Doyield décrypte les enjeux stratégiques du revenue management hôtelier dans un nouveau podcast vidéo

Ces hôteliers vendent plus cher... et remplissent mieux

Deux spécialistes du revenue management partagent leur expertise pour aider les hôteliers à piloter leur performance et maximiser leur rentabilité.

Le revenue management est une discipline quotidienne et stratégique. Avec ce podcast, notre ambition est de rendre accessibles les bonnes pratiques qui font vraiment la différence sur les résultats.” — Raphaël Batko, cofondateur de Doyield

PARIS, FRANCE, October 7, 2025 / EINPresswire.com / -- Doyield, expert des solutions de revenue management pour l’hôtellerie, annonce le lancement d’un tout nouveau podcast dédié aux stratégies avancées du revenue management . Il s’agit d’une rencontre entre deux experts : Raphaël Batko, cofondateur de Doyield, et Tony Loeb, cofondateur du média 10 minutes pour un hôtelier qui totalise plus de 4 millions de vues annuelles et s’impose comme l’un des médias hôteliers les plus lus en Europe. Suite au succès du précédent podcast, Doyield a invité à nouveau Tony Loeb, cette fois-ci pour déconstruire les idées reçues sur le revenue management et présenter ses évolutions récentes.À travers ce podcast, Doyield souhaite dépasser la vision réductrice du revenue management, souvent limité à un simple ajustement tarifaire. Les deux intervenants abordent des thématiques telles que l’anticipation de la demande, la segmentation poussée de la clientèle, la maîtrise de l’architecture tarifaire et la gestion dynamique des canaux de distribution. Ils reviennent sur les erreurs fréquentes qui freinent la rentabilité des établissements, comme la sous-valorisation de certaines catégories de chambres ou le manque d’harmonisation tarifaire entre les canaux.« Le revenue management est une discipline quotidienne et stratégique qui demande anticipation, finesse et expertise. Avec ce podcast, notre ambition est de rendre accessibles les bonnes pratiques qui font vraiment la différence sur les résultats », explique Raphaël Batko, cofondateur de Doyield.Le podcast met l’accent sur la nécessité d’élaborer des budgets et des forecasts de façon plus granulaire en s’appuyant sur l’analyse de plusieurs années d’historique. Les auditeurs bénéficient de conseils concrets pour adapter leur stratégie en temps réel, face aux évolutions du marché, des événements ou des comportements de réservation, et mieux piloter les différents segments de leur clientèle.« Je trouve qu’il est important de pouvoir échanger avec des experts du revenue management, c’est une opportunité enrichissante pour mieux cerner les transformations de fond et intégrer rapidement les nouvelles pratiques qui font évoluer notre secteur », témoigne Tony Loeb, cofondateur de 10 minutes pour un hôtelier.Avec ce rendez-vous vidéo, Doyield entend rappeler l’importance d’une approche globale et transversale du revenue management, où la formation des équipes, l’intégration des outils adaptés et la maximisation des ventes directes sont au cœur des priorités. Disponible dès aujourd'hui sur le site de Doyield ou sur YouTube À propos de DoyieldDoyield est une société spécialisée dans l’optimisation des revenus et du marketing hôtelier, avec une expertise particulière sur le marché parisien et les grandes villes de France. Nous offrons des solutions sur mesure pour aider les hôtels à maximiser leur chiffre d’affaires à travers une gestion proactive et des stratégies de prix adaptées.À propos de 10 minutes pour un hôtelierAvec près de 400 000 lecteurs mensuels, 10 minutes pour un hôtelier est aujourd’hui un média de référence de l’hôtellerie européenne. Fondé en 2023, 10 minutes pour un hôtelier décortique deux fois par semaine, en 10 minutes, l’essentiel de l’actualité du secteur. Notre mission : offrir à chaque hôtelier une vision claire, pratique et régionale, pour rester informé et agile dans un secteur en évolution constante. Pas de théorie, pas de jargon, uniquement l’information utile, analysée par les meilleurs experts et pensée pour être directement exploitable au quotidien. 10 minutes pour un hôtelier a été conçu pour vous aider à prendre les bonnes décisions, chaque semaine. https://www.10minutes.news/

Un expert partage 10 astuces pour booster votre RevPAR (sans casser vos prix)

