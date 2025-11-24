10 minutes pour un hôtelier reçoit Misterbooking pour un épisode dédié au multi-hôtel

Le média donne la parole à un acteur majeur de la tech hôtelière française spécialisé groupes

Cette vidéo est un point d’étape dans une conviction que nous portons depuis deux décennies : un vrai PMS multi-hôtel se pense pour les groupes dès sa conception. Il ne s’improvise pas.” — David Glineur, CEO de Misterbooking

PARIS, FRANCE, November 24, 2025 / EINPresswire.com / -- Le média 10 minutes pour un hôtelier a eu le plaisir d’accueillir David Glineur, CEO de Misterbooking , à l’occasion d’un épisode inédit intitulé « Le multi-hôtel maîtrisé » . Ce podcast vidéo met en lumière la vision d’un acteur clé de la tech hôtelière française, leader dans les solutions PMS, et dont la spécialisation historique dans les groupes hôteliers mérite aujourd’hui d’être pleinement valorisée.Dans cette interview, David Glineur revient sur les exigences du pilotage multi-établissement : coordination, centralisation des données, vision unifiée des opérations et scalabilité. L’épisode met en perspective une approche technologique et stratégique construite dès l’origine pour les chaînes hôtelières. C’est cette approche, inscrite dans son ADN, qui a fait de Misterbooking un leader de la tech hôtelière sur la scène mondiale.« Cette vidéo est un point d’étape dans une conviction que nous portons depuis deux décennies : un vrai PMS multi-hôtel se pense pour les groupes dès sa conception. Il ne s’improvise pas. Il doit accompagner la stratégie d’un groupe, pas la freiner », déclare David Glineur, CEO de Misterbooking.Avec plus de 20 ans d’expérience, Misterbooking s’est imposé comme une référence pour les groupes en quête d’une solution cloud robuste et centralisée. Sa technologie multi-hotel native permet une gouvernance homogène, une gestion simplifiée des droits et des tarifs, et une lecture consolidée des performances. À ce jour, plus de 42 groupes hôteliers ont choisi la solution.« Il me semble essentiel de donner la parole à des acteurs comme Misterbooking qui proposent une vision orientée vers les besoins réels du terrain. Valoriser ces initiatives, c’est encourager l’innovation utile et créer des opportunités pour toute l’hôtellerie », ajoute Tony Loeb, cofondateur de 10minhotel.com.Cet épisode s’inscrit dans un contexte fort pour Misterbooking, quelques mois après son acquisition par le groupe Septeo. Il offre aux décideurs tels que les CEO, COO, DSI et directeurs d’exploitation un éclairage clair sur ce que doit être, selon Misterbooking, un PMS pensé pour accélérer la croissance des groupes hôteliers.À propos de MisterbookingFondé en 2003, Misterbooking s'est imposé comme la solution PMS la plus plébiscitée par les hôtels en France. Fort d'un logiciel entièrement conçu et maintenu sur le territoire national, Misterbooking offre une plateforme complète et intégrée, facile à prendre en main. Avec de nombreux modules complémentaires disponibles (channel manager, moteur de réservation, automatisation des paiements, amélioration de l’expérience client, export comptable…), l’outil s’adapte véritablement à votre établissement. L'entreprise se distingue également par son support de proximité 100 % basé en France et reconnu pour sa réactivité exceptionnelle et son expertise pointue du marché hôtelier français. https://pms.misterbooking.net/ À propos de 10 minutes pour un hôtelierAvec près de 400 000 lecteurs mensuels, 10 minutes pour un hôtelier est aujourd’hui un média de référence de l’hôtellerie européenne. Fondé en 2023, 10 minutes pour un hôtelier décortique deux fois par semaine, en 10 minutes, l’essentiel de l’actualité du secteur. Notre mission : offrir à chaque hôtelier une vision claire, pratique et régionale, pour rester informé et agile dans un secteur en évolution constante. Pas de théorie, pas de jargon, uniquement l’information utile, analysée par les meilleurs experts et pensée pour être directement exploitable au quotidien. 10 minutes pour un hôtelier a été conçu pour vous aider à prendre les bonnes décisions, chaque semaine. https://www.10minutes.news/

Le multi-hôtel maîtrisé

