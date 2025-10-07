قادة صناعة حفلات الزفاف حول العالم يجتمعون لثلاثة أيام من الابتكار والإلهام والتعاون
وقد شكّل المؤتمر الصحفي انطلاقة أكبر منصة أعمال متخصصة في حفلات الزفاف الوجهات على مستوى (B2B) العالم، مرحبًا بما يقارب 500 من قادة الصناعة من أكثر من 70 دولة في مدينة العقبة الساحرة على البحر الأحمر.
ينظم المؤتمر من قبل شركة QnA International بالشراكة مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة (ASEZA) وهيئة تنشيط السياحة الأردنية (JTB)، ليحوّل العقبة إلى مركز للإبداع والتعاون والإلهام في صناعة حفلات الزفاف الفاخرة.
وقد رحّب معالي المهندس شادي رمزي عبد السلام المجالي، رئيس مجلس المفوضين في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بالوفود قائلًا:
نحن فخورون باستضافة أبرز مخططي حفلات الزفاف الوجهات في العالم هنا في العقبة، المدينة التي تلتقي فيها مياه البحر الأحمر الفيروزية مع جمال وادي رم الصحراوي الخالد. هذا المؤتمر ليس مجرد تجمع للقطاع، بل هو احتفال بالإبداع والفخامة وفن تحويل الأحلام إلى حقيقة. فالعقبة بما تتميز به من مناظر طبيعية فريدة، وثقافة غنية، وضيافة عالمية المستوى، تشكّل اللوحة المثالية لصناعة تجارب لا تُنسى ورسم مستقبل حفلات الزفاف الوجهات.
كما سلّط ممثلو هيئة تنشيط السياحة الأردنية الضوء على تنوع الأردن كوجهة سياحية، مشيرين إلى المزج الفريد بين أناقة البحر، وعراقة التاريخ، وجاذبية الصحراء.
من جانبه قال الدكتور عبد الرزاق عربيات، المدير العام لهيئة تنشيط السياحة، إن استضافة المؤتمر السنوي الحادي عشر لمخططي حفلات الزفاف الوجهات في العقبة تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز مكانة الأردن على الخريطة السياحية العالمية، مشيرًا إلى أن المملكة تمتلك مقومات فريدة تجعلها وجهة مثالية لإقامة حفلات الزفاف الفاخرة.
وتابع الدكتور عربيات بقوله إن هيئة تنشيط السياحة ملتزمة بدعم صناعة حفلات الزفاف باعتبارها قطاعًا واعدًا يسهم في تعزيز الاقتصاد السياحي، ويعكس صورة الأردن كوجهة سياحية متكاملة. مع وجود نحو 15 موقعًا تاريخيًا استثنائيًا يمكن أن تكون أماكن ساحرة لإقامة الفعاليات، بدءًا من الآثار القديمة وصولًا إلى المواقع الساحلية الخلابة، مما يوفر للأردن منصة مثالية للاحتفاء بقصص يخلدها التاريخ.
وأشار عربيات إلى أن استضافة مؤتمر مخططي حفلات الزفاف الوجهات في العقبة يعزز مكانة الأردن على الخريطة العالمية لهذا القطاع، ويؤكد التزامنا بجعل الأردن وجهة رائدة للاحتفالات الفاخرة.
وعلى مدار الأيام الثلاثة المقبلة، ستستضيف العقبة جلسات فكرية ملهمة، وفرص تواصل مميزة، وتجارب مصممة بعناية لإلهام الإبداع وتعزيز الشراكات المثمرة. وسيستكشف المشاركون أروع مواقع المدينة، ويتذوقون ثراء مطبخها المحلي والعالمي، ويعيشون عن قرب حيوية الثقافة الأردنية التي تجعل المملكة وجهة لا مثيل لها لحفلات الزفاف الفاخرة.
