeStruxture est le plus grand fournisseur canadien de centres de données. Son siège social est situé à Montréal et elle possède des sites supplémentaires à Toronto, Calgary et Vancouver. La société répond aux besoins croissants du Canada en matière de données en offrant la flexibilité nécessaire pour s'adapter rapidement à l'évolution de la demande, afin que vous puissiez rester à la pointe dans un paysage numérique en constante évolution.Près de 1 000 clients font confiance à l'infrastructure et au service à la clientèle d'eStruxture, notamment des opérateurs, des fournisseurs de services cloud, des fournisseurs de services d'IA, de GPUaaS, de contenu multimédia, de services financiers et des entreprises. eStruxture offre des services de colocation, de bande passante, de sécurité et de soutien à ses clients partout au Canada dans ses installations neutres sur le plan des opérateurs et du cloud.Pour plus d'informations :Contact

