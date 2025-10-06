VILLES 2000, PRODUCTOR ITALIANO DE SISTEMAS CORREDIZOS MULTIFUNCIONALES DE ALTA CALIDAD, SE UNE AL GRUPO SALICE
MILAN, ITALY, October 6, 2025 /EINPresswire.com/ -- Novedrate, 6 de octubre de 2025 – Salice, líder global en la producción de bisagras y accesorios para muebles, ha adquirido con éxito Villes 2000 S.r.l. (“Villes”), productor italiano de sistemas corredizos de aluminio destinados a aplicaciones en muebles, puertas interiores y mamparas de ducha.
Con esta adquisición, Salice confirma su estrategia de consolidación y su ambición de convertirse en el principal proveedor mundial de herrajes y accesorios premium para la industria del mueble, apostando por un crecimiento orgánico impulsado por la innovación y por adquisiciones selectivas.
La integración de Villes ampliará la gama de sistemas corredizos de Salice, complementando la oferta actual de la marca Bortoluzzi con soluciones patentadas, altamente personalizables y fáciles de usar.
Esta operación abre nuevas oportunidades de sinergias en la evolución de los productos, mejorando el servicio y el valor ofrecido a clientes de todo el mundo.
« Tras la adquisición de Atim el año pasado, la incorporación de Villes confirma nuestra ambición de convertirnos en el líder global en herrajes y accesorios para la industria del mueble. Esta adquisición amplía la gama de sistemas corredizos de nuestro Grupo, una solución cada vez más adoptada por nuestros clientes y apreciada por los consumidores. No vemos la hora de colaborar con Franco Villa y su extraordinario equipo. »
Andrea Marcellan, CEO del Grupo Salice
« Nos complace unirnos oficialmente al Grupo Salice. Esta integración abre nuevas oportunidades y refuerza nuestra misión compartida, proyectándonos hacia un futuro de colaboración y éxito común. Nuestro compromiso con clientes y socios permanece intacto y seguiré desempeñando mi papel de liderazgo para garantizar la continuidad de las relaciones existentes. Mi equipo y yo miramos con entusiasmo este nuevo capítulo en la trayectoria de Villes. »
Franco Villa, CEO y cofundador de Villes
Sobre Salice
Mayormente propiedad de Cobepa desde junio de 2022, Salice es reconocida a nivel mundial como líder en la producción de herrajes y accesorios de alta gama para muebles. Con un compromiso constante hacia la innovación y la excelencia, Salice ofrece una gama completa de productos que incluye bisagras, sistemas de elevación, guías, cajones y sistemas corredizos. La empresa propone soluciones avanzadas y fiables capaces de satisfacer las necesidades en constante evolución de la industria del mueble. Gracias a una continua actividad de investigación y desarrollo, Salice mantiene una posición de liderazgo en términos de tecnología y diseño, garantizando un valor y una satisfacción excepcionales para sus clientes en todo el mundo.
Más información: www.salice.com.
Sobre Villes
Villes es una empresa italiana reconocida por sus soluciones corredizas innovadoras y de alta calidad, destinadas principalmente a muebles, puertas interiores y mamparas de ducha. Desde que Carlo y Franco Villa adquirieron la empresa en 1985 de su padre, Villes ha invertido significativamente en el desarrollo de sistemas corredizos únicos, fáciles de montar y patentados, que permiten una alta personalización en términos de dimensiones y capacidad de carga, en beneficio de clientes e instaladores.
Más información: www.villes2000.com.
Sobre Cobepa
Cobepa es una sociedad de inversión independiente de capital privado con oficinas en Nueva York y Bruselas. Gestiona una cartera diversificada de inversiones en private equity con un valor total de aproximadamente 5,1 mil millones de euros en capital. Cobepa invierte en empresas líderes con modelos de negocio sólidos, posiciones de mercado sostenibles y equipos directivos de primer nivel.
Más información: www.cobepa.com.