ويصادف عام 2025 انعقاد النسخة الحادية عشرة من مؤتمر DWP، ومعها يعد الفريق المنظم بتجربة ستظل عالقة في الذاكرة لسنوات مقبلة. فعلى مدار عشر سنوات وعشر وجهات، آلاف الاجتماعات، وأفكار لا حصر لها، وذكريات وابتسامات لا تُعد ولا تُحصى، يدعو المؤتمر المشاركين اليوم لافتتاح عقد جديد من حفلات الزفاف الوجهات – هنا في الأردن، أرض التراث العريق والمناظر الطبيعية الخلابة. فمن سواحل العقبة المتألقة على البحر الأحمر إلى المشاهد الصحراوية الآسرة في وادي رم، وصولًا إلى مدينة البتراء الأثرية الشهيرة عالميًا، سيخوض الحضور تجربة متكاملة تجسّد روح الفخامة والإبداع والاحتفال الاستثنائي.
وقد حافظ المؤتمر على مدار سنواته على ريادته في وضع المعايير لصناعة حفلات الزفاف الوجهات، حيث حاز على تقييم "ممتاز" من 98% من الحضور في الدورات السابقة، ما يعكس جودة الحدث وأثره الاستثنائي. ومع أكثر من 30 ساعة مخصصة للتواصل التجاري وقرابة 5000 اجتماع خلال ثلاثة أيام، أصبح المؤتمر منصة عالمية يلتقي فيها الإبداع والتعاون والتجارة لتشكيل مستقبل هذا القطاع.
ومن جانبه، علّق السيد سيد إن. سي، مدير شركة QnA International، قائلًا:
لطالما كان مؤتمر DWP منصة يلتقي فيها الإبداع بالتجارة. وإن خلفية العقبة المذهلة وثقافة الأردن الغنية تقدّم الإطار الأمثل لحوارات هادفة، ورؤى عميقة، وشراكات ستسهم في رسم مستقبل حفلات الزفاف الوجهات.
ويعد المؤتمر السنوي الحادي عشر لمخططي حفلات الزفاف الوجهات بأن يضع معيارًا جديدًا للصناعة، جامعًا بين الخبرات العالمية والأصالة المحلية، ليترك أثرًا خالدًا في نفوس جميع المشاركين.
حول DWP:
احتفالًا بأكثر من عقد من التميز والشغف والوحدة، تطور مؤتمر DWP ليصبح أكبر منصة عالمية للتواصل بين الشركات (B2B) وأرقى تجمع لمنظمي حفلات الزفاف الفاخرة، ومصممي الفعاليات، وهيئات السياحة، وشركات إدارة الوجهات، ومنسقي الاحتفالات. بدافع من شغف مشترك بتحويل الأحلام إلى حقيقة، تجمع هذه التجربة المخصصة للمدعوين فقط، والمخصصة لنخبة أعضاء عالم حفلات الزفاف والاحتفالات الفاخرة، أكثر من 500 خبير فاخر مختار بعناية ومورد عالمي من أكثر من 70 دولة. يوفر منصة لا مثيل لها لتبادل الأفكار، وإلهام الابتكار، ورسم ملامح مستقبل حفلات الزفاف والاحتفالات المهمة - كل ذلك في جو من التعاون والإبداع والنمو.
حول شركة QnA International:
هي شركة عالمية رائدة في تنظيم فعاليات الأعمال بين الشركات (B2B) لأكثر من عقد من الزمان. بفضل محفظة متنامية من المؤتمرات والقمم والتدريب، تتراوح من تمويل التجارة إلى السفر والسياحة، التكنولوجيا، تمويل سلسلة التوريد، حفلات الزفاف في وجهات عالمية، والموارد البشرية، تُلبي QnA International احتياجات مجموعة واسعة من القطاعات، بما يتماشى مع المتطلبات الحالية والمستقبلية للاقتصاد العالمي. يقع مقر الشركة الرئيسي في دبي، الإمارات العربية المتحدة، وتُنظم فعاليات الأعمال بين الشركات حول العالم، وتتمتع بخبرة واسعة في تنظيم فعاليات عالمية المستوى في وجهات مثل الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، قطر، المكسيك، الهند، اليونان، تايلاند، جورجيا، وإندونيسيا.
