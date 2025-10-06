Andrea Marcellan - CEO Salice / Franco Villa - CEO and co-founder Villes

VILLES2000,PRODUTTORE ITALIANO DI SISTEMI SCORREVOLI MULTIFUNZIONALI DI ALTA QUALITÀ,ENTRA A FAR PARTE DEL GRUPPO SALICE

MILAN, ITALY, October 6, 2025 /EINPresswire.com/ -- Novedrate, 6 ottobre 2025 – Salice, leader globale nella produzione di cerniere e accessori per mobili, ha acquisito con successo Villes 2000 S.r.l. (“Villes”), produttore italiano di sistemi scorrevoli in alluminio destinati ad applicazioni per mobili, porte interne e box doccia.

Con questa acquisizione, Salice conferma la propria strategia di consolidamento e la propria ambizione di diventare il principale fornitore mondiale di ferramenta e accessori premium per l’industria del mobile, puntando su una crescita organica guidata dall’innovazione e su acquisizioni mirate.

L’acquisizione e l’integrazione di Villes amplieranno la gamma Salice di sistemi scorrevoli, completando l’attuale offerta del marchio Bortoluzzi con soluzioni brevettate, altamente personalizzabili e facili da utilizzare.

L’acquisizione apre nuove opportunità di sinergie nell’evoluzione dei prodotti, che miglioreranno il servizio e il valore offerto ai clienti in tutto il mondo.

“Dopo l’acquisizione di Atim lo scorso anno, l’ingresso di Villes conferma la nostra ambizione di diventare il leader globale nella ferramenta e negli accessori per l’industria del mobile. Questa acquisizione amplia la gamma di sistemi scorrevoli del nostro Gruppo, una soluzione sempre più adottata dai nostri clienti e apprezzata dai consumatori. Non vediamo l’ora di collaborare con Franco Villa e con il suo straordinario team”.

Andrea Marcellan, CEO del Gruppo Salice

“Siamo lieti di entrare ufficialmente a far parte del Gruppo Salice. Questa integrazione apre nuove opportunità e rafforza la nostra missione condivisa, proiettandoci verso un futuro di collaborazione e successo comune. La nostra dedizione e il nostro impegno verso clienti e partner restano immutati e continuerò a mantenere il mio ruolo di leadership per garantire continuità nei rapporti esistenti. Io e il mio team guardiamo con entusiasmo a questo nuovo capitolo del percorso di Villes”.

Franco Villa, CEO e co-fondatore di Villes



Su Salice

Di proprietà maggioritaria di Cobepa dal giugno 2022, Salice è riconosciuta a livello globale come leader nella produzione di ferramenta e accessori di alta gamma per il mobile. Con un costante impegno verso l’innovazione e l’eccellenza, Salice offre una gamma completa di prodotti che include cerniere, sistemi di sollevamento, guide, cassetti e sistemi scorrevoli. L’azienda propone soluzioni avanzate e affidabili in grado di soddisfare le esigenze in continua evoluzione dell’industria del mobile. Grazie a una costante attività di ricerca e sviluppo, Salice mantiene una posizione di primo piano in termini di tecnologia e design, garantendo valore e soddisfazione eccezionali ai propri clienti in tutto il mondo.

Per ulteriori informazioni, visitare www.salice.com.

Su Villes

Villes è un’azienda italiana rinomata per le sue soluzioni scorrevoli innovative e di alta qualità, destinate principalmente a mobili, porte interne e box doccia. Da quando Carlo e Franco Villa hanno rilevato la società nel 1985 dal padre, Villes ha investito in modo significativo nello sviluppo di sistemi scorrevoli unici, facili da assemblare e brevettati, che consentono un’elevata personalizzazione in termini di dimensioni e portata, a beneficio di clienti e installatori.

Per ulteriori informazioni, visitare www.villes2000.com.

Su Cobepa

Cobepa è una società d’investimento indipendente a capitale privato, con uffici a New York e Bruxelles. Gestisce un portafoglio diversificato di investimenti in private equity per un valore complessivo di circa 5,1 miliardi di euro di capitale. Cobepa investe in aziende leader con modelli di business solidi, posizioni di mercato sostenibili e management di alto livello.

Per ulteriori informazioni, visitare www.cobepa.com.



