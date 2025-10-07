تبني Atelic مجموعة أدوات للذكاء الاصطناعي الآمن والبسيط والاستراتيجي، مع التركيز على عائد الاستثمار في الأعمال.

Amr Awadallah joins Atelic as Board Advisor Co-Founder of Atelic, Ben Owen Atelic awarded a UAE Cyber Security Award in May 2025

Atelic تطلق ”Atelic Studio“ وهو برنامج يساعد الشركات في منطقة الشرق الأوسط على فهم واستخدام إطار عمل مبسط للذكاء الاصطناعي كمنصة للصناعة والصحة والطاقة

عندما اتصل بي فريق Atelic، أدركت قوتهم الفريدة ومكانتهم المتميزة” — Amr Awadallah

DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, October 7, 2025 / EINPresswire.com / -- مع اقتراب موعد معرض جيتكس 2025، يسر Atelic أن تعلن عن إطلاق ”Atelic Studio“. وهي منصة ذكاء اصطناعي مخصصة للقطاعات الصناعية الرئيسية في دولة الإمارات العربيةالمتحدة و وتشمل الطاقة والصحة والتصنيع. شكلت هذه القطاعات الثلاثة وحدها أكثر من نصف اقتصاد الإمارات العربية المتحدة في عام 2024 (المصدر) وهي عملاء ومستهلكون مهمون على مستوى المؤسسات.قال بن أوين (الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك) إنه يعتقد أن العالم سيتغير بمجرد استخدام الذكاء الاصطناعي الموثوق به على نطاق أوسع على مستوى المؤسسات. وتابع قائلاً: "نحن نعلم أن كل عميل من عملاء المؤسسات ينتهج نهجًا مختلفًا في أعماله، ولكن وجود مجموعة من الخبراء في قطاعات محددة، والذين هم أيضًا خبراء في الذكاء الاصطناعي، يعني أننا يمكننا بالفعل بناء حلول ذات تأثير وضمان أن تكون هذه الحلول مخصصة لتلبية احتياجات كل عميل. هذا التفاؤل هو الذي دفع الشركة الناشئة التي تأسست منذ 6 أشهر إلى استقطاب عمرو عوض الله للانضمام إلى مجلس إدارتها كمستشار استراتيجي.الدكتور عمرو عوض الله ليس غريبًا على دول مجلس التعاون الخليجي أو المشهد التكنولوجي العالمي، وقد أسس العديد من الشركات الناشئة التي حققت نجاحًا كبيرًا، تم بيع إحداها بمبلغ 5.3 مليار دولار أمريكي. وهو أحد مؤسسي Cloudera، ونائب رئيس سابق في Google Cloud، والآن مؤسس ومدير تنفيذي لشركة Vectara.ويتمتع بخبرة عقود طويلة في بناء منصات تحويلية.وفي حديثه من منزله في كاليفورنيا، قال الدكتور عوض الله: ”عندما اتصل بي فريق Atelic، أدركت قوتهم الفريدة ومكانتهم المتميزة. فهم يقدمون خبرة عميقة في هذا المجال مع حلول الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسات إلى السوق. هذه القدرة مفقودة بشدة في مجال الذكاء الاصطناعي اليوم، وأنا متحمس لمساعدتهم في التوجيه وأتطلع إلى رؤية التأثير الهام الذي سيقدمونه للعملاء“.قال ديفيد تشالكين، الرئيس التنفيذي للتسويق:"تتضمّن مجموعة الوكلاء في Atelic Studio مصطلح View (عرض)، بوصفه تجسيدًا لما نسعى إلى تحقيقه مع ترسّخ الشراكة بين البشر والوكلاء.". وتابع: ”إن الحصول على عرض إشرافي للبيانات ومسارات العمل والوكلاء الآخرين والمشكلات والتحليلات، كل ذلك مع استخدام NLP، هو ما طلبه عملاؤنا، وقد حققناه“.يُطلق على البرنامج اسم ”PlainVIEW“ وهو مخصص لقطاع الطاقة ويضمن تنسيق عوامل الحفر وبحيرات البيانات من أجل صيانة متقدمة. أما برنامج ”MedVIEW“ فهو مخصص للأطباء للوصول بسرعة وسلاسة إلى بيانات ملفات المرضى ومراجعتها والتنسيق مع الإداريين للحجوزات والمتابعات. أما ”CityVIEW“ فهو مخصص للمباني المدارة ومراكز التسوق لضمان تبسيط بيانات أجهزة الاستشعار والتشخيص وتوقع الصيانة. ويسعد الفريق بعرض أدواته في معرض GITEX دبي، الذي سيقام في الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر، وسيكون موجودًا في جناح الحكومة مع ReachDigital في القاعة 18، الجناح 30.

