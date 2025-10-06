Andrea Marcellan - CEO Salice / Franco Villa - CEO and co-founder Villes

VILLES 2000, PRODUCTEUR ITALIEN DE SYSTÈMES COULISSANTS MULTIFONCTIONNELS DE HAUTE QUALITÉ, REJOINT LE GROUPE SALICE

MILAN, ITALY, October 6, 2025 /EINPresswire.com/ -- Novedrate, le 6 octobre 2025 – Salice, leader mondial dans la production de charnières et d’accessoires pour meubles, a finalisé l’acquisition de Villes 2000 S.r.l. (“Villes”), un producteur italien de systèmes coulissants en aluminium destinés aux applications pour meubles, portes intérieures et cabines de douche.

Avec cette acquisition, Salice confirme sa stratégie de consolidation et son ambition de devenir le principal fournisseur mondial de ferrures et accessoires haut de gamme pour l’industrie du meuble, misant à la fois sur une croissance organique guidée par l’innovation et sur des acquisitions ciblées.

L’intégration de Villes élargira la gamme de systèmes coulissants Salice, complétant l’offre actuelle de la marque Bortoluzzi avec des solutions brevetées, hautement personnalisables et faciles à utiliser.

Cette opération ouvre de nouvelles opportunités de synergies dans l’évolution des produits, améliorant ainsi le service et la valeur offerts aux clients dans le monde entier.

« Après l’acquisition d’Atim l’année dernière, l’arrivée de Villes confirme notre ambition de devenir le leader mondial dans les ferrures et accessoires pour l’industrie du meuble. Cette acquisition enrichit notre gamme de systèmes coulissants, une solution de plus en plus adoptée par nos clients et appréciée des consommateurs. Nous sommes impatients de collaborer avec Franco Villa et son équipe exceptionnelle. »

Andrea Marcellan, CEO du Groupe Salice

« Nous sommes ravis de rejoindre officiellement le Groupe Salice. Cette intégration ouvre de nouvelles opportunités et renforce notre mission commune, nous projetant vers un avenir de collaboration et de succès partagé. Notre engagement envers nos clients et partenaires demeure inchangé et je continuerai à assurer mon rôle de direction afin de garantir la continuité des relations existantes. Mon équipe et moi sommes enthousiastes à l’idée d’ouvrir ce nouveau chapitre pour Villes. »

Franco Villa, CEO et cofondateur de Villes



À propos de Salice

Majoritairement détenue par Cobepa depuis juin 2022, Salice est reconnue mondialement comme un leader dans la production de ferrures et accessoires haut de gamme pour le mobilier. Avec un engagement constant envers l’innovation et l’excellence, Salice propose une gamme complète de produits incluant charnières, systèmes d’élévation, coulisses, tiroirs et systèmes coulissants. L’entreprise offre des solutions avancées et fiables capables de répondre aux besoins évolutifs de l’industrie du meuble. Grâce à une activité continue de recherche et développement, Salice occupe une position de premier plan en matière de technologie et de design, garantissant une valeur et une satisfaction exceptionnelles à ses clients dans le monde entier.

Pour plus d’informations : www.salice.com.

À propos de Villes

Villes est une entreprise italienne réputée pour ses solutions coulissantes innovantes et de haute qualité, destinées principalement aux meubles, portes intérieures et cabines de douche. Depuis que Carlo et Franco Villa ont repris la société en 1985 de leur père, Villes a investi de manière significative dans le développement de systèmes coulissants uniques, faciles à assembler et brevetés, permettant une personnalisation élevée en termes de dimensions et de capacité, au bénéfice des clients et installateurs.

Pour plus d’informations : www.villes2000.com.

À propos de Cobepa

Cobepa est une société d’investissement indépendante de capital privé, basée à New York et Bruxelles. Elle gère un portefeuille diversifié d’investissements en private equity pour une valeur totale d’environ 5,1 milliards d’euros de capital. Cobepa investit dans des entreprises leaders disposant de modèles économiques solides, de positions de marché durables et de directions de haut niveau.

Pour plus d’informations : www.cobepa.com.



Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.