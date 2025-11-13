Doyield lance un 3e podcast pour repenser l’articulation RM, marketing et opérations dans l’hôtellerie indépendante

Parcours client, performance commerciale et ventes directes : trois experts partagent méthodes et retours d’expérience.

Nos partenaires hôteliers le confirment : la synergie entre les équipes est aujourd’hui un levier incontournable pour la croissance.” — Raphaël Batko, cofondateur de Doyield

PARIS, FRANCE, November 13, 2025 / EINPresswire.com / -- Doyield, spécialiste de la commercialisation hôtelière, annonce la sortie d’un nouveau podcast réunissant trois experts du secteur : Chedi Chaari et Raphaël Batko, cofondateurs de Doyield, et Tony Loeb, cofondateur de 10 minutes pour un hôtelier , un média incontournable de l’hôtellerie européenne, cumulant plus de 4 millions de vues annuelles. Doyield a souhaité inviter à nouveau Tony Loeb pour une mise à jour de l’évolution du parcours client, totalement transformé par l’essor de l’IA.Ce podcast part du constat que le cloisonnement entre les fonctions RM, marketing et opération n’est plus tenable dans un environnement concurrentiel et digitalisé. Les intervenants expliquent, étape par étape, comment la collaboration de ces équipes permet de maximiser la conversion, l’upselling, la satisfaction client et la fidélisation, tout en s’adaptant en temps réel aux attentes du marché.« Croiser nos expertises nous a permis de construire des approches qui apportent des résultats tangibles pour les hôteliers indépendants », commente Chedi Chaari, cofondateur de Doyield. « Les résultats déjà obtenus démontrent que la coordination des équipes revenue, marketing et opération impacte directement l’expérience client et la performance globale de l’établissement. »Au-delà de la théorie, les invités partagent des études de cas, des ajustements d’offres en temps réel, des exemples de campagnes marketing et des retours concrets sur la gestion des canaux de distribution. L’accent est mis sur des méthodes applicables immédiatement par les hôteliers, quelles que soient la taille ou la typologie de leur établissement.« Nous souhaitions offrir à la profession plus qu’un simple échange d’idées, mais de réels outils et des méthodes concrètes, testées et approuvées sur le terrain », ajoute Raphaël Batko, cofondateur de Doyield. « Nos partenaires hôteliers le confirment : la synergie entre les équipes est aujourd’hui un levier incontournable pour la croissance. »« J’attache beaucoup d’importance aux échanges avec les experts du secteur, pour mieux comprendre et interpréter leurs observations du marché. Ce dialogue est essentiel pour anticiper les prochaines tendances et aider les hôteliers à s’adapter », explique Tony Loeb, cofondateur de 10 minutes pour un hôtelier.Le podcast offre également un aperçu exclusif du prochain outil digital développé en interne par Doyield, pensé pour intégrer le meilleur des expertises revenue management et marketing. Cette solution, actuellement en phase de finalisation, a pour ambition d’accompagner les hôteliers indépendants vers plus de performance et d’autonomie.À propos de DoyieldDoyield est une société spécialisée dans l’optimisation des revenus et du marketing hôtelier, avec une expertise particulière sur le marché parisien et les grandes villes de France. Nous offrons des solutions sur mesure pour aider les hôtels à maximiser leur chiffre d’affaires à travers une gestion proactive et des stratégies de prix adaptées. https://www.doyield.com/ À propos de 10 minutes pour un hôtelierAvec près de 400 000 lecteurs mensuels, 10 minutes pour un hôtelier est aujourd’hui un média de référence de l’hôtellerie européenne. Fondé en 2023, 10 minutes pour un hôtelier décortique deux fois par semaine, en 10 minutes, l’essentiel de l’actualité du secteur. Notre mission : offrir à chaque hôtelier une vision claire, pratique et régionale, pour rester informé et agile dans un secteur en évolution constante. Pas de théorie, pas de jargon, uniquement l’information utile, analysée par les meilleurs experts et pensée pour être directement exploitable au quotidien. 10 minutes pour un hôtelier a été conçu pour vous aider à prendre les bonnes décisions, chaque semaine. https://www.10minutes.news/

Le parcours client remodernisé

