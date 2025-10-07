Grâce à la Plateforme Sunlight Solutions, VHV Assurance Soutient ses Ambitions de Croissance.

VHV Assurance déploie avec succès la plateforme Sunlight pour accélérer sa croissance et digitaliser ses opérations en moins d’un an.

PARIS, FRANCE, October 7, 2025 / EINPresswire.com / -- VHV Assurance, filiale française de VHV Allgemeine, mutuelle allemande historique spécialisée dans l’assurance construction, a mis en production avec succès une plateforme numérique de nouvelle génération codéveloppée avec Sunlight Solutions, fournisseur mondial de logiciels d’assurance.Changer un progiciel métier n’est jamais « qu’un projet informatique parmi d’autres ». Pour un assureur, cela signifie toucher à la colonne vertébrale même d’un métier qui ne s’arrête jamais : soutenir les courtiers, émettre des polices, gérer les sinistres, clôturer les comptes, passer les audits. Beaucoup hésitent. VHV Assurance l’a fait — et a mené à bien cette transformation en moins d’un an.Pourquoi VHV Assurance a choisi Sunlight SolutionsLe choix de VHV Assurance repose sur une vision claire : équiper une jeune filiale d’une base technologique solide, capable d’accompagner sa croissance tout en garantissant la continuité des opérations.Sunlight Solutions s’est distinguée par une approche alliant automatisation, maîtrise des coûts et simplicité d’usage. Sa plateforme flexible permet une interconnexion fluide entre les systèmes français et allemands, tout en assurant une gestion efficace des volumes de données.Au-delà de la technologie, le partenariat s’est construit sur la rapidité d’exécution et la capacité à s’adapter en permanence aux besoins, sans enfermer le client dans des processus rigides.Le projet a abouti à une refonte complète de l’écosystème informatique de VHV Assurance, de la souscription à la comptabilité. Treize produits ont été déployés en moins d’un an, accompagnés d’une digitalisation intégrale des processus et de la mise en place d’une base de données unifiée offrant une visibilité en temps réel.« Nous disposons désormais d’une base de données consolidée qui permet une meilleure gestion du portefeuille et une vision instantanée de l’activité. L’implémentation de Sunlight a profondément amélioré notre manière de travailler. »— Elisabeth Pinquier, Directrice Générale, VHV AssuranceUn partenariat fondé sur la confiance et l’agilitéLe succès du projet repose autant sur la méthode que sur la technologie.Transparence et confiance ont marqué chaque étape, grâce à une communication constante, des retours rapides et un véritable esprit de “test & learn” favorisant les ajustements en cours de route. Les équipes qui ont suivi le projet depuis ses débuts, ont travaillé main dans la main avec VHV pour accompagner l’adoption de la solution, étape par étape.Cette approche s’est révélée décisive pour relever les défis d’une transformation de cette envergure. Au fil du projet, les équipes ont consolidé leurs pratiques agiles, hiérarchisé les priorités et maintenu un rythme rigoureux malgré la forte charge de travail précédant la mise en production. Les différences de points de vue ont été abordées de façon constructive et résolues rapidement, ce qui a permis au projet de garder toute sa dynamique.« Sunlight Solutions n’est pas qu’une mise à jour technologique : c’est un moteur de croissance stratégique. Elle propulse les opérations cœur de VHV Assurance, s’adapte rapidement au changement et fournit les insights nécessaires pour anticiper la complexité et garder une longueur d’avance. »— Mahdi Chihab, Project & Delivery Manager, Sunlight SolutionsDes résultats mesurables et une approche réplicableL’engagement et la résilience des équipes demeurent forts, et les premiers bénéfices sont déjà visibles. La transparence des données, de la souscription à la comptabilité, offre une meilleure maîtrise des opérations. Les équipes gagnent en autonomie dans la souscription, gestion des sinistres et des écritures comptables, tandis que la connexion entre toutes les fonctions clés améliore sensiblement l’efficacité. De nouvelles évolutions viendront prochainement renforcer cette dynamique et accompagner la croissance de VHV Assurance.Au-delà des bénéfices immédiats, le projet a défini un modèle reproductible pour les futurs déploiements. Il repose sur des équipes stables et expérimentées, un alignement rapide des objectifs, une prise de décision éclairée et une immersion accélérée dans le contexte métier du client. Des points de contact dédiés ont facilité les échanges, tandis que la solution Sunlight poursuit son évolution, avec notamment l’intégration en cours d’un assistant IA.Sécurité et perspectivesLa plateforme répond aux standards de sécurité les plus exigeants du secteur de l’assurance. Elle intègre des contrôles d’accès précis, le chiffrement des données, une traçabilité complète et un plan de reprise d’activité, avec un hébergement exclusivement situé dans l’Union européenne. Elle s’inscrit dans les meilleures pratiques de gouvernance IT et de gestion des risques opérationnels, et anticipe déjà les exigences des nouveaux cadres réglementaires, tels que le DORA.Avec cette première phase désormais en production, VHV Assurance et Sunlight Solutions poursuivent leur collaboration pour enrichir la plateforme et en étendre les fonctionnalités.L’objectif : créer de nouvelles sources de valeur, renforcer la position de VHV Assurance sur le marché de l’assurance construction et poser un nouveau repère d’innovation numérique dans le secteur.À propos de VHV AssuranceVHV Assurance est un assureur de référence sur le marché français de la construction et membre du groupe VHV. Il accompagne les entreprises de construction, artisans, maîtres d’ouvrage et intermédiaires avec une offre complète et un réseau de partenaires spécialisés.À propos de Sunlight SolutionsSunlight Solutions est un éditeur de progiciels dédiés aux systèmes d’assurance. Sa plateforme aide les assureurs, courtiers et MGA à relever les défis de performance, de conformité et de transformation numérique en toute confiance. Présente à l’international et engagée sur les enjeux de sécurité, d’agilité et de résilience opérationnelle, Sunlight Solutions transforme la complexité en opportunité — et la vision en valeur.

